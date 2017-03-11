Кубок мира по биатлону. 8-й этап. Шипулин упустил свой шанс. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 14:00 мск. ОНЛАЙН мужской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 17:15 мск. ОНЛАЙН женской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины
15:00. Несмотря на упущенный шанс побороться за медали, Шипулин остался доволен гонкой: «Сегодня получил удовольствие от гонки. Почти до конца сумел абстрагироваться от всего, но на последнем рубеже, к сожалению, промахнулся два раза. Это была проблема не психологического плана, а именно функционального. Завтра я не побегу смешанные эстафеты, потому что впереди ещё три индивидуальных гонки в конце сезона. В этом году я и так слишком много отбегал. Надо восстанавливаться, чтобы показывать результат в индивидуальных гонках на последнем этапе Кубка мира, а для смешанных эстафет у нас есть молодые ребята, способные показать хороший результат. Их надо пробовать».
14:50. Антон Шипулин гонку откровенно «докатывал». Лидер сборной России финишировал десятым, Евгений Гараничев оказался 12-м, а Матвей Елисеев закончил гонку 19-м.
14:40. Арнд Пайффер сумел удержаться на первом месте и в финишном створе добыл первую победу в сезоне, опередив Симона Эдера. Бронзовая награда досталась Свендсену.
14:30. Эх, давали соперники Антону шанс зацепиться не только за медаль, но даже и за победу, однако Шипулин дважды промахнулся на второй «стойке». За победу будут бороться немец Пайффер и австриец Эдер и норвежец Свендсен. У Фуркада-младшего сегодня четыре промаха. А Фуркад -старший и вовсе смотрит гонку с тренерской биржи.
14:20. На второй «лёжке» россияне были безупречны, а вот «стойку» пройти без ошибок удалось только Шипулину. Антон идёт шестым, примерно в 20 секундах от группы, в которой идёт борьба за медали.
14:10. На первом огневом рубеже Шипулин, Елисеев и Гараничев работают безупречно. Это позволяет россиянам ворваться в десятку, но до первого места по-прежнему далеко, поскольку и Фуркад, и Моравец также стреляли без промахов. Елисеев, кстати, на пристрелке катался без палок, может, такая разминка помогает Матвею в начале гонки?
14:00. Дан старт мужской гонке преследования. Первыми на дистанцию умчались француз Мартен Фуркад и чех Ондржей Моравец. Евгений Гараничев стартует лишь 23-м, более чем через минуту. А Максим Цветков и Антон Бабиков на старт всё-таки не выйдут. За всеми ключевыми событиями гонки вы, как и всегда, можете следить с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции.
13:50. Организаторы в последний раз перед стартом гонки преследования проверяют работу электронного табло. Оно, кстати, не крепится на стадионе постоянно — его привозят на специальном грузовике.
13:40. У россиян же спринт вчера не задался, а потому в гонке преследования они будут стартовать с весьма отдалённых позиций — все отстают от Фуркада более чем на минуту. Гараничев уйдёт в гонку 23-м, Елисеев — 27-м, Шипулин — 29-м, Бабиков — 38-м, Цветков — 60-м. Видимо, в очередной раз займёмся нашим любимым видом биатлона — «отыгрываением большого числа позиций». Полный стартовый протокол можно найти по этой ссылке.
13:30. Вчера в спринте здорово проявил себя новоявленный «кореец» Тимофей Лапшин, финишировавший выше любого из россиян. О причинах ухода, родной олимпийской трассе и внутренней конкуренции биатлонист рассказал спецкору «Чемпионата».
13:20. Как говорится, кому война, а кому — мать родна. Флаги в городе Йоэнсуу напоминают, что Финляндия в этом году празднует столетие русской революции, подарившей ей независимость.
13:10. По итогам первого из трёх дней финского этапа Кубка мира спецкор Александр Круглов рассуждает о том, как родные стены убивают Кайсу Мякяряйнен, выступает против очередей и призывает тренеров сборной мыслить нешаблонно.
13:00. Приветствуем вас, уважаемые любители биатлона. В Контиолахти продолжается предпоследний этап Кубка мира по биатлону, сегодня в расписании значатся две гонки преследования. Мужчины стартуют в 14:00 по московскому времени, женщины — в 17:15. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, не пропустите всё самое интересное!