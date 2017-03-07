За биатлон умрём. Лапшин по-корейски, прощание Светланки

Седьмой этап Кубка мира по биатлону, завершившийся в предолимпийском Пхёнчхане, принёс сборной России одну медальи один «Малый хрустальный глобус» в зачёте мужских эстафет. Лужа, в которой сидит женская сборная, оказывается всё глубже и глубже: в двух личных гонках российские биатлонистки лишь один раз попали в топ-20, а в эстафете заняли 12-е место. Кроме этого,сравнялся спо количеству завоёванных «глобусов»,помахала всем ручкой,покинули силы в спринте, а корейские болельщики проигнорировали биатлон.Мужская сборная России на предолимпийской неделе завоевала одну медаль и заняла четвёртое место в эстафете. Все участники эстафеты едут на следующий этап Кубка мира в Контиолахти, там к ним присоединятся. В календаре этапа – спринт, преследование, смешанная эстафета и супермикст.Женская команда вот уже который этап Кубка мира обходится без медалей. Предпосылок к тому, что в Финляндии российскую сборную прорвёт, нет никаких. Однако надежда всё ещё жива.