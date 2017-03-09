Пьяный и босой спайдермен на мосту. Всё о биатлоне в Контиолахти

10 марта в Контиолахти стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону, который в связи с «делом Макларена» был перенесён сюда из Тюмени. Погода в Финляндии не подкачала. На стадионе за день до старта около нуля, погода ясная, а снег под ногами мягкий и в идеальном состоянии. Нельзя сказать, что Северная Карелия ждёт биатлона как праздника, но к проведению этапа на высшем уровне всё готово, а главное, ожидается внушительный десант болельщиков из России. Уже через 15 минут после объявления о переносе этапа все гостиничные номера были забронированы.В составе мужской сборной России произошли небольшие изменения. Компанию опробовавшим олимпийскую трассу в Пхёнчханесоставят. В женской сборной изменения и вовсе коренные. Из Кореи сюда приехали, а компанию им составят отлично выступившие здесь же в Контиолахти на Кубке IBU. Чем знаменит этап в Контиолахти, вы можете узнать, пройдя наш традиционный тест.