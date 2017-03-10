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175 лет назад 2016
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Кубок мира по биатлону-2016/17. Восьмой этап
Фото: РИА Новости
Текст: Михаил Чесалин

Кубок мира по биатлону. Финский заменитель Тюмени. LIVE

Все события 10 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти. Новости, интересные факты, фишки дня, фото и видео — в нашей хронике.
10 марта 2017, пятница. 15:00. Другие
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ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:30 мск. ОНЛАЙН мужского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 19:45 мск. ОНЛАЙН женского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины

ОНЛАЙН ДНЯ


15:50. Букмекеры довольно скромно оценивают шансы Антона Шипулина на победу в спринте, отводя ему лишь четвёртое место в списке претендентов после Фуркада, Бё и Эберхарда.

15:40. До гонки остаётся меньше часа, а это значит, что пришло время представить российских спортсменов, которые будут участвовать в спринте. Нашу страну будут представлять шесть спортсменов: Матвей Елисеев (№4), Антон Шипулин (№27), Евгений Гараничев (№30), Максим Цветков (№33), Антон Бабиков (№74) и Дмитрий Малышко (№97). Полный стартовый протокол вы можете найти по этой ссылке.

15:30. Сервисёрам также приходится ютиться в довольно скромных кабинках.

15:20. К старту Кубка мира готовились в авральном порядке. и офис соревнований представляет собой обычную будку.

15:10. Весь финский этап мы, конечно, будем рассматривать сквозь призму отмены соревнований в Тюмени. Финны готовились к своему этапу лишь два месяца, но даже в условиях такого аврала, подготовились достойно, хотя феерии ждать не стоит. О том, что успели сделать в Контиолахти за столь короткий срок, рассказывает наш специальный корреспондент на месте событий Александр Круглов.

15:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Восьмой этап Кубка мира по биатлону должен был пройти в Тюмени, но из-за известных событий переехал в Финляндию. В Контиолахти будет всё быстро, компактно и без лишних трат — три дня на шесть гонок. Начинается этап мужским и женским спринтами. «Чемпионат» традиционно расскажет обо всё самом интересном, что происходит на биатлонном стадионе и рядом с ним. Семь часов с биатлоном — не пропустите!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
Сборная России — Биатлон Антон Бабиков Антон Шипулин Виктория Сливко Дарья Виролайнен Дмитрий Малышко Евгений Гараничев Екатерина Шумилова Ирина Старых Ирина Услугина Максим Цветков Матвей Елисеев
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