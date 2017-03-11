С надеждой на юниорок. В русскую забаву поиграли другие

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После спринта со слабой надеждой
Итоги спринта вселили в российских болельщиков слабую надежду на то, что уж в контактной гонке преследования, где соперницы бегут рядом и ты видишь их спины, наша команда сможет показать неплохой результат. Четвёртое место Дарьи Виролайнен, точная стрельба Екатерины Шумиловой, неплохая форма Ирины Старых.
На то, что сенсацию сотворят Ирина Услугина или Виктория Сливко, надежд не было. Чудеса в спорте случаются редко, особенно когда готовность не позволяет на них надеяться. Но очень хотелось верить, что вновь хоть кто-то из наших забежит в шестёрку или хотя бы десятку. Всё же гонки преследования – тот вид биатлонной программы, где такое может случиться. Вспомнить хотя бы чемпионат мира и прорыв Старых.
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Регулярные промахи
Но в русскую забаву поиграли другие. Виролайнен лишь после первого рубежа сохраняла шансы на высокое место, так как отстреляла без промахов и ушла в гонку вместе с Сюзан Данкли и Лизой Виттоцци. Однако уже после второй стрельбы Дарья выпала из десятки сильнейших и вернуться туда не смогла. Она сделала по промаху на втором, третьем и четвёртом рубежах, финишировав 17-й.
Тем же путём прошла и Старых. Она допустила по промаху на тех же рубежах и заняла 19-е место. Улучшить свои стартовые позиции также удалось Услугиной и Сливко. Они допустили по одному промаху и финишировали, соответственно, 32-й и 38-й, но у них и задача была проще. Шумилова уже на первой стрельбе допустила два промаха, откатилась в пятый десяток и оттуда так и не выбралась. С четырьмя незакрытыми мишенями и слабым ходом она стала только 42-й.
На последнем этапе Кубка мира в Хольменколлене состав нашей женской сборной будет изменён. В Норвегию тренеры решили взять двух юниорок – Валерию Васнецову и Екатерину Мошкову. А почему бы и нет? Всё равно наша команда квоту уже не улучшит и не ухудшит. Та же Васнецова, обладательница рекорда (победа с 29-го места в пасьюте на юниорском чемпионате мира в Осрблье), всего на 10 месяцев моложе француженки Жюстин Бреза, у которой уже есть эстафетные награды с трёх чемпионатов мира.
Пасьют в Контиолахти выиграла Дальмайер – девушка с железными нервами и отличной скоростью.Решение по участию этих спортсменок в гонках будет принято уже на месте, но в Норвегию они точно поедут вместе с командой.
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Дальмайер выбила десятку
А пасьют в Контиолахти выиграла Дальмайер – девушка с железными нервами и отличной скоростью. В те моменты, когда соперницы давили, она собиралась и стреляла точно, а они промахивались. Лаура наверняка вернёт в Германию «Хрустальный глобус», а всего на её счету в нынешнем сезоне теперь 10 побед. Если бы она была нацелена побить рекорд Магдалены Форсберг, могла бы на него и замахнуться. Но немецкая биатлонистка позволяла себе не стартовать в некоторых гонках, чтобы сохранить форму как можно дольше.
Второй стала француженка Мари Дорен-Абер, а третье место в борьбе с Дарьей Домрачевой и словачкой Паулиной Фиалковой отстояла итальянка Виттоцци, после финиша буквально рухнувшая на снег. Победительница спринта норвежка Тириль Экхофф не попала даже в десятку. 12 марта этап Кубка мира в Контиолахти завершится смешанными эстафетами.