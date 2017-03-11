С надеждой на юниорок. В русскую забаву поиграли другие

После спринта со слабой надеждой

Регулярные промахи

Пасьют в Контиолахти выиграла Дальмайер – девушка с железными нервами и отличной скоростью.

Дальмайер выбила десятку

Женская гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти отправила нашу команду туда, где она пребывала весь сезон – в число невзрачных середняков.блеснула в спринте, но в пасьюте регулярно промахивалась. Тем же курсом проследовала и. В Хольменколлене на последнем этапе Кубка мира состав женской команды изменится.Итоги спринта вселили в российских болельщиков слабую надежду на то, что уж в контактной гонке преследования, где соперницы бегут рядом и ты видишь их спины, наша команда сможет показатьнеплохой результат. Четвёртое место Дарьи Виролайнен, точная стрельба, неплохая форма Ирины Старых.На то, что сенсацию сотворятили, надежд не было. Чудеса в спорте случаются редко, особенно когда готовность не позволяет на них надеяться. Но очень хотелось верить, что вновь хоть кто-то из наших забежит в шестёрку или хотя бы десятку. Всё же гонки преследования – тот вид биатлонной программы, где такое может случиться. Вспомнить хотя бы чемпионат мира и прорыв Старых.Но в русскую забаву поиграли другие. Виролайнен лишь после первого рубежа сохраняла шансы на высокое место, так как отстреляла без промахов и ушла в гонку вместе с. Однако уже после второй стрельбы Дарья выпала из десятки сильнейших и вернуться туда не смогла. Она сделала по промаху на втором, третьем и четвёртом рубежах, финишировав 17-й.Тем же путём прошла и Старых. Она допустила по промаху на тех же рубежах и заняла 19-е место. Улучшить свои стартовые позиции также удалось Услугиной и Сливко. Они допустили по одному промаху и финишировали, соответственно, 32-й и 38-й, но у них и задача была проще. Шумилова уже на первой стрельбе допустила два промаха, откатилась в пятый десяток и оттуда так и не выбралась. С четырьмя незакрытыми мишенями и слабым ходом она стала только 42-й.На последнем этапе Кубка мира в Хольменколлене состав нашей женской сборной будет изменён. В Норвегию тренеры решили взять двух юниорок –. А почему бы и нет? Всё равно наша команда квоту уже не улучшит и не ухудшит. Та же Васнецова, обладательница рекорда (победа с 29-го места в пасьюте на юниорском чемпионате мира в Осрблье), всего на 10 месяцев моложе француженки Жюстин Бреза, у которой уже есть эстафетные награды с трёх чемпионатов мира.Решение по участию этих спортсменок в гонках будет принято уже на месте, но в Норвегию они точно поедут вместе с командой.А пасьют в Контиолахти выиграла Дальмайер – девушка с железными нервами и отличной скоростью. В те моменты, когда соперницы давили, она собиралась и стреляла точно, а они промахивались. Лаура наверняка вернёт в Германию «Хрустальный глобус», а всего на её счету в нынешнем сезоне теперь 10 побед. Если бы она была нацелена побить рекорд, могла бы на него и замахнуться. Но немецкая биатлонистка позволяла себе не стартовать в некоторых гонках, чтобы сохранить форму как можно дольше.Второй стала француженка, а третье место в борьбе си словачкойотстояла итальянка Виттоцци, после финиша буквально рухнувшая на снег. Победительница спринта норвежкане попала даже в десятку. 12 марта этап Кубка мира в Контиолахти завершится смешанными эстафетами.