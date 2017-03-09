RideThePlanet – 2017. Возвращение легенды

Уже через несколько дней вся команда соберётся на Западном Кавказе в регионе Архыз, где при поддержке АО “Курорты Северного Кавказа” и вертолётной компании Heliaction начнутся съёмки первого фильма RideThePlanet в сезоне-2017.
Представляем партнёров проекта. Энергетический напиток Adrenaline Rush. Постоянный партнёр проекта в этом сезоне снова будет заряжать энергией райдеров и съёмочную группу.
Немецкая компания VARTA обеспечивает съёмки фильмов и жизнь команды проекта в экспедициях широким спектром своих продуктов: это мощные портативные аккумуляторы, элементы питания и влагозащищённые ударопрочные экспедиционные фонари.
Компания Subaru — партнёр проекта с 2012 года. Надёжные полноприводные автомобили Subaru преодолели вместе с командой RideThePlanet десятки тысяч километров по горным дорогам Кавказа, Европы, Скандинавии, российского Заполярья и Крыма.
Компания GoPro в качестве технического партнёра уже много лет поддерживает проект. Передовые экшн-камеры и множество аксессуаров к ним – мощные инструменты для передачи эмоций и динамики.
В этом году фильмы проекта RideThePlanet будут премьерно представлены и поставлены в ротацию на телеканале «Матч Наш Спорт».
«Чемпионат», один из главных спортивных порталов Рунета, уже более трёх лет поддерживает наш проект. В отдельном разделе ресурса будут публиковаться все новости, репортажи и фильмы RideThePlanet.
Социальная сеть «Одноклассники» обеспечит канал для прямых эфиров со съёмок при помощи первого российского приложения для онлайн-трансляций OK Live. Группа и видеоканал RideThePlanet – ещё одна наша площадка для публикации репортажей, фильмов и живого общения в социальной сети ОК.
“Полный Привод 4×4” – один из старейших российских внедорожных журналов, объединяющий любителей путешествий и автоспорта, станет официальным инфопартнёром проекта в сегменте печатных СМИ.
Информационные партнёры в Интернете: ведущий экстремальный портал Рунета risk.ru, портал о горнолыжном отдыхе nedoma.ru, горнолыжный портал ski.ru, экстремальный приключенческий портал vvv.ru, портал о путешествиях по России strana.ru, интернет-журнал theSnow, лыжный портал Twintip.
Следите за эфиром!