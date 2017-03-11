Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Гандбол. «Ростов-Дон» пробился в полуфинал Кубка ЕГФ, разгромив «Брест»
Фото: rostovhandball.ru
Текст: Андрей Шитихин

Разгром на Дону. «Ростов-Дон» — в полуфинале Кубка ЕГФ

«Ростов-Дон» разгромил французский «Брест» даже в отсутствие лидера. По итогам двух матчей преимущество ростовчанок составило 14 мячей.
11 марта 2017, суббота. 19:00. Другие
В Ростове-на-Дону определился первый полуфиналист розыгрыша Кубка ЕГФ среди женских команд. Лидер чемпионата России, «Ростов-Дон», разгромил французский «Брест» и теперь ждёт соперника. Вполне возможно, опять придётся играть с командой из Франции. В ходе игры ростовчанки не испытывали проблем, несмотря на то что остались без одного из лучших игроков.

Брест оставил «Ростов» без Вяхиревой


Победив неделю назад в Бресте с разницей в пять мячей, «Ростов-Дон» одной ногой шагнул в полуфинал, но понёс серьёзную потерю. Травму в том матче получила правая полусредняя ростовской команды, лучший игрок Олимпиады-2016 Анна Вяхирева. У неё трещина в таранной кости голеностопа. Руководство клуба уже приняло решение, что лечение будет консервативным.

→ Плюс пять в Бресте. «Ростов-Дон» — одной ногой в полуфинале

Точные сроки восстановления Вяхиревой неизвестны. Возможно, она сумеет помочь команде через месяц, но в последнем этапе «Золотой лиги» во Франции в составе сборной России точно не сыграет. Потери таких игроков незамеченными пройти не могут ни для одной из команд, даже для звёздного «Ростова», — это и проходы, и перехваты, и острые передачи, и броски. Но Фредерик Бужан и его команда сделали всё возможное, чтобы минимизировать отсутствие Вяхиревой.
Гандбол. Кубок ЕГФ, женщины. 11 марта, Ростов-на-Дону
1/4 финала, второй матч.

«Ростов-Дон» – «Брест» – 28:19 (13:8)

Голы в составе «Ростова-Дон»: Барбоса, Манагарова – по 5, Родригес, Бобровникова, Дембеле – по 3, Сень, Макеева, Ильина, Борщенко – по 2, Петрова – 1.

Первый матч: 26:21

Полчаса для решения задачи


В стартовом составе вместо одной Анны вышла другая – Сень. Бужан, как и его предшественник — Ян Лесли, не видит в Сень линейную, в отличие от Евгения Трефилова, а потому ставит на место
правой полусредней. И Сень же забила первый гол хозяек в матче, отправив мяч в ворота Клеопатры Дарлё опорным броском и сравняв счёт.

«Ростов-Дон» уже на первых минутах мог уйти в отрыв в счёте, но великолепно действовала в воротах гостей Клеопарта Дарлё, которая и в первой игре стояла надёжно. Она отразила несколько опасных бросков, в том числе нейтрализовала выход один на один Сирабы Дембеле. Впрочем, Катрин Лунде в воротах хозяек была ещё надёжнее. Она отразила пенальти, также отлично действовала при выходах один на один, поставила настоящий барьер для дальних бросков в исполнении игроков французской команды.
Постепенно подопечные Бужана оторвались на три гола, причём как раз в тот момент, когда «Ростов-Дон» играл в меньшинстве. Сначала прошла потрясающая комбинация с участием Дембеле и Юлии Манагаровой, в результате которой капитан «Ростова» осталась один на один с Дарлё на шестиметровой линии и вонзила мяч в сетку. Через 15 секунд Александрина Барбоса перехватила мяч, отправила Дембеле в контратаку, а та не повторила ошибки первых минут.

→ С треском и грохотом. «Кубань» вновь разгромно проиграла

«Бресту» удалось отыграться, но «Ростов» тут же забил шесть – на любой вкус. Дважды отличилась Владлена Бобровникова, которая после трёх неудачных бросков положила два гола-красавца. Разогнавшуюся Барбосу было не остановить, а ведь португалка с испанским паспортом ещё и в защите отрабатывала на всю катушку. Забивала и разыгрывающая Ана Паула Родригес.

В общем, после первого тайма преимущество ростовчанок по сумме двух матчей составляло 10 мячей. Отыграть такое против «Ростова-Дон» не смогла бы ни одна команда в мире.

Игра в удовольствие


Во второй половине встречи хозяйки играли уже в своё удовольствие, а их главный тренер мог позволить себе выпустить на площадку практически всех заявленных гандболисток.
Порой ростовчанки намеренно играли на публику, радуя болельщиков красивейшими комбинациями
Появилась перед болельщиками Екатерина Ильина, в Бресте попавшая в заявку, но не игравшая. Она успела отметиться двумя голами, приведя болельщиков в восторг. Сначала олимпийская чемпионка реализовала семиметровый, а затем отличилась с игры в стиле Анны Вяхиревой, дёрнув соперницу обманным движением и хлёстко бросив в дальний угол.

→ «Ростов-Дон» Трефилову не покорился. «Кубань» разгромлена

Очень здорово в атаке действовали линейные «Ростова-Дон». И Майя Петрова, и Ксения Макеева не просто открывались и забрасывали, но активно уводили игроков, освобождая зоны для атак подруг по команде. Порой ростовчанки намеренно играли на публику, радуя болельщиков красивейшими комбинациями. «Брест» окончательно сдался при счёте 12:22, поменяв вратаря. Дарлё сделала всё что могла, но, когда дела не идут у всей команды, в одиночку поменять ход матча нельзя.

«Ростов-Дон» вышел в полуфинал Кубка ЕГФ, где соперником будет лучшая команда из пары «Нант» (Франция) – «Метцинген» (Германия). В первом матче немецкая команда дома добилась победы с разницей в четыре мяча. Напомним, два года назад ростовчанки играли в финале этого турнира, но потерпели поражение. Сейчас «Ростов-Дон» нацелен только на победу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ЖГК Ростов-Дон
Новости. Другие
11 марта 2017, суббота
19:45 Дальмайер: не хочу сравнивать свою форму с формой М. Фуркада
19:45 Гандболистки «Ростов-Дона» вышли в полуфинал Кубка ЕГФ
19:28 Виттоцци: я счастлива, так как это моя первая медаль в карьере
19:23 Дорен-Абер: я сделала слишком много ошибок в подготовке, которые я учту
19:10 Дальмайер: очень удивилась, когда журналисты сказали о победе в общем зачёте
19:06 Дальмайер досрочно выиграла общий зачёт Кубка мира по биатлону — 2016/17
19:00 Старых: всегда нужно отрабатывать до конца, но сегодня не получилось
18:56 «Сибиряк» и «Синара» одержали победу в ЧР по мини-футболу
18:39 «Газпром-Югра» снова обыграл «Новую генерацию» в ЧР по мини-футболу
18:35 Бондарь стал четвёртым в индивидуальных прыжках с вышки на этапе Мировой серии
18:25 Ан остановился в шаге от пьедестала на дистанции 1500 м на ЧМ по шорт-треку
18:14 Виролайнен: может, нужно ещё немножко привыкнуть к контактным гонкам
18:09 Конькобежец Бергсма выиграл общий зачёт КМ на стайерских дистанциях
17:48 Дальмайер выиграла гонку преследования в Контиолахти, Виролайнен — 17-я
17:31 Елисеев: на «стойке» чисто отстрелять помешало желание быть как можно выше
17:29 Бьорген: многие лыжники завершат карьеру, если лекарство от астмы запретят
16:55 Юракова — вторая в общем зачёте стайерских дистанций КМ по конькобежному спорту
16:54 Конькобежцы Найс и Бергсма выиграли общий зачёт на дистанции 1000 м
16:52 Бессмертных — 3-й в масс-старте на 50 км на этапе КМ в Норвегии, Устюгов — 8-й
16:48 Канадка Блуин победила в слоупстайле на ЧМ по сноуборду, Фёдорова — 18-я
16:32 Масленников победил на ЧЕ в стрельбе из винтовки с 10 метров в Мариборе
16:29 Прокуратура Франции: пять ЧМ по лёгкой атлетике могли быть получены за взятки
15:59 Свендсен: мне кажется, Фуркад порой чрезмерно агрессивен, но такое случается
15:52 Легков и Белов не выступят на чемпионате России по лыжным гонкам
15:33 Фуркад досрочно выиграл общий зачёт гонок преследования на КМ по биатлону
15:32 Логинов победил в спринте на этапе Кубка IBU по биатлону в Отепя
15:27 Пайффер: очень удивлён своей победой в гонке преследования в Контиолахти
15:25 Эдер: на финише опасался в большей степени Свендсена, но Пайффер очень силён
15:25 НОК США потребовал исключить из руководящего состава ВАДА представителей МОК
15:06 Эберхард пропустил гонку преследования в Контиолахти из-за проблем с шеей
15:00 Шипулин не выступит в супермиксте и смешанной эстафете в Контиолахти
14:59 Шипулин не примет участия в чемпионате России по лыжным гонкам
14:56 Шипулин: на «стойке» тряслись ноги, но не от страха, а от усталости
14:55 Елисеев: Шипулин попросил меня выйти вперёд, и я помог ему
14:45 Россиянки — третьи в командном зачёте в стрельбе из пистолета с 10 м на ЧЕ
14:32 Пайффер выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону, Шипулин — 10-й
14:26 Российские конькобежки стали третьими в командной гонке в финале КМ
14:17 Юсков: голландцы боялись подмены допинг-проб в Челябинске
13:41 Резцова: Виролайнен показывает, что может выиграть медаль на Олимпиаде-2018
13:29 Мурашов сохранил лидерство в общем зачёте КМ на дистанции 500 метров
13:12 Кодайра победила в забегах на 500 м в финале КМ в Ставангере, Фаткулина — 8-я
13:02 Фетисов: требования IPC к России не такие сложные, чтобы их было трудно решить
12:45 Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования в Контиолахти
12:39 Клишина: Кучина могла выиграть чемпионат Европы в Белграде и на одной ноге
12:35 Никулина — третья в спринте на этапе Кубка IBU по биатлону в Отепя
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Пять медалей Сергея Устюгова на ЧМ по лыжным видам спорта - это...
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+