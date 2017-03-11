Дальмайер: привыкла выжимать всё из организма

→ С надеждой на юниорок. В русскую забаву поиграли другие
— Как узнали, что досрочно выиграли Кубок мира?
— Выигрыш первого в карьере Кубка мира очень удивил. Не ожидала такого в начале сезона. Думала, может, удастся сделать это в Осло, но не здесь, в Контиолахти. Когда мне сказали об этом тележурналисты, очень удивилась. Теперь у меня не будет давления в Осло, и я смогу получать удовольствие от гонок. Для меня огромная радость завершать сезон на такой ноте. В Норвегии я всё равно постараюсь показать хороший результат. Завтра готова пробежать одну из смешанных гонок.
— Что вы чувствуете, покорив очередную большую цель в спорте?
— Это невероятные чувства, потому что я не ставила перед собой такой цели. Главным для меня было — выступление на чемпионате мира, а кубок уже стал приятным бонусом в конце сезона.
Главным для меня было — выступление на чемпионате мира, а кубок уже стал приятным бонусом в конце сезона— Вы выиграли семь из восьми последних гонок. Чувствуете, что можете затмить даже Мартена Фуркада?
— Нет, конечно. Он по-прежнему лучший и главная звезда современного биатлона, а мне ещё нужно многого добиться, чтобы приблизиться к нему. Но для меня эти победы — лучший период в карьере. Не хочу сравнивать свою форму с формой Мартена.
— Во время чемпионата мира у вас несколько раз поднималось артериальное давление. Как восстанавливались и продолжали побеждать?
— Во время гонок проблем с давлением не было, чувствовала себя хорошо, но сразу после финиша я чувствовала себя плохо. Мне было непросто после этого участвовать в пресс-конференциях и многочисленных интервью, но я должна была делать это, потому что это моя работа. Мне требовалось час, иногда два, чтобы прийти в себя, но потом всё приходило в норму. Сейчас у меня уже нет проблем с давлением, чувствую себя хорошо.
Фуркад по-прежнему лучший и главная звезда современного биатлона, а мне ещё нужно многого добиться, чтобы приблизиться к нему— Откуда вы черпали силы для общения с журналистами при таких нагрузках и проблемах со здоровьем?
— Для важного дела всегда силы найдутся. Я привыкла работать на пределе, выжимать всё из организма, и это не было чем-то особенным. У нас достаточно жёсткие тренировки летом, которые и закаляют характер.
— На чемпионате мира в Хохфильцене успешно выступила вся сборная Германии. Вы могли хотя бы представить себе семь золотых медалей из 11 возможных?
— Нет, конечно, такого нельзя ожидать. Но у нас действительно очень хорошая команда, причём это касается и мужчин, и женщин. Секрет нашего успеха в том, что мы много тренируемся, а главное, получаем от этого удовольствие.
Секрет нашего успеха в том, что мы много тренируемся, а главное, получаем от этого удовольствие— Не рановато ли выстрелили? Ведь на Олимпиаде повторить такой результат будет гораздо сложнее.
— Сегодня — это сегодня, и я просто счастлива пережить этот удивительный сезон, не думая о том, что будет завтра. А об Олимпиаде вы можете спросить меня уже в следующем сезоне.
— Чего бы вы хотели сделать в первую очередь в конце сезона?
— Ничего. Хочу просто отдыхать и ничего не делать. Такое я не часто могу себе позволить.