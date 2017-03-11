Шесть в чужие, один — в свои. «Динамо» разгромило КПРФ

Обещание защищаться

3:0 к десятой минуте

Двух автоголов достаточно

Мини-футбол. Чемпионат России

11 марта. Щёлково

18-й тур. Второй матч



«Динамо» (Московская область) – «КПРФ» (Москва) – 6:1 (4:1)



Голы: Сучилин-3, Вилде-2, Пула (автогол) – Нандо (автогол)

Роковая ошибка «коммунистов»

«Минута Вилде»

В первом матче 18-го тура российской мини-футбольной Суперлиги «Динамо» уверенно обыграло КПРФ – 6:2.действиями своих подопечных был недоволен, а потому на предматчевой пресс-конференции отмечал, что команду подвели концентрация и реализация, и обещал во второй день сыграть по-другому, в более закрытой манере. Тренера «коммунистов» понять было можно: место в плей-офф команде ещё не гарантировано и очки нужно набирать любой ценой. А ещё команда очень некстати лишилась сразу двух ведущих игроков:. Команде, которой приходится латать дыры и перестраиваться перед матчем с «Динамо», конечно, не позавидуешь.В составе подмосковного коллектива также произошли некоторые изменения, пусть и не такие кардинальные. Самое важно из них заключалось в том, что Фукин, получивший повреждение в первой игре, уступил место в заявке Нандо. Как и «коммунистам» «Динамо» очки нужны здесь и сейчас – бело-голубые практически настигли клуб «Газпром-Югра» на втором месте в таблице регулярного чемпионата. Югорчане обе встречи 18-го тура выиграли, а потому и бело-голубые не могли позволить себе осечку.Матч начался под диктовку «Динамо». Уже в первые две минутысвоими дальними ударами заставили поклонников КПРФ понервничать. Впрочем, ждать первого гола пришлось недолго. Уже натретьей минуте угловой у ворот «коммунистов» завершился ударом, после которого мяч, срикошетив от Пулы, залетел в сетку. Планы главного тренера КПРФ, согласно которым столичная команда сегодня собиралась выстроить эшелонированную оборону против мощной атаки «Динамо», после гола нужно было срочно корректировать, и «коммунисты» устремились отыгрываться.Многого подопечные Вадима Яшина в атаке не добились. Несколько раз подошли к воротам Замтарадзе, один раз побеспокоили вратаря. «Динамо», которое действовало скорее на контратаках, выглядело куда опаснее. И если Буркову и Нандо забить не удалось, то Павел Сучилин после розыгрыша углового отправил мяч в сетку. Однако на это злоключения «коммунистов» не закончились. Не прошло и минуты, как бело-голубые провели третью результативную атаку: Робиньо отдал пас на фланг Сучилину и тот, не раздумывая долго, отправил мяч в дальний угол чужих ворот – 3:0На девятой минуте «Динамо» допустило грубую ошибку в обороне – Денисов выходил с Замтарадзе один на один, однако не сумел его переиграть – мяч попал в каркас ворот. Тут же Робиньо в одиночку прорывался к воротам Беспалого, однако с острого угла не сумел послать мяч в створ. Игра была открытой, живой и интересной болельщикам – моменты следовали один за другим. Команда, чувствуя серьёзный перевес в счёте, видимо, расслабилась и допускала непривычно много ошибок. Одна из них стала результативной:в падении сам того не желая замкнул прострел соперника – 3:1.Но «коммунисты» радовались забитому голу недолго: уже на 14-й минуте в ворота Беспалого влетел и четвёртый мяч. Его автором стал Вилде, хотя и в этом случае не обошлось без рикошета. Но, видимо, арбитры решили, что двух автоголов для первого тайма достаточно. Впрочем, до конца первого тайма мяч в сетку ворот ни от своих, ни от чужих игроков больше не влетал. Хозяева площадки владели инициативой, однако оборона КПРФ в оставшиеся десять минут действовала надёжно и практически не давала динамовцам атаковать из удобных, убойных позиций. А сами «коммунисты» едва не сократили счёт, но Вилде в падении сумел выбить мяч, летящий в пустые ворота.По всей видимости, тренер КПРФ провёл с командой в перерыве содержательную беседу: с первых минут второго тайма «коммунисты» ринулись отыгрывать отставание. Денисов уже в первой же атаке проверил на прочность Замтарадзе, во второймощно бил по воротам «Динамо», но мяч пролетел чуть выше ворот. На четвёртой минутепромчался по правому флангу и пытался пробить Замтарадзе верхом, но опытный голкипер обыграть себя не дал. Подмосковная команда, понимая, что пыл соперника стоит погасить, пыталась взять мяч под свой контроль и снизить темп игры. Впрочем, сделать это никак не получалось: команда Яшина продолжала прессинговать и рваться вперёд.Но на восьмой минуте второго тайма «коммунисты» всё-таки допустили роковую ошибку. Сучилин поборолся с соперником, выцарапал у него мяч, отдал его Вилде, а через несколько секунд получил его уже перед пустыми воротами. Оформить хет-трик для Сучилина было уже делом техники. И при счёте 5:1 в пользу «Динамо» судьба встречи, похоже, была предрешена. Игроки КПРФ не бросили прессинг, однако бежали вперёд скорее по инерции – желания спасти игру у «коммунистов» заметно поубавилось.38-я минута матча стала «минутой Вилде». В самом её начале он ловко ушёл от соперников на фланге и вышел один на один с вратарём, но Беспалый успел сократить дистанцию до минимальной и не дал сопернику нанести акцентированный удар. В середине минутыдважды скинул мяч под удар партнёрам, но те забить не сумели. И в итоге Вилде забил шестой гол самостоятельно: вновь бело-голубым помог угловой с левого фланга – 6:1. Мог бразилец тут же оформлять и хет-трик, однако во второй раз подряд переиграть голкипера КПРФ 15-му номеру «Динамо» не удалось.Пропущенный гол для столичной команды вновь стал инъекцией активности. Темуру Алекберову пришлось понервничать, поскольку «коммунисты» провели сразу несколько неприятных атак на ворота Замтарадзе. Однако «Динамо» всё-таки развернуло игру в свою пользу. Один на один выходил Ари, классную «двоечку» разыгрывали Бадретдинов и Вилде. Забить бело-голубым так и не удалось, но они оставили соперника без мяча, порадовали болельщиков и уверенно довели дело до победы. Ни Беспалый, ни Туринцев, вышедший вместо Замтарадзе на концовку матча не пропустили, а потому матч завершился со счётом 6:1, и борьба за второе место в таблице обострилась до предела.