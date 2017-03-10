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175 лет назад 2016
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Дарья Виролайнен
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Виролайнен: каждую гонку начинала с надеждой вернуться

Успешное возвращение, проблемы со здоровьем на ЧМ, разлука с мужем и выигранный хрустальный кубок — в интервью Дарьи Виролайнен.
10 марта 2017, пятница. 22:15. Другие
Обладательница Кубка IBU Дарья Виролайнен успешно вернулась на высший уровень и заняла четвёртое место в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти. Стартовав в последней группе, она добралась до цветочной церемонии и повторила лучший результат россиянок в этом году. Спецкор «Чемпионата» поговорил с Дарьей о сложном и неоднозначном сезоне, в котором очевидные успехи чередовались с неудачными попытками отобраться в команду.

Виролайнен вернулась и зажгла. Женская сборная превзошла мужскую

— Какие у вас впечатления от первой в сезоне и такой удачной гонки?
 — Самое хорошее впечатление от того, что сегодня было хорошее самочувствие. Самое главное — я справилась со стрельбой, это было для меня очень важно. Но и, в принципе, результат. Я рада, что заехала в шестёрку лучших.

— Чья была идея стартовать в последней группе?
 — Это было моим желанием. Тренеры спросили мои предпочтения, и я сказала, что хочу в четвёртую группу.

— Насколько это дало вам преимущество?
 — Сегодня подморозило, когда мы уже откатывали лыжи, поэтому большой разницы не было, в какой группе стартовать. Просто кому-то ждать всегда тяжело, а мне всё равно, поэтому сегодня никаких сложностей я не испытывала.

— Индивидуальную гонку на чемпионате мира в Контиолахти не вспоминали?
 — Вспоминала. Там Екатерина Юрлова стартовала на последних номерах. Так что, может, и из-за этого сама выбрала один из последних номеров.

— Насколько тяжело было почти весь сезон ждать этого шанса?
 — Было тяжело, но мотивацию я без проблем находила постоянно, потому что понимала: если буду хорошо выступать на Кубке IBU, то пробью себе дорогу на Кубок мира. Поэтому на каждую гонку я настраивалась с надеждой, что наконец-то вернусь.
Было тяжело, но мотивацию я без проблем находила постоянно, потому что понимала: если буду хорошо выступать на Кубке IBU, то пробью себе дорогу на Кубок мира.

— Что для вас значит завоевание Кубка IBU?
 — Это очень радостное и приятное событие. Года три назад я даже в призы не попадала на Кубке IBU, а сейчас чувствую себя здорово на каждой гонке и почти всегда попадаю в призы. Этот хрустальный глобус для меня очень много значит.

— Этот сезон вы могли бы занести себе в актив, если бы не проигрыши главных отборочных стартов: ноябрьского и декабрьского отборов и чемпионата Европы. Что помешало на них вернуться в основу сборной?
 — Не знаю, всё время что-то мешало. Значит, так и должно было быть. Но в то же время по сезону на Кубке IBU у меня всё сложилось хорошо.
Муж в этом году работал на Кубке мира, поэтому не часто доводилось видеться, но сейчас он рядом, и у нас всё хорошо.

— Что за проблемы со здоровьем помешали вам выступить на чемпионате мира?
 — У меня действительно были проблемы со здоровьем. Это касается желудочно-кишечного тракта. Проблемы у меня были на протяжении долгого времени, но никак не могли поставить диагноз, поэтому мне пришлось ехать в Москву, проходить обследование и узнавать диагноз там. Другой возможности решить эту проблему, к сожалению, не было. Потом мне назначили лечение, я какое-то время продержалась на диете, принимала таблетки. Сейчас чувствую себя намного лучше, что показывают и результаты.

— Ваш супруг работает сейчас в сборной Кореи. Часто пересекаетесь с ним на соревнованиях?
 — Он в этом году работал на Кубке мира, поэтому не часто доводилось видеться, но сейчас он рядом, и у нас всё хорошо.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Дарья Виролайнен
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