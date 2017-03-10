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Кубок мира по биатлону. Финский заменитель Тюмени. LIVE

Все события 10 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти. Новости, интересные факты, фишки дня, фото и видео — в нашей хронике.