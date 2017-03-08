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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
31 марта в Сочи стартует лагерь сноубордистов New Star Camp
Фото: Кирилл Умрихин
Текст: Михаил Чесалин

Полный респект. 7 причин посетить Quiksilver New Star Camp

С 31 марта по 10 апреля Сочи ждёт главное событие весны для всех сноубордистов России – фестиваль Quiksilver New Star Camp. Это будет круто!
8 марта 2017, среда. 15:00. Другие
В самом начале апреля на курорте «Роза Хутор» в Сочи будет проходить «эталонное мероприятие в горах» – самая скромная из лестных характеристик, которыми участники награждают традиционный весенний фестиваль сноубордистов Quiksilver New Star Camp. В 2017 году лагерь пройдёт в четвёртый раз и снова привлечёт к себе колоссальное внимание и невероятный интерес. Ещё бы! Всем хочется понять, что же это за фестиваль такой, откуда все сноубордисты возвращаются только с позитивными эмоциями, улыбками и яркими фотографиями. Причём удовольствие получают все без исключения: и опытные прорайдеры, и те, кто сноуборд впервые увидел несколько дней назад. Итак, почему же вам стоит бросить всё и отправиться на New Star Camp за полным респектом?

Это серьёзно!


В первую очередь стоит подчеркнуть, что Quiksilver New Star Camp – это самый большой и серьёзный во всех смыслах лагерь сноубордистов в России. В одном месте соберутся даже не сотни – тысячи единомышленников, готовых покорять склоны, осваивать новые трюки и следить за выступлениями профессионалов. Мероприятие будет продолжаться без малого две недели, даты проведения: 31 марта – 10 апреля. В 2017 году фестиваль будет проходить при поддержке «Тинькофф Банка», а потому станет ещё масштабнее. Организаторы по сравнению с предыдущими годами добавляют всё новые и новые события в календарь лагеря, и порой кажется, что если принимать участие во всех, то времени на то, чтобы просто покататься в сноу-парке, может и не хватить.
Фото: Кирилл Умрихин

Это комфортно!


В 2017 году Quiksilver New Star Camp переехал на новое место. И остаться недовольным этим переездом просто невозможно, поскольку лагерь будет организован в «русском Куршевеле» – на курорте «Роза Хутор», получившем известность во время Олимпийских игр в Сочи и за три года только набравшем популярность. Десятки километров трасс, идеальная для сноубордистов погода даже в середине весны, прекрасные виды со склонов. Про великолепную инфраструктуру, гостиницы, рестораны и бары можно лишний раз и не упоминать. На «Розе Хутор» вы сможете в полной мере реализовать себя вне зависимости от того, едете ли вы покорять новые трассы или просто развлекаться.
Фото: Кирилл Умрихин

Это престижно!


Если вы едете в Quiksilver New Star Camp, чтобы вдоволь накататься и меньше скучать по сноуборду всё лето, вас ждёт немало приятных сюрпризов. Во-первых, у вас всегда будет возможность в беседе с друзьями, намекнуть, что вы проверили каково это – прокатиться по трассам Олимпиады в Сочи. Ведь именно на склонах «Розы Хутор» проходили соревнования лучших сноубордистов планеты в 2014-м. Во-вторых, лучшие специалисты в New Star Camp готовят для вас абсолютно невероятный сноупарк. Вы будете не просто удивлены, а по-настоящему шокированы его геометрией и масштабами. Даже опытные райдеры найдут в нём немало интересного, а уж новички просто будут в восторге!
Фото: Кирилл Умрихин

Это насыщенно!


Вы можете просто кататься с друзьями и близкими, наслаждаться крутыми поворотами и эффектными видами – ваше право. Но всё это – программа-минимум, ведь организаторы подготовили для вас массу потрясающих спортивных мероприятий. Это и соревнования для райдеров самого разного уровня, где каждый сможет найти себе соперников по силам, и школа сноубординга для самых маленьких. А для самых бесстрашных и азартных сноубордистов снова будет организован контест Red Bull Roll the Dice, в котором любители могут бросить вызов прорайдерам… бросив кости. Какой трюк выпадет на гигантских кубиках, такой и приходится выполнять райдеру. И зрителей, и самих участников контеста происходящее пробирает аж до мурашек!
Фото: Кирилл Умрихин

Это интересно!


Если крутить трюки или просто мчаться на скорости со склона – это не ваше, да и вообще сноуборд для вас – это скорее модный аксессуар, не отчаивайтесь! Скучать в Quiksilver New Star Camp вам всё равно не придётся. В лагере не обязательно даже брать доску, чтобы хорошенько развлечься. Ведь вас ждёт познавательная серия лекций с авторитетными спикерами из индустрии экшн-спорта, захватывающее высокогорное FMX и Snowmobile show, мастер-классы по йоге и многое-многое другое. Да, чуть не забыли о главном! Эхо потрясающих вечеринок с популярными артистами и диджеями прокатится до самой Москвы! Что-что, а отдыхать и развлекаться по вечерам здесь умеют. Кого из звёзд пригласят на вечеринки в этот раз? Пусть это станет для вас приятным сюрпризом!
Фото: Кирилл Умрихин

Это доступно!


Если в Quiksilver New Star Camp всё так здорово и великолепно, то, наверное, и очень дорого – предположите вы. И ошибётесь. По сравнению с подобными мероприятиями в других странах или даже с обыкновенным катанием в Европе цены на путёвки в лагерь весьма демократичны. Стоимость пакетных туров, включающих в себя проживание, питание, ски-пасс и карту участника, дающую право принимать участие во всех мероприятиях, начинается от 7550 рублей с человека. При этом вы можете добавить к пакету перелёт из Москвы, а также выбрать себе наиболее подходящее место проживания. В любом случае вы получите незабываемые впечатления от пребывания в лагере по разумной цене.
Фото: Кирилл Умрихин

Это стиль и респект!


Зимний сезон стремительно близится к своему завершению, центральная Россия уже оказалась во власти тёплого весеннего солнца. А в такую погоду особенно приятно отправиться в Сочи, где на склонах гор всё ещё лежит снег. В преддверии лета у вас появится последняя возможность закрыть сезон, получить первый загар и набраться хорошего настроения на полгода вперёд. Будьте смелее и решительнее, не раздумывайте долго: берите с собой друзей, необходимое снаряжение и вперёд – навстречу приключениями, развлечениями, новым знакомствам, спускам и трюкам. В Quiksilver New Star Camp хорошее настроение гарантировано всем без исключения. А ещё — безграничный респект, без которого настоящие сноубордисты не мыслят своего существования!
Фото: Кирилл Умрихин
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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