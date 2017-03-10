Виролайнен вернулась и зажгла. Женская сборная превзошла мужскую

Старая гвардия вместо новичков

Возвращение с цветами

Время одинаковое, скорость разная

Дочь Анфисы Резцовой в Контиолахти приехала в отличной форме. Она обещала сделать всё возможное — и сделала это.

Промах лишил Дальмайер победы

Женская спринтерская гонка на этапе Кубка мира в Контиолахти не сулила ничего хорошего российским болельщикам, но неожиданно едва не закончилась с медалью. Четвёртой стала биатлонистка, которая не прошла отбор в первую сборную перед началом сезона, выступила на чемпионате Европы, попала в состав на чемпионат мира, но уехала с турнира из-за болезни, не пробежав ни одной гонки.На спринт (и, соответственно, на гонку преследования) в Контиолахти оказалась не заявлена лидер российской команды в общем зачёте Кубка мира. Наконец-то дали ей немного отдохнуть. Акимовой действительно был необходим отдых – после отлично проведённого этапа в Нове-Место её просто загнали, буквально в каждой гонке требуя невозможного. Кажется, она устала не столько физически, сколько психологически от того груза, что преждевременно навесили ей на шею.Тренеры вернули в команду тех, кто не прошёл отбор перед началом сезона: победительницу Кубка IBU, для которой эта гонка стала первой в сезоне на этапах Кубка мира, и, мелькнувшую на этапе в Эстерсунде в индивидуальной гонке. Дляспринтерская гонка стала дебютной в Кубке мира, если учитывать именно личные гонки. Кроме них в составе сборной России бежала, а также, которая начала сезон в конце декабря.Виролайнен, которая досрочно выиграла Кубок IBU, стала лучшей в российской команде. Перед началом гонки она была в замечательном настроении: шутила, говорила о том, что настроена бороться за самые высокие места. Наверное, именно так и надо – не грузить себя мыслями о результате, а просто выходить и делать то, на что способен.Дочьприехала в Контиолахти в отличной форме. Да, она не ездила в Пхёнчхан на предыдущий этап Кубка мира, не испытывала сложностей с перелётом и привыканием к новому часовому поясу, но это неважно. Она обещала сделать всё возможное — и сделала это. На двух рубежах Дарья не допустила ни одного промаха, показала очень неплохую скорость на дистанции и финишировала четвёртой, всего одну десятую выиграв у американки. При этом стартовала Виролайнен 94-й, одной из последних.Весь сезон Виролайнен успешно выступала на Кубке IBU, но тренерский штаб сборной России не дал ей ни одного шанса, чтобы проявить себя на турнире рангом выше. Жаль, что она не смогла выступить в Хохфильцене, но теперь уже ничего не вернёшь., возможно, также могла бы побороться за шестёрку лучших, если бы стреляла так же, как и Виролайнен. Но закрыв все мишени на первой стрельбе, Старых дважды промахнулась на второй. После гонки спортсменка признала, что оба промаха связаны исключительно с её ошибками – сначала дёрнулась, а потом поторопилась побыстрее сделать следующий выстрел. Эти промахи отбросили её далеко от десятки лучших, но Старых ходом была на том же уровне, что и Виролайнен. В итоге она финишировала 24-й, уступив одну секунду подруге по команде.Выше Старых оказалась Шумилова, которая стреляла чисто, но скорости ей не хватило хотя бы для того, чтобы с такой стрельбой подняться в топ-20. Услугина с одним промахом стала 40-й и после финиша говорила о том, что её форма близка к оптимальной. С отставанием по дистанции в полторы минуты говорить об оптимальной форме как-то странно. Сливко, как и в эстафетах, на которых её пробовали тренеры, на последнем отрезке дистанции «встала». С одним промахом она проиграла победительнице две минуты и с трудом попала в пасьют.Победила в спринте норвежка, которая набрала форму к финишу сезона. Она и стреляла чисто, и бежала быстро, а в итоге на 18 секунд опередила лидера общего зачёта Кубка мира немку. Героиня ЧМ-2017, правда, допустила один промах, но показала лучшую скорость на дистанции. Третьей стала белоруска, также не закрывшая одну мишень и уступившая немке две секунды.А вот одна из претенденток на победу хозяйка трассывыступила крайне неудачно: четыре промаха на двух рубежах отбросили её в конец пятого десятка. Кайса очень хотела порадовать болельщиков – за неё на трибунах болели и финны, и россияне, но не справилась с волнением. Пожалуй, в пасьюте даже при чистой стрельбе и феноменальной скорости ей рассчитывать не на что. Если только она не повторит достижение нашей, которая на юниорском чемпионате мира в Осрблье лидировала в гонке преследования с 24-го места, отыграв две минуты.