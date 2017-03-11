Дальмайер: привыкла выжимать всё из организма

Главным для меня было — выступление на чемпионате мира, а кубок уже стал приятным бонусом в конце сезона

Фуркад по-прежнему лучший и главная звезда современного биатлона, а мне ещё нужно многого добиться, чтобы приблизиться к нему

Секрет нашего успеха в том, что мы много тренируемся, а главное, получаем от этого удовольствие

Победив в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти,за три старта до конца сезона обеспечила себе Большой хрустальный глобус — первый в карьере 23-летней немки. Семь побед в последних восьми стартах заставили отойти на второй план даже достижения. О самом успешном в карьере сезоне Дальмайер рассказала в интервью спецкору «Чемпионата».— Выигрыш первого в карьере Кубка мира очень удивил. Не ожидала такого в начале сезона. Думала,может, удастся сделать это в Осло, но не здесь, в Контиолахти. Когда мне сказали об этом тележурналисты, очень удивилась. Теперь у меня не будет давления в Осло, и я смогу получать удовольствие от гонок. Для меня огромная радость завершать сезон на такой ноте. В Норвегии я всё равно постараюсь показать хороший результат. Завтра готова пробежать одну из смешанных гонок.— Это невероятные чувства, потому что я не ставила перед собой такой цели. Главным для меня было — выступление на чемпионате мира, а кубок уже стал приятным бонусом в конце сезона.— Нет, конечно. Он по-прежнему лучший и главная звезда современного биатлона, а мне ещё нужно многого добиться, чтобы приблизиться к нему. Но для меня эти победы — лучший период в карьере. Не хочу сравнивать свою форму с формой Мартена.— Во время гонок проблем с давлением не было, чувствовала себя хорошо, но сразу после финиша я чувствовала себя плохо. Мне было непросто после этого участвовать в пресс-конференциях и многочисленных интервью, но я должна была делать это, потому что это моя работа. Мне требовалось час, иногда два, чтобы прийти в себя, но потом всё приходило в норму. Сейчас у меня уже нет проблем с давлением, чувствую себя хорошо.— Для важного дела всегда силы найдутся. Я привыкла работать на пределе, выжимать всё из организма, и это не было чем-то особенным. У нас достаточно жёсткие тренировки летом, которые и закаляют характер.— Нет, конечно, такого нельзя ожидать. Но у нас действительно очень хорошая команда, причём это касается и мужчин, и женщин. Секрет нашего успеха в том, что мы много тренируемся, а главное, получаем от этого удовольствие.— Сегодня — это сегодня, и я просто счастлива пережить этот удивительный сезон, не думая о том, что будет завтра. А об Олимпиаде вы можете спросить меня уже в следующем сезоне.— Ничего. Хочу просто отдыхать и ничего не делать. Такое я не часто могу себе позволить.