Губерниева — в президенты. Как русские оккупировали Контиолахти

Чем пьяные русские хуже пьяных немцев

Те же немцы, перебрав пива и глювайна, ведут себя на трассе куда более шумно и нагло: распихивают окружающих, чтобы занять выгодное место, а затем дымят сигарой прямо в сторону пробегающих мимо спортсменов.

Будущий президент

Ради фотосессии с «голосом русского биатлона» целый автобус с болельщиками останавливается на центральной улице, после чего радостная толпа выбегает делать селфи.

Бёф — любитель быстрой езды

Нетипичные корейцы

Развлечений в Йоэнсуу, где живут спортсмены, не так много. В пятницу и субботу это, как правило, две платные дискотеки и боулинг-клуб.

Забрать у России этап Кубка мира IBU, конечно, по зубам. Лишить русских своего домашнего этапа на биатлоне — никогда. Переезд из Тюмени в Контиолахти никак не отразился на русском этапе. На трибунах и трассе наши флаги составляют большинство, на стадионе в исполнении диктора звучит русская речь, да и атмосфера на стадионе больше похожа на Ханты-Мансийск, чем на Рупольдинг. Говорить, лучше она или хуже — полнаяглупость, они просто разные. Кому-то, как, она нравится, кому-то нет.«Кремезный хлопец»пожаловался на отсутствие праздничной атмосферы, дескать. Действительно некоторые из наших соотечественников не радуют ясностью взора и свежестью дыхания, но при этом никаких эксцессов. Те же немцы, перебрав пива и глювайна, ведут себя на трассе куда более шумно и нагло: распихивают окружающих, чтобы занять выгодное место, а затем дымят сигарой прямо в сторону пробегающих мимо спортсменов. Про норвежцев, которые любят набедокурить за рубежом, лучше и вовсе умолчать (правда, дома они всегда паиньки).И всё же не стал бы обвинять Пидручного в русофобии на основе одной неосторожно брошенной фразы. Дело в том, что пьяная русская, временами нецензурная, речь для украинца больше бросается в глаза, чем аналогичные высказывания находящихся в том же состоянии немцев. Отсюда и возникает чувство неловкости. К тому же многие россияне на биатлоне ведут себя своеобразно. Например, могут с утра до вечера дежурить в гостинице со спортсменами, но при этом путать биатлонистов своей команды по именам и называть Елисеева Максимом. Зато их искренней и тёплой любви хватает не только на своих, но и на иностранцев, пусть даже средней руки, вроде сборной Болгарии.Впрочем, вся эта любовь меркнет, стоит появиться на горизонте. Ради фотосессии с «голосом русского биатлона» целый автобус с болельщиками останавливается на центральной улице, после чего радостная толпа выбегает делать селфи. Коллеги Трифанов и Занин тоже купаются в лучах народной славы и постепенно входят в роль. Есть у Губерниева и зарубежные поклонники.Так, мой приятельработающий на ZDF, считает, что народная любовь к Губерниеву столь велика, что ему по силам стать следующим президентом России. «Губерниев у вас в стране популярнее Фуркада и Шипулина вместе взятых. Он вывел биатлон на новый уровень популярности, и его хорошо знают за рубежом. При этом он остаётся искренним и простым в общении, а меня называет братом», — рассказал Бенциг, который несколько лет жил в России и хорошо выучил наш язык.Финские коллеги немного внимания удивляют биатлону, поэтому в пресс-центре надолго не задерживаются, а последними выходят русские и французы. Бывший биатлонист сборной, а ныне корреспондент L'Equipeлюбезно соглашается подвезти, но предупреждает: «Я вожу машину очень быстро, поэтому смотри не наложи в штаны». Ралли начинается от стоянки до выезда со стадиона, но с выездом на шоссе машина становится в общий строй и едет не спеша: в Финляндии очень серьёзные санкции за превышение в скорости, и рисковать не хочет никто.Когда до француза доходит смысл фразы «какой русский не любит быстрой езды», он хватается за голову: «Хотел над тобой пошутить, а ты, оказывается, подготовлен. Но, значит, и во мне есть что-то от русских». Конечно, Алексис — наш человек. Ведь у него есть даже страница в сети «ВКонтакте», а с русскими болельщицами он любит общаться ещё с тех времён, когда сам штурмовал биатлонные трассы.Развлечений в Йоэнсуу, где живут спортсмены, не так много. В пятницу и субботу это, как правило, две платные дискотеки и боулинг-клуб. На танцполе встретить спортсмена — большая удача, так как большинство из них всё же готовятся к стартам, а тренеры и сервисёры могут отрываться по полной. В клубе «Космик» атмосфера более спокойная: здесь проходят серьёзные зарубы по боулингу, бильярду и дартсу. Вроде бы никого из наших нет, но русская речь отчётливо слышна.Оказалось, что старший тренер сборной Кореипривёз сюда всех соотечественников, работающих в его команде, и старается показать мастер-класс. Ребята далеко не профессионалы, но играют с азартом, а главное, видно, что в сборной Кореи отличная атмосфера и никто не чувствует себя чужим. Может, разве что за исключением местных Кимов и Паков, которые на боулинг не приехали. За соседней дорожкой расположились болгары, которые периодически общаются на русском с «корейцами». Если так дело пойдёт и дальше, по-русски заговорит вся биатлонная семья.