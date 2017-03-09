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Фото: RideThePlanet
Текст: RideThePlanet

RideThePlanet – 2017. Возвращение легенды

Проект RideThePlanet входит в новый сезон. Местом старта избран Северный Кавказ, следите за эфиром!
9 марта 2017, четверг. 10:25. Другие
Проект RideThePlanet рад сообщить о старте съёмок в 2017 году. В наших планах – создание четырёх новых фильмов, множества репортажей, интервью и фотоисторий из экспедиций в горные регионы планеты. В съёмках примут участие лучшие фрирайдеры России в дисциплинах сноуборд и горные лыжи, каякинг и горный велосипед.

Уже через несколько дней вся команда соберётся на Западном Кавказе в регионе Архыз, где при поддержке АО “Курорты Северного Кавказа” и вертолётной компании Heliaction начнутся съёмки первого фильма RideThePlanet в сезоне-2017.

Представляем партнёров проекта. Энергетический напиток Adrenaline Rush. Постоянный партнёр проекта в этом сезоне снова будет заряжать энергией райдеров и съёмочную группу.

Немецкая компания VARTA обеспечивает съёмки фильмов и жизнь команды проекта в экспедициях широким спектром своих продуктов: это мощные портативные аккумуляторы, элементы питания и влагозащищённые ударопрочные экспедиционные фонари.

Компания Subaru — партнёр проекта с 2012 года. Надёжные полноприводные автомобили Subaru преодолели вместе с командой RideThePlanet десятки тысяч километров по горным дорогам Кавказа, Европы, Скандинавии, российского Заполярья и Крыма.

Компания GoPro в качестве технического партнёра уже много лет поддерживает проект. Передовые экшн-камеры и множество аксессуаров к ним – мощные инструменты для передачи эмоций и динамики.

В этом году фильмы проекта RideThePlanet будут премьерно представлены и поставлены в ротацию на телеканале «Матч Наш Спорт».

«Чемпионат», один из главных спортивных порталов Рунета, уже более трёх лет поддерживает наш проект. В отдельном разделе ресурса будут публиковаться все новости, репортажи и фильмы RideThePlanet.

Социальная сеть «Одноклассники» обеспечит канал для прямых эфиров со съёмок при помощи первого российского приложения для онлайн-трансляций OK Live. Группа и видеоканал RideThePlanet – ещё одна наша площадка для публикации репортажей, фильмов и живого общения в социальной сети ОК.

“Полный Привод 4×4” – один из старейших российских внедорожных журналов, объединяющий любителей путешествий и автоспорта, станет официальным инфопартнёром проекта в сегменте печатных СМИ.

Информационные партнёры в Интернете: ведущий экстремальный портал Рунета risk.ru, портал о горнолыжном отдыхе nedoma.ru, горнолыжный портал ski.ru, экстремальный приключенческий портал vvv.ru, портал о путешествиях по России strana.ru, интернет-журнал theSnow, лыжный портал Twintip.

Следите за эфиром!
Источник: RideThePlanet Сообщить об ошибке
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