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Чемпионат России по мини-футболу. «Динамо» победило КПРФ – 6:2
Фото: futsaldynamo.com
Текст: Андрей Иванов

Играть до темноты. КПРФ потерпел поражение в Щёлково

Подмосковное «Динамо» не испытало проблем в домашней встрече с КПРФ. Судьба матча была решена ещё в первом тайме, а Вилде оформил дубль
10 марта 2017, пятница. 21:55. Другие
Мини-футбол. Чемпионат России
10 марта, Щёлково
18-й тур. Первый матч

«Динамо» (Московская область) – КПРФ (Москва) – 6:2 (5:2)
Голы: Вилде-2, Фукин, Робиньо, Переверзев, Бурков – Кручинин, Шарипов.

В погоню за «Диной»


18-й тур чемпионата России по мини-футболу открывался 10 марта двумя матчами: «Новая генерация» встречалась с «Газпромом-Югра», а «Динамо» в Щёлкове принимало КПРФ. Подмосковные футболисты после недавней победы в Югорске вышли на третье место в турнирной таблице и ринулись в погоню за «Диной», тогда как «коммунисты», располагавшиеся на шестой строчке, ещё не гарантировали себе место в плей-офф. Любые очки, взятые в сдвоенном противостоянии с действующим чемпионом страны, могли бы стать для КПРФ очень важным приобретением.

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Тренерский штаб «Динамо» сумел слегка удивить болельщиков ещё до стартового свистка: место в воротах «Динамо» с первых секунд занял Георгий Замтарадзе, а в заявке на игру было всего два легионера – Ари и Вилде. Бело-голубые на правах хозяев и фаворитов сразу же захватили преимущество, играли очень солидно и забили довольно быстро: на девятой минуте отличился один из самых ярких игроков «Динамо» последнего месяца – Вилде. Он здорово открылся на пятаке и в падении «со штыка» успел проткнуть мяч в дальний угол мимо Бондарева – 1:0.

Быстрые голы


Хозяева вели в счёте всего три минуты, а потом пропустили ответный мяч. Кручинин ворвался в свободное пространство между двумя игроками обороны и успел влёт пробить верхом. Замтарадзе среагировал, но до ворот было слишком близко, а удар у молодого «коммуниста» получился очень плотным – 1:1.

Динамовцы начали с центра и быстро разыграли комбинацию, на острие которой оказался Фукин и его мощнейший удар, после которого мяч с треском влетел под перекладину – 2:1. Гости ответили быстрой атакой и попаданием в штангу, но, как оказалось, это была разовая акция. В дальнейшем хозяева снова начали контролировать ситуацию и постепенно расшатывали оборонительные порядки соперника, настойчиво нащупывая в них слабые места.

Последнее слово


На 18-й минуте бело-голубые разыграли классную комбинацию на четверых: Бадретдинов сыграл на Сучилина, тот покатил на Ари, бразилец изящно пропустил мяч между ног, а ворвавшийся в свободную зону Вилде точно пробил мимо Бондарева. Не успели гости выдохнуть, как в их ворота был назначен пенальти: мяч попал в руку защитнику, которого Сергеев убрал на замахе. Робиньо хладнокровно реализовал свой шанс – 4:1.

Вадим Яшин сразу же взял тайм-аут. Оказалось – не зря: уже через полминуты после возобновления матча Шарипов открылся на линии штрафной соперника и получил полсекунды на то, чтобы точно пробить низом. Замтарадзе сложиться не успел и не выручил – 2:4. Однако последнее слово в первом тайме всё равно осталось за «Динамо»: Переверзев за считанные секунды до сирены вновь довёл преимущество своей команды до трёх мячей – 5:2.

Вынужденный тайм-аут


Ещё один гол «Динамо» почти наверняка снимал бы все вопросы о победителе в этом матче. Игроки КПРФ это хорошо понимали, потому и начали второй тайм максимально аккуратно. Темур Алекберов ввёл в игру Сирило и Буркова, не выходивших в первой половине игры, и как раз последнему хватило пары минут, чтобы отличиться: Сергеев сделал всё, чтобы партнёру оставалось только не промахнуться мимо совершенно пустого угла – 6:2. Голкипер Беспалый, в перерыве сменивший Бондарева, ничем своей команде помочь не смог.

Разумеется, бело-голубые сразу же стали играть по счёту. Получалось у них это прекрасно: Замтарадзе во втором тайме по-настоящему вступил в игру лишь на 38-й минуте, в том смысле, что Георгий всё время был в игре, а тут совершил классный вратарский сейв, не позволив Бикбулатову забить в упор. Гости мячом владели всё больше, но толку от этого не было никакого. А на 41-й минуте в зале полностью погас свет.

Вынужденный тайм-аут продолжался почти 10 минут. Свет в итоге починили, но за это время запал КПФР, если он и был, окончательно угас. Заключительная десятиминутка прошла спокойно и буднично, Яшин даже на игру с вратарём-гонялой переходить не стал. Видимо, решил поберечь эмоции своих игроков на завтра.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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МФК Динамо МФК КПРФ
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