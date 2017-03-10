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175 лет назад 2016
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Биатлон. Кубок мира
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Не корейская каша. Как бережливые финны заставят забыть о Тюмени

Премьер-министр на стрельбище, борющийся со смертью тренер и предупреждения на русском — как проходит отобранный у Тюмени этап Кубка мира.
10 марта 2017, пятница. 09:00. Другие

Вам тирамису или биатлон?


К этапу в Контиолахти организаторы готовились всего два месяца. Ровно столько прошло с момента переноса восьмого этапа из Тюмени в финскую глубинку. Конечно, всю организацию этого этапа мы будем рассматривать сквозь призму несостоявшейся Тюмени. А что было бы, если бы «Жемчужина Сибири» сохранила этот старт! Конечно, хотелось бы написать, что в IBU спилили сук, на котором сидят, или пустили ежа к себе в штаны и из-за ужасной организации биатлонный праздник будет испорчен. Но, к счастью, пока придраться у финнов не к чему, хотя и феерии особой ждать не приходится. Но такова судьба любого перенесённого этапа — быть проведённым в условиях максимальной экономии.
Даже всегда пышущий фейрверком и пахнущий глювайном Рупольдинг отработал свой этап (за соседний Оберхоф) с минимальными затратами, а что уж говорить о бережливых финнах.

Пьяный и босой спайдермен на мосту. Всё о биатлоне в Контиолахти

Результатом экстренной экономии стало то, что все шесть гонок этапа поместятся в три дня, шаттлы на стадион будут ходить только в дни гонок, а пресса и представители команд лишатся традиционного ужина «Биатлон-фэмили». Мне, конечно, очень жаль, что не удастся отведать любимый десерт «Тирамису», но всё это мелочи в сравнении с главными достижениями организаторов. На трассе будет натуральный качественный снег, широкая и отлично подготовленная трасса и идеальная для биатлона погода. Это вам не корейская каша с убийственными спусками и тающим на ходу снегом.

При этом российский болельщик почти не проиграл. Наши соотечественники по традиции будут составлять на трибунах большинство, а с их мнением все считаются. Как рассказал работающий здесь Анатолий Хованцев, на выходные продано уже более 7000 билетов, а с учётом прибывающих россиян посещаемость гонок перевались за 10 тысяч. Ещё какое-то десятилетие назад это казалось фантастикой. Организаторы признают вклад России в популяризацию биатлона и дублируют все надписи на русском.
Фото: Александр Круглов, "Чемпионат"

Биатлон начался с трагедии


Первым на тренировке спецкора «Чемпионата» встречает уже настоящий абориген. Анатолий Хованцев с 1999 года с небольшими перерывами постоянно работает в Финляндии, а сейчас отвечает за подготовку молодёжи. С юниорского чемпионата мира на домашний этап он привёз перспективного юниора Теро Сеппеля. Парень хорош ходом и уже готов соперничать на взрослом уровне. Но стрельба пока хромает. Именно для этого и подтянули опытного Хованцева, который в своё время помог в этом компоненте Кайсе Мякяряйнен. Теро подъезжает к «сенсею» после каждой стрельбы и внимательно слушает рекомендации.

«У нас накануне случилось горе, — жалуется Хованцев. — Перед этапом проводили с тренерами собрание и внезапно наш тренер по стрельбе Аско Нуутунен упал со стула. Скорая диагностировала серьёзный инсульт и полную парализацию. Сейчас врачи пытаются бороться за его жизнь, но шансы на спасение минимальны». Пока мы говорили, тренеры из разных стран несколько раз подходили к Хованцеву, выражали сочувствие и интересовались состоянием здоровья коллеги.
Фото: Александр Круглов, "Чемпионат"

Ради шанса Гросс рискует репутацией


В российском штабе на тренировке традиционно работают трое — Рикко Гросс, Владимир Брагин и Андрей Гербулов. Последний уделяет всё внимание Антону Шипулину, с которым они с этого сезона работают индивидуально. Гросс тщательно пытается исправить ошибки Дмитрия Малышко и Матвея Елисеева. Их включение в состав вызвало немало споров на родине, а один из авторитетнейших российских тренеров Максим Кугаевский открыто раскритиковал тренерский штаб за непоследовательность, ведь по спортивному принципу право на повышение на Кубке IBU в Контиолахти завоевали Александр Логинов и Алексей Волков.

Для Гросса это во многом вызов самому себе. Он продолжает верить в своих подопечных и готов ради этого рисковать репутацией, ведь в случае отсутствие результата ему не раз припомнят столь опрометчивый шаг. С другой стороны, и для Елисеева с Малышко это один из последних шансов закрепиться в сборной. Ведь если прогресса и движения вперёд не будет, они и главный старт четырёхлетия проведут в качестве запасных
Рикко Гросс инструктирует Матвея Елисеева

Теперь ждём Медведева в Тюмени


Мужская тренировка уже подходила к концу, как на стрельбище появилась любопытная процессия. Возглавлял её солидный мужчина в очках, как позже выяснилось, премьер-министр Финляндии Юха Сипиля. Он внимательно понаблюдал за работой, сделал несколько фотографий с судьями и обслуживающим персоналом и, показав жестом, что всё в порядке, отправился восвояси. А вы говорите проходной этап по непопулярному в Финляндии биатлону. Можно ли представить, что в Тюмень прилетел сам Дмитрий Медведев и без особой охраны прошествовал по стрельбищу «Жемчужины Сибири» и похлопал судей по плечу?
Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля инспектирует стрельбище
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон
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