Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Алина Кабаева
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Я всё решу сама. Самые влиятельные женщины российского спорта

Елена Исинбаева, Мария Шарапова, Татьяна Тарасова — кто ещё входит в топ-10 самых влиятельных женщин российского спорта? И почему они?
8 марта 2017, среда. 11:50. Другие
Спорт сделал этих женщин известными на весь мир. Они могут с лёгкостью творить историю, вершить судьбы и принимать решения, которые оказывают влияние не только на российский, но и на мировой спорт. Но сегодня 8 марта, и они прежде всего – женщины, а не тренеры, политики, бизнесмены и чемпионки. «Чемпионат» поздравляет их с праздником и искренне желает всего наилучшего в жизни.

Татьяна Навка


Наверное, не нужно долго объяснять, почему олимпийская чемпионка Турина в танцах на льду является одной из самых влиятельных в российском спорте. Только своё влияние она не просто не афиширует, но старается вообще никак не показывать. Но можно не сомневаться – если понадобится его употребить, то это будет сделано. Пока Татьяна сосредоточена на проекте «Ледниковый период» и на посещении показов модных коллекций.
Фото: РИА Новости

Мария Шарапова


О самой титулованной теннисистке России после дисквалификации за мельдоний немного стали забывать, а раньше не было ни одного дня, чтобы про неё не публиковали новость. Но Шарапова вернётся на корт уже в конце апреля, а вынужденный отпуск провела в своё удовольствие – занималась бизнесом, посещала церемонию вручения «Оскара», путешествовала. Она в любом случае самая успешная российская спортсменка в плане раскрутки. Даже своё отстранение Мария сумела обратить в свою пользу, а уж возвращение сделает событием номер 1 в мире тенниса.
Фото: Reuters

Татьяна Тарасова


Легендарный тренер по фигурному катанию совсем недавно отпраздновала свой юбилей. Поздравления по этому случаю Татьяна Анатольевна получила от первых лиц государства – не каждый удостаивается такой чести. Тарасова сейчас в основном занимается не тренерской работой, а комментаторской. Через телевидение именно она объясняет обычным болельщикам, которые смотрят на Евгению Медведеву или Анну Погорилую по большим праздникам, что происходит в фигурном катании. Объясняет именно то и именно так, как считает нужным.
Фото: РИА Новости

Светлана Журова


Олимпийская чемпионка Турина в беге на коньках уже давно сосредоточилась на политической деятельности. В Госдуме VII созыва она является первым заместителем председателя Комитета по международным делам. Но от спорта никуда не отошла. Журова возглавляет попечительский совет фонда «Спорт и достоинство» и является заместителем председателя общества «Динамо». Журова не боится делать громкие заявления, но её слова всегда предельно продуманны, эмоций в них нет.
Фото: РИА Новости

Светлана Хоркина


Двукратная олимпийская чемпионка, одна из самых красивых девушек в истории спортивной гимнастики Светлана Хоркина сейчас – первый заместитель начальника ЦСКА. Подполковник запаса, она руководит огромной махиной армейского спорта, который всегда был образцом для всех остальных. Хоркина помимо своей работы в ЦСКА много занимается общественной деятельностью. От политики она пока отошла после работы в Госдуме V созыва, но если захочет вернуться – всегда вернётся.
Фото: РИА Новости

Елена Вяльбе


Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной сборной сейчас на коне – на только что завершившемся чемпионате мира в Лахти её команда завоевала шесть медалей – два золота и четыре серебра. И это при том, что шестерых наших спортсменов отстранили от соревнований. Выступление на Олимпиаде в Сочи тоже получилось успешным. Без санкции Вяльбе в нашей национальной сборной ничего не делается. Иногда решения трёхкратной олимпийской чемпионки кажутся абсурдными или слишком жёсткими, но она отвечает за результаты, а эти результаты выше, чем в том же биатлоне.
Фото: РИА Новости

Тина Канделаки


С момента своего назначения на пост генерального продюсера холдинга «Матч ТВ» Тина Канделаки стала одним из самых влиятельных людей в нашем спорте. «Матч» — федеральный и общедоступный телеканал, который смотрят в каждой семье. А его политику определяет именно Тинатин Гивиевна. Можно относиться к её работе по-разному, но мы же не работу оцениваем, а влияние, а оно очень значительно.
Фото: РИА Новости

Елена Исинбаева


Двукратная олимпийская чемпионка, рекордсменка мира в прыжках с шестом в прошлом году не поехала в Рио-де-Жанейро, как и все российские легкоатлеты, за исключением Дарьи Клишиной, и завершила спортивную карьеру. Но сразу начала карьеру спортивного чиновника. Исинбаева стала членом комиссии МОК, членом исполкома ОКР, возглавила Наблюдательный совет РУСАДА (который вновь был переформатирован, но Исинбаева, скорее всего, вновь его возглавит). Елена Исинбаева за прошлый год отметилась таким количеством громких высказываний, что этого хватит на несколько лет. В нынешнем году она гораздо более аккуратна в словах – количество должностей обязывает. Именно Исинбаева зажгла огонь Всемирных зимних Военных игр, которые прошли в Сочи и для нашего спортивного руководства стали главным событием года.
Фото: РИА Новости

Алина Кабаева


Глава «Национальной Медиа Группы» — одного из крупнейших медиахолдингов России, председатель совета директоров ЗАО «Спорт-экспресс» всегда была в числе самых влиятельных женщин российского спорта. Она вошла в высший совет «Единой России» ещё до своего триумфа на Олимпиаде в Афинах, была депутатом Госдумы двух созывов, но сейчас сосредоточилась на бизнесе и общественной деятельности.
Фото: РИА Новости

Ирина Винер-Усманова


Самая влиятельная женщина в нашем спорте – глава Федерации художественной гимнастики России, главный тренер национальной сборной, супруга главного благотворителя российского спорта Ирина Винер-Усманова. В прошлом году, когда под министром спорта Виталием Мутко после многочисленных допинговых скандалов сильно закачалось кресло, именно Винер-Усманову называли вероятной преемницей Виталия Леонтьевича. Но Мутко пошёл на повышение, в его кресло сел Павел Колобков, а Ирина Винер-Усманова осталась на занимаемых постах. Она не рвётся к власти, поскольку обладает таким влиянием, что её слово для многих – закон.
Фото: РИА Новости
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Алина Кабаева Елена Вяльбе Елена Исинбаева Ирина Винер Мария Шарапова Светлана Журова Фото
Новости. Другие
8 марта 2017, среда
11:54 Виролайнен заняла вторую строчку в рейтинге СБР, Старых — третью
11:50 Борцы Рамонов, Курбаналиев, Гедуев и Садулаев лидируют в рейтинге UWW
11:28 Климов: у нас со Столбовой одна цель — выиграть чемпионат мира
10:58 Просвирнова: часто общаемся с Аном на русском языке — он его знает хорошо
10:31 Чупа и Агнцева стали 23-ми в общем зачёте КМ по фристайлу в хаф-пайпе
09:49 Новаковска вернётся к международным соревнованиям на этапе Кубка IBU в Отепя
09:43 Зимятов: не удивительно, что Устюгов сумел так хорошо выступить в Лахти
09:04 Туганов стал девятым на турнире по конкуру в Катаре
00:49 Стал известен состав сборной Франции на 8-й этап КМ по биатлону в Контиолахти
00:48 Киммидж: история с допингом в Sky ещё не закончена
00:26 Белявский: вообще непонятно, до какого предела может дойти спортивная гимнастика
7 марта 2017, вторник
23:55 Вита Семеренко: посмотрим, насколько я смогу себя перебороть с таким волнением
23:39 Арутюнян: после каждого турнира меня удивляют оценки российских фигуристок
23:31 Демидова — 14-я в хафпайпе на этапе Кубка мира по фристайлу в Тине
23:11 НОК выдвинул Сьон в качестве кандидата на проведение зимней Олимпиады-2026
22:56 Сааринен: Йохауг должны дисквалифицировать минимум на два года
21:43 МОК может приостановить членство Кении на заседании исполкома в марте
21:38 Поздняков победил в турнире саблистов на юниорском ЧЕ в Болгарии, Лоханов — 3-й
21:34 Великая: надеемся, что Исинбаева снова станет председателем набсовета РУСАДА
21:15 14 марта в Москве пройдёт заседание исполкома Федерации тяжёлой атлетики России
21:13 ВАДА исключило Испанию из списка стран, не соответствующих кодексу
20:54 Чемпионы мира Брызгалова и Крушельницкий выиграли Суперкубок России в миксте
20:29 Шемпп пропустит этап КМ в Контиолахти из-за болезни
20:09 Закарин: в России не очень развит велоспорт. Надеюсь, Екимов изменит ситуацию
20:02 Бразильский суд обязал организаторов ОИ-2016 отремонтировать стадион «Маракана»
19:50 Бауманн сменил Фредерикса на посту главы оценочной комиссии по Играм-2024
19:32 Шубенков: российским легкоатлетам не повезло с международной федерацией
19:29 Президент Федерации лыжного спорта Норвегии выразил сочувствие Йохауг
19:13 Беннетт выиграл третий этап веломногодневки Мирового тура «Париж — Ницца»
19:08 Бьорндален протестировал новые лыжи на олимпийской трассе в Пхенчхане
18:45 Адвокат Йохауг: решение FIS более строгое, чем принял бы CAS
18:40 Белявский: у меня в подписчиках одни спортсмены, вряд ли они пойдут на маникюр
18:12 Мякяряйнен обучает швейцарских биатлонисток финскому языку в магазине сладостей
18:04 Замглавы FIS: теперь никто не скажет, что норвежцев судят мягче, чем русских
17:53 Дурманов: знаю о причинах ухода Анцелиович из РУСАДА, но не скажу
17:36 ЧМ-2023 по фристайлу и сноуборду может пройти в Челябинской области
16:51 Фэннинг, переживший нападение акулы, вернётся в Мировую лигу сёрфинга
16:06 Кучеренко исключена из числа кандидатов в сборную России по лёгкой атлетике
15:58 Устюгов, Крюков, Матвеева вошли в состав сборной РФ на этап КМ в Драммене
15:53 Колобков: мы не согласны с рядом тезисов Макларена, но готовы работать с ним
15:14 Дегтярёв: сам факт приглашения делегации Госдумы в штаб МПК — большое дело
14:58 Мутко: отставка Анцелиович не связана с интервью New York Times
14:16 Мутко: турецкие коллеги гарантировали безопасность сборной РФ по мини-футболу
13:55 Фредерикс покинул пост главы оценочной комиссии МОК по Играм 2024 года
13:51 Мустафина: если вернусь, придётся заставлять себя всё делать хорошо
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Пять медалей Сергея Устюгова на ЧМ по лыжным видам спорта - это...
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+