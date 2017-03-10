Виролайнен: каждую гонку начинала с надеждой вернуться

Было тяжело, но мотивацию я без проблем находила постоянно, потому что понимала: если буду хорошо выступать на Кубке IBU, то пробью себе дорогу на Кубок мира.

Муж в этом году работал на Кубке мира, поэтому не часто доводилось видеться, но сейчас он рядом, и у нас всё хорошо.

Обладательница Кубка IBUуспешно вернулась на высший уровень и заняла четвёртое место в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти. Стартовав в последней группе, она добралась до цветочной церемонии и повторила лучший результат россиянок в этом году. Спецкор «Чемпионата» поговорил с Дарьей о сложном и неоднозначном сезоне, в котором очевидные успехи чередовались с неудачными попытками отобраться в команду.— Самое хорошее впечатление от того, что сегодня было хорошее самочувствие. Самое главное — я справилась со стрельбой, это было для меня очень важно. Но и, в принципе, результат. Я рада, что заехала в шестёрку лучших.— Это было моим желанием. Тренеры спросили мои предпочтения, и я сказала, что хочу в четвёртую группу.— Сегодня подморозило, когда мы уже откатывали лыжи, поэтому большой разницы не было, в какой группе стартовать. Просто кому-то ждать всегда тяжело, а мне всё равно, поэтому сегодня никаких сложностей я не испытывала.— Вспоминала. Там Екатерина Юрлова стартовала на последних номерах. Так что, может, и из-за этого сама выбрала один из последних номеров.— Было тяжело, но мотивацию я без проблем находила постоянно, потому что понимала: если буду хорошо выступать на Кубке IBU, то пробью себе дорогу на Кубок мира. Поэтому на каждую гонку я настраивалась с надеждой, что наконец-то вернусь.— Это очень радостное и приятное событие. Года три назад я даже в призы не попадала на Кубке IBU, а сейчас чувствую себя здорово на каждой гонке и почти всегда попадаю в призы. Этот хрустальный глобус для меня очень много значит.— Не знаю, всё время что-то мешало. Значит, так и должно было быть. Но в то же время по сезону на Кубке IBU у меня всё сложилось хорошо.— У меня действительно были проблемы со здоровьем. Это касается желудочно-кишечного тракта. Проблемы у меня были на протяжении долгого времени, но никак не могли поставить диагноз, поэтому мне пришлось ехать в Москву, проходить обследование и узнавать диагноз там. Другой возможности решить эту проблему, к сожалению, не было. Потом мне назначили лечение, я какое-то время продержалась на диете, принимала таблетки. Сейчас чувствую себя намного лучше, что показывают и результаты.— Он в этом году работал на Кубке мира, поэтому не часто доводилось видеться, но сейчас он рядом, и у нас всё хорошо.