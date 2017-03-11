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Репортаж из Контиолахти. Сборной России по биатлону нужны срочные замены
Фото: biathlonrus.com/media
Текст: Александр Круглов

В обход очереди. Почему тренерам пора мыслить нешаблонно

Почему вредно стоять в очереди и ездить в Корею, как награждали Виролайнен и стоит ли ждать Васнецову и Малиновского на Кубке мира.
11 марта 2017, суббота. 09:30. Другие

Доезд по инерции


Градус интриги биатлонного сезона после чемпионата мира резко падает, а последние старты большинство спортсменов доезжает скорее по инерции. Отсюда такое количество сюрпризов и провалов со стороны тех, кого мы привыкли видеть наверху. Лишь «железные дровосеки» Мартен Фуркад и Лаура Дальмайер без устали добывают медали, и все перелёты и крутые трассы им нипочём. Разве грозный подъём-«стена» может напугать Дальмайер, когда она привыкла лазить по отвесным стенам и может подтянуться 20 раз даже не на перекладине, а на уступе?

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Но это они — небожители. А простым смертным приходится отходить от тяжёлого перелёта на восток и испытаний олимпийской трассы. Неслучайно следующие три места после Фуркада у мужчин заняли те, кто не ездил в Корею: Ондржей Моравец, Эмиль Свендсен и Йоханнес Бё. Локальные успехи Тимофея Лапшина и Дарьи Виролайнен тоже объяснимы. Первый без стартов оказался просто свежее, поэтому обыграл всех россиян, а вторая разогналась через Кубок IBU и воспользовалась первым же шансом в этом сезоне.
Награждение Виролайнен на цветочной церемонии

Родные стены убивают


За Кайсой Мякяряйнен давно подмечено — хорошо стрелять она умеет только тогда, когда напряжение невысоко. Тут вам, пожалуйста, и восемь нулей нарисует, как на коммерческих стартах в Тюмени, а вот Олимпиаду в Сочи и домашний чемпионат мира двухлетней давности она провалила именно из-за некачественной стрельбы. И ни Хованцев, ни другой специалист не может ничего с этим сделать. 10 марта многие местные жители подтянулись на трибуны именно к старту своей героини и визуально по количеству мест на трибунах даже переплюнули внушительный российский десант. Но бурные овации со старта гонки только выбили Мякяряйнен из колеи. Хорошо хоть была пятница, и фанаты могли залить горечь поражения вечером в барах.

Россиянам внушительная поддержка тоже не помогла. Более того, большая часть команды оказалась в разобранном состоянии. Герои чемпионата мира Цветков и Бабиков еле передвигали ноги по дистанции, дебютантка Виктория Сливко с равным количеством промахов проиграла даже сопернице из Литвы, а капитан команды Дмитрий Малышко отличился 94-м местом. Причём в каком он состоянии, было ясно ещё после стартов на Кубке IBU. Похоже, тем самым Дмитрий подписал себе приговор и в следующем сезоне его в основном составе уже не будет.
Разве грозный подъём-«стена» может напугать Дальмайер, когда она привыкла лазить по отвесным стенам и может подтянуться 20 раз даже не на перекладине, а на уступе?

Почему в этом сезоне спортсмены попадают в команду уже на спаде, а не на пике формы, а тренеры не могут адекватно оценить их состояние? Дело в том, что в сборную у нас в прямом смысле очередь, и пока её удастся выстоять, форма уже уходит. Вот, к примеру, то, что Шопин и Махамбетов поедут в Корею, а Малышко и Елисеев — в Финляндию, было известно давно, но менять решение в связи с последними результатами тренеры не стали. Логинову и Волкову дали возможность побороться за Кубок IBU, который может обернуться дополнительной квотой на старте первого сезона. Так же и любые, даже самые умные критерии отбора не работают, так как выполняет их спортсмен в одном состоянии, а приезжает соревноваться — в другом. Тут нужно только оперативное вмешательство.

Лучше поздно, чем никогда


Всю запутанность ситуации тренеры поняли только после результатов спринта, а потому сейчас всерьёз рассматривается вариант, чтобы перевезти Волкова и Логинова в Контиолахти 11 марта вечером и поставить кого-то из них в смешанную эстафету. Регламент позволяет заявлять до восьми спортсменов на этап, так что теоретически оба могут усилить состав команды, а затем по дополнительной квоте выступить и в Хольменколлене.

>>> Кубок мира по биатлону. Виролайнен — в цветах! Как это было
Так же и любые, даже самые умные критерии отбора не работают, так как выполняет их спортсмен в одном состоянии, а приезжает соревноваться — в другом. Тут нужно только оперативное вмешательство.

При этом интересно, хватит ли смелости у тренеров взять в Норвегию лучших юниоров этого сезона — Игоря Малиновского и Валерию Васнецову. Оба сейчас находятся в огненной форме и не затерялись на Кубке IBU, а старт на кураже в Кубке мира им пригодится в будущем. Норвежцы или немцы наверняка так поступили бы со своей молодёжью, однако у нас в России принято отстаивать всю очередь, которая закончиться может годам к 25, а Васнецовой и Малиновскому ещё год бегать в юниорах. Но будем надеяться, что тренерам хватит смелости сделать этот смелый шаг и в этом их поддержит руководство. В конце концов, в футболе замены делают оперативно, исходя из хода игры, а не из данных кому-то до матча обещаний.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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