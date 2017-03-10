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175 лет назад 2016
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Евгений Гараничев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Андрей Иванов

Им бы сейчас вообще всё закончить. Это не биатлон, а слёзы

Восьмой этап Кубка мира по биатлону начался для мужской сборной России с провала. В спринте никому из россиян не удалось попасть в топ-20.
10 марта 2017, пятница. 18:00. Другие

Заболевшая интрига


Восьмой этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти ожидался с немалым опасением. Прежде всего из-за погоды. Во вторую очередь – из-за малого срока на подготовку, ведь перед началом сезона этот этап должен был проходить в другом месте – в Тюмени. В этой связи он и получился скомканным – шесть гонок за три дня. Хорошо хоть погода удивила: снега на трассе было достаточно, причём хорошего снега. После невнятной корейской субстанции, на которой биатлонисты тестировали предолимпийскую трассу, это казалось почти чудом.

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Сможет ли Шипулин вернуть себе утерянное в прошлом году звание «лучшего после Фуркада» — единственная большая интрига, интересовавшая российских болельщиков после чемпионата мира. К несчастью, она заболела вместе с Шемппом и не приехала в Контиолахти. Эберхард и младший Бё отставали от россиянина на 141 очко и имели всего пять личных гонок для ликвидации этого отставания. И если считать, что Шипулин, например, пять раз финиширует 20-м, то желающему его опередить нужно было набирать 246 очков. То есть в среднем по 49 очков за гонку, в Кубке мира за третье место дают 48 очков. И всё-таки совсем закрывать глаза на шансы Антона упустить «тотальное» серебро было рановато.

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Неудививший Бё


Шипулин стартовал под 27-м номером – спустя 10 минут после Бё, но на 6 минут раньше Эберхарда. Из россиян раньше Антона в гонку ушёл только Матвей Елисеев. Он допустил промах на «лёжке», а норвежец там же отстрелялся чисто и на выходе с рубежа показывал лучшее время. Почти сразу за Шипулиным на дистанцию отправились Евгений Гараничев и Максим Цветков.
Кубок мира-2016/17. Мужчины. Спринт 10 км
10 марта 2017 года, пятница. 16:30 МСК
1 Мартен ФуркадФранция 22:17.0
2 Ондржей МоравецЧехия 22:17.6
3 Эмиль Хегле СвендсенНорвегия 22:26.4

Ходом рыжий Бё вообще не удивлял. Швед Самуэльсон, например, на втором круге передвигался быстрее норвежца, а литовец Каукенас — почти так же. Зато Бё и второй рубеж прошёл без штрафных кругов, что означало: сегодня он будет достаточно высоко. Елисеев на «стойке» промахов не допустил и уступал норвежцу 34 секунды.

Если бы не…


Шипулин на первый рубеж прибыл в одни ноги с Бё и уступая три секунды лидеру – чеху Моравцу. Стрелял россиянин быстро, но последняя мишень решила не закрываться. 17 секунд проигрыша на выходе с рубежа говорили о том, что быть Антону лидером, если бы не промах.

А вот Гараничев и по дистанции шёл на одну секундочку быстрее партнёра, и стрелял на одну мишень точнее. В итоге Евгений разделил промежуточное лидерство с Моравцем: от чеха его отделяли 0,9 секунды. Максим Цветков тоже уверенно справился с «лёжкой» и имел шестое время. Здорово стрелял и Мартен Фуркад — он и стал новым лидером. Эберхард сразу же промазал два раза.

Запахло разгромом


Тем временем на «стойке» Моравец проблем не имел и улучшил время Бё на 10 секунд. Это определённо была заявка на медаль, ведь по ходу второго круга чех ногами выиграл несколько секунд и у Гараничева, и у Шипулина. Складывалось ощущение, что мест на подиуме России сегодня не видать.

Два промаха Антона это ощущение усилили. Два промаха Гараничева – укрепили. Теперь уже лучшим из россиян стал Елисеев, но он по итогам двух огневых рубежей не входил даже в первую десятку. Запахло разгромом…

За всех и против Бё


Теперь, собственно, нужно было болеть за всех и против Йоханнеса Бё. Например, за Свендсена, который на финише вырвал у партнёра по сборной 2,7 секунды. И за Моравца, естественно, он уверенно опередил обоих норвежцев. И даже за Фуркада. А вот он промазал именно тогда, когда это было совсем не нужно, хотя даже со штрафным кругом Бё он опережал.


Кто мог удивить всех, так это латыш Расторгуев. Перед «стойкой» он уступал Фуркаду всего две секунды и при чистой стрельбе стал бы главным претендентом на победу, но тоже один раз промазал. И да, мы чуть не забыли про Цветкова. Вспомнили, увидели два промаха, и забыли.

Комментариев не будет


Фуркад и с промахом умудрился опередить всех, а у Моравца выиграл ничтожные 0,6 секунды. Гараничев в этот момент передвинулся на 16-е место, Елисеев – на 20-е, Шипулин – на 22-е. Бё стал четвёртым, Эберхард – девятым. Оба сокращали отставание от Шипулина в общем зачёте, причём норвежец – вполне по рабочему графику. Шипулина постепенно отодвигали всё дальше и дальше, в итоге он остановился на границе третьего и четвёртого десятков. Отставание от Бё в общем зачёте теперь равняется 110 очкам.

Бабиков с 10 точными выстрелами умудрился оказаться ниже Гараничева, Шипулина и Елисеева, а Цветков с трудом зацепился за попадание в гонку преследования. Вроде бы все? Нет, ещё у нас есть Дмитрий Малышко. А у него — четыре промаха, пеший ход и 94-е место. Комментарии? Их не будет.

Сейчас бы сборной России по биатлону всё закончить и как следует отдохнуть. Но нельзя, ведь биатлон должен продолжаться.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Антон Бабиков Антон Шипулин Дмитрий Малышко Евгений Гараничев Максим Цветков Матвей Елисеев
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