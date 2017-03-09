Пьяный и босой спайдермен на мосту. Всё о биатлоне в Контиолахти

10 марта в Контиолахти стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону, который в связи с «делом Макларена» был перенесён сюда из Тюмени. Погода в Финляндии не подкачала. На стадионе за день до старта около нуля, погода ясная, а снег под ногами мягкий и в идеальном состоянии. Нельзя сказать, что Северная Карелия ждёт биатлона как праздника, но к проведению этапа на высшем уровне всё готово, а главное, ожидается внушительный десант болельщиков из России. Уже через 15 минут после объявления о переносе этапа все гостиничные номера были забронированы.
В составе мужской сборной России произошли небольшие изменения. Компанию опробовавшим олимпийскую трассу в Пхёнчхане Антону Шипулину, Евгению Гараничеву, Максиму Цветкову и Антону Бабикову составят Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко. В женской сборной изменения и вовсе коренные. Из Кореи сюда приехали Татьяна Акимова, Ирина Старых и Ирина Услугина, а компанию им составят отлично выступившие здесь же в Контиолахти на Кубке IBU Екатерина Шумилова, Дарья Виролайнен и Виктория Сливко. Чем знаменит этап в Контиолахти, вы можете узнать, пройдя наш традиционный тест.