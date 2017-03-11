Разгром на Дону. «Ростов-Дон» — в полуфинале Кубка ЕГФ

Брест оставил «Ростов» без Вяхиревой

Гандбол. Кубок ЕГФ, женщины. 11 марта, Ростов-на-Дону

1/4 финала, второй матч.



«Ростов-Дон» – «Брест» – 28:19 (13:8)



Голы в составе «Ростова-Дон»: Барбоса, Манагарова – по 5, Родригес, Бобровникова, Дембеле – по 3, Сень, Макеева, Ильина, Борщенко – по 2, Петрова – 1.



Первый матч: 26:21

Полчаса для решения задачи

Игра в удовольствие

Порой ростовчанки намеренно играли на публику, радуя болельщиков красивейшими комбинациями

В Ростове-на-Дону определился первый полуфиналист розыгрыша Кубка ЕГФ среди женских команд. Лидер чемпионата России, «Ростов-Дон», разгромил французский «Брест» и теперь ждёт соперника. Вполне возможно, опять придётся играть с командой из Франции. В ходе игры ростовчанки не испытывали проблем, несмотря на то что остались без одного из лучших игроков.Победив неделю назад в Бресте с разницей в пять мячей, «Ростов-Дон» одной ногой шагнул в полуфинал, но понёс серьёзную потерю. Травму в том матче получила правая полусредняя ростовской команды, лучший игрок Олимпиады-2016. У неё трещина в таранной кости голеностопа. Руководство клуба уже приняло решение, что лечение будет консервативным.Точные сроки восстановления Вяхиревой неизвестны. Возможно, она сумеет помочь команде через месяц, но в последнем этапе «Золотой лиги» во Франции в составе сборной России точно не сыграет. Потери таких игроков незамеченными пройти не могут ни для одной из команд, даже для звёздного «Ростова», — это и проходы, и перехваты, и острые передачи, и броски. Нои его команда сделали всё возможное, чтобы минимизировать отсутствие Вяхиревой.В стартовом составе вместо одной Анны вышла другая – Сень. Бужан, как и его предшественник —, не видит в Сень линейную, в отличие от, а потому ставит на местоправой полусредней. И Сень же забила первый гол хозяек в матче, отправив мяч в воротаопорным броском и сравняв счёт.«Ростов-Дон» уже на первых минутах мог уйти в отрыв в счёте, но великолепно действовала в воротах гостей Клеопарта Дарлё, которая и в первой игре стояла надёжно. Она отразила несколько опасных бросков, в том числе нейтрализовала выход один на один. Впрочем,в воротах хозяек была ещё надёжнее. Она отразила пенальти, также отлично действовала при выходах один на один, поставила настоящий барьер для дальних бросков в исполнении игроков французской команды.Постепенно подопечные Бужана оторвались на три гола, причём как раз в тот момент, когда «Ростов-Дон» играл в меньшинстве. Сначала прошла потрясающая комбинация с участием Дембеле и, в результате которой капитан «Ростова» осталась один на один с Дарлё на шестиметровой линии и вонзила мяч в сетку. Через 15 секундперехватила мяч, отправила Дембеле в контратаку, а та не повторила ошибки первых минут.«Бресту» удалось отыграться, но «Ростов» тут же забил шесть – на любой вкус. Дважды отличилась, которая после трёх неудачных бросков положила два гола-красавца. Разогнавшуюся Барбосу было не остановить, а ведь португалка с испанским паспортом ещё и в защите отрабатывала на всю катушку. Забивала и разыгрывающаяВ общем, после первого тайма преимущество ростовчанок по сумме двух матчей составляло 10 мячей. Отыграть такое против «Ростова-Дон» не смогла бы ни одна команда в мире.Во второй половине встречи хозяйки играли уже в своё удовольствие, а их главный тренер мог позволить себе выпустить на площадку практически всех заявленных гандболисток.Появилась перед болельщиками, в Бресте попавшая в заявку, но не игравшая. Она успела отметиться двумя голами, приведя болельщиков в восторг. Сначала олимпийская чемпионка реализовала семиметровый, а затем отличилась с игры в стиле Анны Вяхиревой, дёрнув соперницу обманным движением и хлёстко бросив в дальний угол.Очень здорово в атаке действовали линейные «Ростова-Дон». И, ине просто открывались и забрасывали, но активно уводили игроков, освобождая зоны для атак подруг по команде. Порой ростовчанки намеренно играли на публику, радуя болельщиков красивейшими комбинациями. «Брест» окончательно сдался при счёте 12:22, поменяв вратаря. Дарлё сделала всё что могла, но, когда дела не идут у всей команды, в одиночку поменять ход матча нельзя.«Ростов-Дон» вышел в полуфинал Кубка ЕГФ, где соперником будет лучшая команда из пары «Нант» (Франция) – «Метцинген» (Германия). В первом матче немецкая команда дома добилась победы с разницей в четыре мяча. Напомним, два года назад ростовчанки играли в финале этого турнира, но потерпели поражение. Сейчас «Ростов-Дон» нацелен только на победу.