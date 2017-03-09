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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Сброшенные». На реалити-шоу во Франции погибли звёзды спорта
Фото: Reuters
Текст: Михаил Чесалин

Взорванные. Как реалити-шоу превратилось в смертельную реальность

Экстремальное шоу формата «Остаться в живых» разом унесло 10 жизней, погибли 3 известных спортсмена. Момент трагедии попал в объектив камер.
9 марта 2017, четверг. 14:00. Другие
«Сброшенные» – так должно было называться экстремальное реалити-шоу, которое могло приковать к экранам тысячи зрителей по всей Франции. Однако телепередача с участием звёзд французского спорта на телеэкраны так и не вышла. В первые же недели съёмок два вертолёта с участниками шоу столкнулись в небе над Аргентиной. Катастрофа унесла жизни 10 человек, которые не могли и предположить, что в меру экстремальное шоу о выживании окажется по-настоящему смертельным. Разбираемся, что произошло в трагедии, произошедшей ровно два года назад – 9 марта 2015 года.

В лучших традициях реалити-шоу


Шоу Dropped, или в переводе на русский язык «Сброшенные», впервые появилось на шведском телевидении. Суть его в том, что группу известных людей с завязанными глазами на вертолётах доставляют в незнакомую местность, удалённую от цивилизации. Все участники проекта делятся на две группы – красную и синюю. Побеждает та команда, которая быстрее доберётся до населённого пункта и сможет зарядить выданный организаторами телефон. В лучших традициях подобных шоу там есть и скандалы, и романтические истории, и внутрикомандные голосования, во время которых определяется слабое звено, отправляющееся домой. Но главное – это всё-таки выживание в сложных условиях с использованием исключительно подручных средств.
Катастрофа унесла жизни 10 человек, которые не могли и предположить, что в меру экстремальное шоу о выживании окажется по-настоящему смертельным.

Именно в связи с экстремальным характером проекта его участников всегда выбирают среди людей, хорошо подготовленных физически. Так было и во Франции. В шоу приглашали настоящих звёзд французского спорта: футболиста Сильвена Вильтора, пловчиху Камиль Мюффа, велогонщицу Жанни Лонго, боксёра Алексиса Вастена. Новый сезон «Сброшенных», безусловно, имел бы колоссальный успех у зрителей во Франции. Однако премьера не состоялась – весь проект перечеркнула страшная трагедия.

Десять жертв


В марте участники шоу и съёмочные бригады собрались в Андах в провинции Ла-Риоха в Аргентине – более чем в тысяче километров к северо-западу от Буэнос-Айреса. Все готовились к съёмке второго эпизода нового сезона. Камеры уже были включены, и одна из них зафиксировала момент трагедии: примерно в 100 метрах над землёй один вертолёт «догнал» другой и после столкновения обе машины начали стремительно терять высоту. Некоторые очевидцы утверждают, что один из вертолётов взорвался ещё в воздухе, однако в кадр этот момент не попал. Но как бы то ни было, никому из 10 человек, находившихся в вертолётах, выжить не удалось – рухнувшая техника сгорела дотла.
Реалити-шоу «Сброшенные», ещё не начавшись, превратилось в смертельное шоу «Взорванные».

В одночасье погибло 10 человек. Среди них была и 25-летняя олимпийская чемпионка по плаванию Камиль Мюффа, уже успевшая получить орден Почётного легиона и завершить спортивную карьеру. В авиакатастрофе погибла и 57-летняя яхтсменка Флоранс Арто, совершившая несколько уникальных трансатлантических переходов и по итогам быстрейшего из них вписавшая своё имя в Книгу рекордов Гиннесса. Не стало и 28-летнего французского боксёра Алексиса Вастена, считавшегося одним из самых талантливых на родине. На Олимпийских играх в Пекине он завоевал бронзовую награду и рассчитывал в 2016 году стать олимпийским чемпионом. В вертолётах также находились пять работников телевидения из Франции и два аргентинских пилота.
Камеры уже были включены, и одна из них зафиксировала момент трагедии: примерно в 100 метрах над землёй один вертолёт «догнал» другой.

«Чемпионы не умирают»


Известие о гибели восьми сограждан потрясло Францию поздним вечером 9 марта. А уже с утра соболезнование родным и близким выразил президент страны Франсуа Олланд. «Гибель наших соотечественников вызывает огромную скорбь». Траур по спортсменам был объявлен не только в самой Франции: Международный олимпийский комитет на три дня приспустил флаг над штаб-квартирой. «Олимпийское движение скорбит вместе с членами семей погибших, друзьями, другими спортсменами, французским Национальным олимпийским комитетом и всей Францией», – говорилось в заявлении организации. Люди по всему миру считали своим долгом почтить память погибших атлетов, и одним из первых, кстати, это сделал биатлонист Мартен Фуркад: «Чемпионы не умирают», – написал он на своей странице в соцсети. Соболезнования выразило и Министерство спорта России с Виталием Мутко во главе.
Фото: Reuters

Со дня той трагедии прошло два года. Специально проведённое расследование установило, что причиной авиакатастрофы в небе над Аргентиной стала ошибка одного из пилотов. Аргентинец в практически идеальных погодных условиях не сумел рассчитать необходимую скорость и допустил столкновение с другим вертолётом. Многообещающий сезон «Сброшенных» продолжать не стали, поскольку три ярких участника шоу погибли, а несколько человек после аварии отказались принимать участие в съёмках. А дата – 9 марта – с тех пор вошла в историю французского спорта как годовщина страшной трагедии, унёсшей жизни сразу троих выдающихся спортсменов.
Специально проведённое расследование установило, что причиной авиакатастрофы в небе над Аргентиной стала ошибка одного из пилотов.

Зубы на полке


Стоит отметить, что спортсмены, принимающие участие в различных реалити-шоу, периодически получают всевозможные травмы. Конечно, это нельзя сравнивать с французской трагедией, но бывают и весьма серьёзные случаи. Например, британская гимнастка Элизабет Твиддл в 2016 году на съёмках шоу The Jump, в рамках которого атлеты пробуют себя в различных видах спорта, получила повреждение шеи, вследствие чего перенесла сложную операцию, чтобы восстановить здоровье. А буквально несколько дней назад пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту Брэдли Уиггинс сломал ногу на съёмках этого же шоу, когда осваивал горные лыжи. В России подобное тоже происходило: несколько лет назад на съёмках шоу «Большие гонки» боец Александр Емельяненко лишился двух зубов после атаки разъярённого быка.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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