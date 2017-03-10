Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Им бы сейчас вообще всё закончить. Это не биатлон, а слёзы

Восьмой этап Кубка мира по биатлону начался для мужской сборной России с провала. В спринте никому из россиян не удалось попасть в топ-20.