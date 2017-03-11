Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Кубок мира по биатлону. Шипулин занял 10-е место в гонке преследования
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Иванов

Медальная реальность. Как Шипулин почти сотворил новое чудо

Антон Шипулин с 29-го места едва не выиграл гонку преследования. Для этого нужно было всего лишь пять раз попасть на последнем рубеже.
11 марта 2017, суббота. 14:52. Другие

Рекорд или интрига?


Как привлечь затухающее внимание общественности к биатлону? Правильно, оживить какую-нибудь важную интригу. Антон Шипулин с этой задачей, похоже, справлялся отлично: после неудачно проведённого спринта его, вроде бы, гарантированное второе место в общем зачёте Кубка мира резко просело в котировках. Йоханнес Бё отыграл сразу 31 очко, сократив общее отставание до 110 баллов. И впереди была гонка преследования, где норвежец стартовал четвёртым, а россиянин – 29-м.

>>> Им бы сейчас вообще всё закончить. Это не биатлон, а слёзы
Кубок мира-2016/17. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
11 марта 2017 года, суббота. 14:00 МСК
1 Арнд ПайфферГермания 30:35.0
2 Симон ЭдерАвстрия 30:35.3
3 Эмиль Хегле СвендсенНорвегия 30:37.3

Однако Антон имел прекрасную возможность зайти на новый рекорд. В Пхёнчхане он сумел взобраться на пьедестал почёта с 23-й стартовой позиции, теперь был шанс рвануть к медали из более глубокого подвала. При этом неделю назад Шипулин стартовал спустя полторы минуты после лидера, сейчас же это отставание было меньше — 74 секунды. Почему бы, собственно говоря, и нет?

>>> В обход очереди. Почему тренерам пора мыслить нешаблонно

Куда делись 18 позиций?


Лучшую российскую стартовую позицию имел Евгений Гараничев, но он опережал Шипулина всего на семь секунд, а между ними ещё был и Матвей Елисеев.
Бабикова и Цветкова, накануне отобравшихся в преследование, тренерский штаб вообще снял с гонки. Первый круг Шипулин относительно Фуркада прошёл быстрее, к рубежу переместился на 24-е место и ошибок в стрельбе не допустил. Как, впрочем, и Гараничев с Елисеевым, хотя Евгений стрелял медленнее партнёров по команде.

Все лидеры тоже стреляли уверенно, однако Антон уже был на 11-м месте, а к отсечке 3,6 км оказался в первой десятке. Бё шёл третьим, Фуркад постепенно убегал и от него, и от Моравца, Свендсен, Расторгуев, Эдер и Пайффер составляли первую группу преследования.

Стрельба, близкая к идеальной


Шипулин возглавлял второй эшелон и отыгрывал отставание даже у Фуркада. Ко второму огневому рубежу Антон прибыл восьмым, в тот момент француз уже успел прокатиться по штрафному кругу, а Бё составил ему там компанию. Стрельба россиянина была близка к идеальной – точно и быстро. Да, это по-прежнему было восьмое место, но теперь всего лишь в 44 секундах от первого. И почти сразу за Шипулиным рубеж покинули Гараничев и Елисеев.

Теперь ситуация выглядела следующим образом: группу лидеров составляли Расторгуев, Эдер, Фуркад, Моравец, Свендсен и Пайффер. Бё катил в 25 секундах и в одиночестве, Шипулин тащил на себе пятёрку преследователей. На отсечке 6,8 км он пропустил вперёд Елисеева, Гараничев тоже был тут как тут.

Реальная борьба


На третьем рубеже первым стрелял Расторгуев, он же первым и ошибся. Однако вслед за ним промазали все лидеры, кроме Пайффера. Он и стал новым лидером. Бё тоже промахнулся один раз, а Шипулин…


Антон попал. Попал пять раз и на выходе с рубежа опередил даже Бё. Теперь россиянин шёл на седьмом месте, всего в полуминуте от Пайффера. И да, в 20 секундах от Моравца, располагавшегося на третьем месте. То есть в одном промахе. Вот так наша борьба за медали стала реальной.

Опять два промаха


На отсечке 9,3 км Шипулин уступал лидеру – им снова был Фуркад — всего 20 секунд. Бё понемногу отставал. Перед стрельбищем Шипулин явно взял паузу, ведь нужно было стрелять идеально. Не получилось, хотя соперники дали шансы. Чисто рубеж прошёл только Пайффер, а ему россиянин проигрывал всего 10 секунд. Это могла бы быть борьба даже за победу, но…

Два промаха. Два. Даже один штрафной круг оставлял бы ему шанс бороться за медаль, однако их было два. Стрельбище Шипулин покинул 10-м, Бё катил восьмым, до него было 13 секунд. Для Антона задача-минимум была понятна — не опуститься ниже, как максимум – попытаться опередить Расторгуева. Максимум не покорился, но 10-е место Шипулин сохранил.

А победил в гонке Пайффер, в финишном створе опередивший Эдера на 0,3 секунды. Бронза досталась Свендсену, уставший Фуркад остался на пятом месте. Бё завершил гонку седьмым и в общем зачёте отыграл у Антона всего пять очков. Есть ещё 105 и всего три гонки.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Сборная России — Биатлон Антон Бабиков Антон Шипулин Евгений Гараничев Максим Цветков Матвей Елисеев
Новости. Другие
11 марта 2017, суббота
15:00 Шипулин не выступит в супермиксте и смешанной эстафете в Контиолахти
14:59 Шипулин не примет участия в чемпионате России по лыжным гонкам
14:56 Шипулин: на «стойке» тряслись ноги, но не от страха, а от усталости
14:55 Елисеев: Шипулин попросил меня выйти вперёд, и я помог ему
14:45 Россиянки — третьи в командном зачёте в стрельбе из пистолета с 10 м на ЧЕ
14:32 Пайффер выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону, Шипулин — 10-й
14:26 Российские конькобежки стали третьими в командной гонке в финале КМ
14:17 Юсков: голландцы боялись подмены допинг-проб в Челябинске
13:41 Резцова: Виролайнен показывает, что может выиграть медаль на Олимпиаде-2018
13:29 Мурашов сохранил лидерство в общем зачёте КМ на дистанции 500 метров
13:12 Кодайра победила в забегах на 500 м в финале КМ в Ставангере, Фаткулина — 8-я
13:02 Фетисов: требования IPC к России не такие сложные, чтобы их было трудно решить
12:45 Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования в Контиолахти
12:39 Клишина: Кучина могла выиграть чемпионат Европы в Белграде и на одной ноге
12:35 Никулина — третья в спринте на этапе Кубка IBU по биатлону в Отепя
11:56 Сборная России по кёрлингу на колясках завоевала серебро ЧМ в Канныне
11:50 Российский велогонщик Силин подписал контракт с командой RP-Boavista
11:04 Параолимпиец Быченок: иностранцы выигрывают халявные медали в отсутствие россиян
10:53 Чавич: только один пловец присоединился к программе паспорта крови — Коротышкин
09:28 Шиффрин победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Скво-Вэлли
09:21 Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Контиолахти
02:13 Фелпс — Чавичу: хочешь посмотреть результаты моих допинг-тестов — пожалуйста
00:34 Малышко: помните — злость и гадкие комментарии не сделают вас счастливее
00:25 Американцы выиграли ЧМ в лыжной акробатике, россияне — девятые
00:11 Четверо россиян выступят в четвертьфиналах ЧМ по шорт-треку
10 марта 2017, пятница
23:55 Юрлова выступит на чемпионате России по биатлону в Увате
23:29 Международная федерация флорбола приостановила членство России из-за долгов
23:27 Мякяряйнен: это был один из самых трудных дней в моей маленькой биатлонной жизни
22:54 Дальмайер: я очень довольна своим результатом и тем, что снова на подиуме
22:40 «Динамо» и «Газпром-Югра» одержали победы в ЧР по мини-футболу
22:26 Экхофф: возможно, теперь я смогу устроить себе в апреле каникулы
21:49 ВАДА недовольно назначением Исинбаевой на ключевой пост в РУСАДА
21:34 Шипулин: завтра я встану и буду бороться до победного, чтоб семья мной гордилась
21:32 Домрачева: счастлива, что два месяца тренировок дали результат
21:27 Виролайнен: главное — я справилась со стрельбой, это было для меня очень важно
21:08 Шумилова: я постараюсь быстро набрать форму после большого перерыва
21:08 Старых: скорости, чтобы бороться с лидерами, мне пока не хватает
20:52 Экхофф выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Виролайнен — 4-я
20:45 Косилов назначен заместителем министра спорта РФ
20:41 М. Фуркад: ещё я бы хотел побить рекорд Форсберг — 14 побед за сезон
20:38 Щепоткин завоевал серебро ЧЕ в стрельбе из винтовки по движущейся мишени
20:22 Бьорндален: у Домрачевой всегда будет возможность поработать с норвежками
19:49 Йейтс выиграл 6-й этап веломногодневки «Париж — Ницца», Закарин — 9-й
19:27 Лапшин: теперь всё позади и мне уже не хочется к этому возвращаться
19:22 Пятеро россиян квалифицировались на финал ЧМ в борд-кроссе
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Пять медалей Сергея Устюгова на ЧМ по лыжным видам спорта - это...
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+