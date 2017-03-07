За биатлон умрём. Лапшин по-корейски, прощание Светланки

Седьмой этап Кубка мира по биатлону, завершившийся в предолимпийском Пхёнчхане, принёс сборной России одну медаль Антона Шипулина и один «Малый хрустальный глобус» в зачёте мужских эстафет. Лужа, в которой сидит женская сборная, оказывается всё глубже и глубже: в двух личных гонках российские биатлонистки лишь один раз попали в топ-20, а в эстафете заняли 12-е место. Кроме этого, Фуркад сравнялся с Бьорндаленом по количеству завоёванных «глобусов», Слепцова помахала всем ручкой, Дорен-Абер покинули силы в спринте, а корейские болельщики проигнорировали биатлон.
А как вы считаете, какие события седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Пхёнчхане действительно можно считать важными?
Мужская сборная России на предолимпийской неделе завоевала одну медаль и заняла четвёртое место в эстафете. Все участники эстафеты едут на следующий этап Кубка мира в Контиолахти, там к ним присоединятся Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко. В календаре этапа – спринт, преследование, смешанная эстафета и супермикст.
Как вы считаете, сколько медалей сможет завоевать мужская сборная России в Контиолахти?
Женская команда вот уже который этап Кубка мира обходится без медалей. Предпосылок к тому, что в Финляндии российскую сборную прорвёт, нет никаких. Однако надежда всё ещё жива.
Сможет ли женская сборная России в Контиолахти завоевать хотя бы одну медаль?