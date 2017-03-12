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175 лет назад 2016
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Кубок мира по биатлону-2016/17. Восьмой этап
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Кубок мира по биатлону. 8-й этап. Эстафеты всякие разные. LIVE

Все события 12 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти. Новости, интересные факты, фишки дня, фото и видео — в нашей хронике.
12 марта 2017, воскресенье. 14:00. Другие
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ГОНКИ ДНЯ:
*** 15:30 мск. ОНЛАЙН супермикста читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 18:15 мск. ОНЛАЙН смешанной эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины

ОНЛАЙН ДНЯ


16:00. Завершился супермикст! Австрия одержала уверенную победу. Бэйли на финише выиграл борьбу за серебро у Реса. Американцы стали вторыми, немцы — третьими. Волков отлично отработал свой этап, но Россия стала лишь 14-й.
Кубок мира-2016/17. Мужчины. Супермикст
12 марта 2017 года, воскресенье. 15:30 МСК
1 Австрия
2 Франция
3 США


15:52. Дарья Виролайнен провалила свой этап, заработав два штрафных круга на «стойке». Австрийцы лидируют, есть у них неплохой задел перед США, Францией и Германией. Россия идёт 17-й, +1:12 от лидера

15:45. Вторая передача эстафеты. Волков завозился на «стойке» и отработал из восьми. В лидерах идёт Австрия. А Россия восьмая, +25 секунд.

К российским болельщикам на трибуне присоединились белорусские.


15:40. Прошла первая передача эстафеты. Виролайнен удачно отработала свой этап, допустив лишь один промах. Россия идёт пятой, +13,5 секунд от лидера.

Контиолахти переводится как «медвежий залив». Этот «мишка»-болельщик приветствует зрителей перед входом на трибуну.


15:30. Гонка началась! На первом этапе у России бежит Дарья Виролайнен. За ходом гонки вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.

15:20. «Пока с тобой не поздоровался, плохо себя чувствовал», — говорит Рикко Гроссу главный тренер сборной Болгарии Николай Захаров.


15:10. Дарья Виролайнен готовится к гонке.


15:00. В супермиксте одним из фаворитов будет сборная Германии, за которую выступят Лаура Дальмайер и Роман Рес. 23-летняя немка за три старта до конца сезона обеспечила себе Большой хрустальный глобус, и накануне она дала интервью нашему спецкору.

14:50. Российских болельщиков очень много в Контиолахти. Все они с хорошим настроением подходят к стадиону.

14:40. Местные умельцы выставили на продажу свои фигурки животных из дерева, которые можно приобрести за цену в диапазоне 20-500 евро.


14:30. Через час начнётся супермикст на этапе Кубка мира в Контиолахти. На старт выйдут 25 команд. За сборную России в этой дисциплине выступят Дарья Виролайнен и Алексей Волков. С полным составом участников вы можете ознакомиться здесь.

14:20. Соседний Йоэнсуу, где живут биатлонисты, хоккейный город. Здесь играет хоккейная команда «Йокипоят».


14:10. На биатлоне в Контиолахти русские повсюду. Они раздражают Пидручного, любят Губерниева, ловят спортсменов, проникли даже во Францию и Корею. Наш спецкор Александр Круглов рассказал о главных событиях дня.

14:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Восьмой этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти завершается двумя эстафетами — супермикстом и «смешанкой». Супермикст стартует в 15:30 по московскому времени, Россию в нём представят Алексей Волков и Дарья Виролайнен, ну а смешанная эстафета начнётся в 18:15. «Чемпионат» начинает свой заключительный онлайн дня из Финляндии, оставайтесь с нами!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 5
Теги
Сборная России — Биатлон Алексей Волков Дарья Виролайнен Евгений Гараничев Ирина Старых Матвей Елисеев Татьяна Акимова
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12 марта 2017, воскресенье
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15:34 Граф — 5-я на дистанции 1500 м в финале КМ по конькобежному спорту в Ставангере
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15:13 Сборная России — четвёртая в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя
15:07 Газзаев: Россия постепенно приближается к решению проблемы с допингом
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13:34 Коукалова: не все такие звери, как Дальмайер, для неё нужна отдельная категория
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11 марта 2017, суббота
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Пять медалей Сергея Устюгова на ЧМ по лыжным видам спорта - это...
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