Медальная реальность. Как Шипулин почти сотворил новое чудо

Рекорд или интрига?

Куда делись 18 позиций?

Стрельба, близкая к идеальной

Реальная борьба

Опять два промаха

Как привлечь затухающее внимание общественности к биатлону? Правильно, оживить какую-нибудь важную интригу.с этой задачей, похоже, справлялся отлично: после неудачно проведённого спринта его, вроде бы, гарантированное второе место в общем зачёте Кубка мира резко просело в котировках.отыграл сразу 31 очко, сократив общее отставание до 110 баллов. И впереди была гонка преследования, где норвежец стартовал четвёртым, а россиянин – 29-м.Однако Антон имел прекрасную возможность зайти на новый рекорд. В Пхёнчхане он сумел взобраться на пьедестал почёта с 23-й стартовой позиции, теперь был шанс рвануть к медали из более глубокого подвала. При этом неделю назад Шипулин стартовал спустя полторы минуты после лидера, сейчас же это отставание было меньше — 74 секунды. Почему бы, собственно говоря, и нет?Лучшую российскую стартовую позицию имел, но он опережал Шипулина всего на семь секунд, а между ними ещё был и, накануне отобравшихся в преследование, тренерский штаб вообще снял с гонки. Первый круг Шипулин относительно Фуркада прошёл быстрее, к рубежу переместился на 24-е место и ошибок в стрельбе не допустил. Как, впрочем, и Гараничев с Елисеевым, хотя Евгений стрелял медленнее партнёров по команде.Все лидеры тоже стреляли уверенно, однако Антон уже был на 11-м месте, а к отсечке 3,6 км оказался в первой десятке. Бё шёл третьим, Фуркад постепенно убегал и от него, и от Моравца, Свендсен, Расторгуев, Эдер и Пайффер составляли первую группу преследования.Шипулин возглавлял второй эшелон и отыгрывал отставание даже у Фуркада. Ко второму огневому рубежу Антон прибыл восьмым, в тот момент француз уже успел прокатиться по штрафному кругу, а Бё составил ему там компанию. Стрельба россиянина была близка к идеальной – точно и быстро. Да, это по-прежнему было восьмое место, но теперь всего лишь в 44 секундах от первого. И почти сразу за Шипулиным рубеж покинули Гараничев и Елисеев.Теперь ситуация выглядела следующим образом: группу лидеров составляли. Бё катил в 25 секундах и в одиночестве, Шипулин тащил на себе пятёрку преследователей. На отсечке 6,8 км он пропустил вперёд Елисеева, Гараничев тоже был тут как тут.На третьем рубеже первым стрелял Расторгуев, он же первым и ошибся. Однако вслед за ним промазали все лидеры, кроме Пайффера. Он и стал новым лидером. Бё тоже промахнулся один раз, а Шипулин…Антон попал. Попал пять раз и на выходе с рубежа опередил даже Бё. Теперь россиянин шёл на седьмом месте, всего в полуминуте от Пайффера. И да, в 20 секундах от Моравца, располагавшегося на третьем месте. То есть в одном промахе. Вот так наша борьба за медали стала реальной.На отсечке 9,3 км Шипулин уступал лидеру – им снова был Фуркад — всего 20 секунд. Бё понемногу отставал. Перед стрельбищем Шипулин явно взял паузу, ведь нужно было стрелять идеально. Не получилось, хотя соперники дали шансы. Чисто рубеж прошёл только Пайффер, а ему россиянин проигрывал всего 10 секунд. Это могла бы быть борьба даже за победу, но…Два промаха. Два. Даже один штрафной круг оставлял бы ему шанс бороться за медаль, однако их было два. Стрельбище Шипулин покинул 10-м, Бё катил восьмым, до него было 13 секунд. Для Антона задача-минимум была понятна — не опуститься ниже, как максимум – попытаться опередить Расторгуева. Максимум не покорился, но 10-е место Шипулин сохранил.А победил в гонке Пайффер, в финишном створе опередивший Эдера на 0,3 секунды. Бронза досталась Свендсену, уставший Фуркад остался на пятом месте. Бё завершил гонку седьмым и в общем зачёте отыграл у Антона всего пять очков. Есть ещё 105 и всего три гонки.