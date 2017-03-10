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175 лет назад 2016
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Тимофей Лапшин
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Лапшин: некоторые российские тренеры поворачивались ко мне спиной

О проблемах с получением гражданства, запрете участвовать в чемпионате России и причинах перехода в Корею — в интервью Тимофея Лапшина.
10 марта 2017, пятница. 19:30. Другие
«Новый кореец» Тимофей Лапшин по примеру Анны Булыгиной и Екатерины Аввакумовой в одной из гонок обыграл всю сборную России, в которой ему год назад не нашлось места, а заодно стал лидером и главным претендентом на попадание в олимпийский состав своей новой родины. О непростом выборе и приключениях в последний год он рассказал после финиша в спринте, который завершил на 18-м месте.

За биатлон умрём. Лапшин по-корейски, прощание Светланки

— Тимофей, судя по результату, вам уже удалось вернуть соревновательные ощущения?
 — Сложно сказать, какое у меня сейчас самочувствие. Я не бегал очень давно и провёл первую гонку, не считая эстафеты в Пхёнчхане. Там вообще всё проскочило так быстро, что я не понял как. Сегодня была полноценная гонка. Думаю, что нормально её провёл для первого раза.

— Могли себе представить, что обыграете всю сборную России?
 — Я ещё не видел результатов. Что, все так плохо пробежали?

— Пять лет назад у вас здесь был один из первых подиумов в карьере?
 — Да, я по этому старту отобрался здесь на чемпионат мира и поехал в Рупольдинг.

— Трасса вам здесь нравится?
 — Да, но тогда она была немного изменённой, потому что было холодно. Убрали самый большой подъём, но я считаю, что и сегодня неплохо справился с трассой. Конечно, нужно было стрелять на ноль, потому что ветер позволял. Видимо, сам подумал о нуле и допустил такую детскую ошибку. Надо работать. Год и два месяца я не стартовал на международном уровне, почти год вообще не имел соревновательной практики.

— Каково тренироваться в составе команды, когда нет возможности бегать?
 — Сложно сказать. Ожидания были очень неприятными. Смотришь по телевизору, как все бегут, знаешь, что ты способен с ними соревноваться, но нет возможности. Теперь всё позади и мне уже не хочется к этому возвращаться, хочется просто получать удовольствие от гонок, что я сегодня и почувствовал.

— У вас было волнение из-за того, что что-то не срастётся, как это было с Украиной?
 — Непонятна причина, почему Министерство юстиции не давало мне разрешения на собеседование. Оформление гражданства длилось очень долго, но в итоге всё наконец разрешилось. Сейчас хочется просто получать удовольствие от гонок. Их осталось не так много, но нужно их пробежать и готовиться к следующему сезону.
Конечно, нужно было стрелять на ноль, потому что ветер позволял. Видимо, сам подумал о нуле и допустил такую детскую ошибку.

— Что можете сказать о ставшей для вас родной олимпийской трассе?
 — Довольно тяжёлая трасса, на которой я много тренировался — около месяца и даже больше. К ней нужно готовиться серьёзно. Высота там тоже интересная — вроде 750 метров, но кажется, что гораздо выше.

— Можете назвать эту трассу базовой для вашей сборной?
 — Вообще в Корее это единственная трасса, она же базовая.

— Сейчас вы тренируетесь под руководством Андрея Прокунина?
 — Всё лето я тренировался по плану личного тренера, но сейчас начинаю работать с Прокуниным, обговаривать с ним все тренировки, все планы и поездки и уже готовиться к Олимпийским играм.

— По окончании Кубка мира у вас будут какие-то внутренние соревнования или завершите сезон?
 — В Корее всё давно уже закончено. Я хотел в России пробежать, но там будет закрытый чемпионат в рамках Спартакиады сильнейших спортсменов — от каждого региона допускают всего по четыре спортсмена, и нельзя участвовать иностранцам. Поэтому мне стартовать не дадут.
Непонятна причина, почему Министерство юстиции не давало мне разрешения на собеседование. Оформление гражданства длилось очень долго, но в итоге всё наконец разрешилось.

— А на летний чемпионат мира в Чайковском собираетесь?
 — Я не знаю, какие у нас планы на лето. Мне бы хотелось пробежать, так как в этом году было очень мало стартов. Только начну разгоняться — и всё закончится.

— Корейские биатлонисты не злятся, что вы вытесняете их из команды и можете забрать олимпийскую квоту?
 — Я считаю, что они, наоборот, будут тянуться, и это станет только плюсом. Мне, конечно, не будет хватать конкуренции, но меня это не пугает. Я тренировался в этом году один с тюменской командой — и всё было нормально. Я был готов хорошо, но потом обстоятельства сложились так, что мне пришлось делать другой выбор.

— А почему Тюмень отказалась от ваших услуг?
 — Не знаю, пошли на курс омоложения, как мне объяснили.

— А вы разве старый?
 — Видимо, оказался старым. Там было два варианта: или искать другой российский регион, или куда-то уходить. Я пошёл по второму пути, немного более сложному.
Я остался таким же Тимофеем Лапшиным, как и был, просто поменял флажок на форме, и всё.

— Россияне в составе корейской команды уже не раз обыгрывали основной состав, откуда их вытеснили. Тренеры у вас российские, значит, дело не в них, а в чём?
 — Видимо, в отсутствии отборов. Нет постоянного давления, которое в сборной России я знаю как никто другой. Сложно, но можно показывать результаты даже в этих условиях.

— Россияне сегодня на трассе вас поддерживали?
 — Может быть, многие меня не узнали в новом комбезе, но некоторые тренеры, которых я хорошо знаю, просто поворачивались спиной. В этом нет ничего такого, у каждого своё мнение. Я остался таким же Тимофеем Лапшиным, как и был, просто поменял флажок на форме, и всё.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Тимофей Лапшин
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