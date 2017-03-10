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175 лет назад 2016
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Дарья Виролайнен
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Виролайнен вернулась и зажгла. Женская сборная превзошла мужскую

Стрельба без промаха, позитивный настрой, готовность бороться за самые высокие места – Дарья Виролайнен вернулась в сборную с цветами.
10 марта 2017, пятница. 21:35. Другие
Женская спринтерская гонка на этапе Кубка мира в Контиолахти не сулила ничего хорошего российским болельщикам, но неожиданно едва не закончилась с медалью. Четвёртой стала биатлонистка, которая не прошла отбор в первую сборную перед началом сезона, выступила на чемпионате Европы, попала в состав на чемпионат мира, но уехала с турнира из-за болезни, не пробежав ни одной гонки.

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Старая гвардия вместо новичков


На спринт (и, соответственно, на гонку преследования) в Контиолахти оказалась не заявлена лидер российской команды в общем зачёте Кубка мира Татьяна Акимова. Наконец-то дали ей немного отдохнуть. Акимовой действительно был необходим отдых – после отлично проведённого этапа в Нове-Место её просто загнали, буквально в каждой гонке требуя невозможного. Кажется, она устала не столько физически, сколько психологически от того груза, что преждевременно навесили ей на шею.

Тренеры вернули в команду тех, кто не прошёл отбор перед началом сезона: победительницу Кубка IBU Дарью Виролайнен, для которой эта гонка стала первой в сезоне на этапах Кубка мира, и Екатерину Шумилову, мелькнувшую на этапе в Эстерсунде в индивидуальной гонке. Для Виктории Сливко спринтерская гонка стала дебютной в Кубке мира, если учитывать именно личные гонки. Кроме них в составе сборной России бежала Ирина Услугина, а также Ирина Старых, которая начала сезон в конце декабря.

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Возвращение с цветами


Виролайнен, которая досрочно выиграла Кубок IBU, стала лучшей в российской команде. Перед началом гонки она была в замечательном настроении: шутила, говорила о том, что настроена бороться за самые высокие места. Наверное, именно так и надо – не грузить себя мыслями о результате, а просто выходить и делать то, на что способен.

Дочь Анфисы Резцовой приехала в Контиолахти в отличной форме. Да, она не ездила в Пхёнчхан на предыдущий этап Кубка мира, не испытывала сложностей с перелётом и привыканием к новому часовому поясу, но это неважно. Она обещала сделать всё возможное — и сделала это. На двух рубежах Дарья не допустила ни одного промаха, показала очень неплохую скорость на дистанции и финишировала четвёртой, всего одну десятую выиграв у американки Сюзан Данкли. При этом стартовала Виролайнен 94-й, одной из последних.
Кубок мира-2016/17. Женщины. Спринт 7,5 км
10 марта 2017 года, пятница. 19:45 МСК
1 Тириль ЭкхоффНорвегия 19:18.4
2 Лаура ДальмайерГермания 19:36.7
3 Дарья ДомрачеваБеларусь 19:38.8

Весь сезон Виролайнен успешно выступала на Кубке IBU, но тренерский штаб сборной России не дал ей ни одного шанса, чтобы проявить себя на турнире рангом выше. Жаль, что она не смогла выступить в Хохфильцене, но теперь уже ничего не вернёшь.

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Время одинаковое, скорость разная


Ирина Старых, возможно, также могла бы побороться за шестёрку лучших, если бы стреляла так же, как и Виролайнен. Но закрыв все мишени на первой стрельбе, Старых дважды промахнулась на второй. После гонки спортсменка признала, что оба промаха связаны исключительно с её ошибками – сначала дёрнулась, а потом поторопилась побыстрее сделать следующий выстрел. Эти промахи отбросили её далеко от десятки лучших, но Старых ходом была на том же уровне, что и Виролайнен. В итоге она финишировала 24-й, уступив одну секунду подруге по команде.

Выше Старых оказалась Шумилова, которая стреляла чисто, но скорости ей не хватило хотя бы для того, чтобы с такой стрельбой подняться в топ-20. Услугина с одним промахом стала 40-й и после финиша говорила о том, что её форма близка к оптимальной. С отставанием по дистанции в полторы минуты говорить об оптимальной форме как-то странно. Сливко, как и в эстафетах, на которых её пробовали тренеры, на последнем отрезке дистанции «встала». С одним промахом она проиграла победительнице две минуты и с трудом попала в пасьют.

Дочь Анфисы Резцовой в Контиолахти приехала в отличной форме. Она обещала сделать всё возможное — и сделала это.

Промах лишил Дальмайер победы


Победила в спринте норвежка Тириль Экхофф, которая набрала форму к финишу сезона. Она и стреляла чисто, и бежала быстро, а в итоге на 18 секунд опередила лидера общего зачёта Кубка мира немку Лауру Дальмайер. Героиня ЧМ-2017, правда, допустила один промах, но показала лучшую скорость на дистанции. Третьей стала белоруска Дарья Домрачева, также не закрывшая одну мишень и уступившая немке две секунды.

А вот одна из претенденток на победу хозяйка трассы Кайса Мякяряйнен выступила крайне неудачно: четыре промаха на двух рубежах отбросили её в конец пятого десятка. Кайса очень хотела порадовать болельщиков – за неё на трибунах болели и финны, и россияне, но не справилась с волнением. Пожалуй, в пасьюте даже при чистой стрельбе и феноменальной скорости ей рассчитывать не на что. Если только она не повторит достижение нашей Валерии Васнецовой, которая на юниорском чемпионате мира в Осрблье лидировала в гонке преследования с 24-го места, отыграв две минуты.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Виктория Сливко Дарья Виролайнен Екатерина Шумилова Ирина Старых Ирина Услугина
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