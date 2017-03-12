Кубок мира по биатлону. 8-й этап. Эстафеты всякие разные. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 15:30 мск. ОНЛАЙН супермикста читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 18:15 мск. ОНЛАЙН смешанной эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины
16:00. Завершился супермикст! Австрия одержала уверенную победу. Бэйли на финише выиграл борьбу за серебро у Реса. Американцы стали вторыми, немцы — третьими. Волков отлично отработал свой этап, но Россия стала лишь 14-й.
15:52. Дарья Виролайнен провалила свой этап, заработав два штрафных круга на «стойке». Австрийцы лидируют, есть у них неплохой задел перед США, Францией и Германией. Россия идёт 17-й, +1:12 от лидера
15:45. Вторая передача эстафеты. Волков завозился на «стойке» и отработал из восьми. В лидерах идёт Австрия. А Россия восьмая, +25 секунд.
К российским болельщикам на трибуне присоединились белорусские.
15:40. Прошла первая передача эстафеты. Виролайнен удачно отработала свой этап, допустив лишь один промах. Россия идёт пятой, +13,5 секунд от лидера.
Контиолахти переводится как «медвежий залив». Этот «мишка»-болельщик приветствует зрителей перед входом на трибуну.
15:30. Гонка началась! На первом этапе у России бежит Дарья Виролайнен. За ходом гонки вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.
15:20. «Пока с тобой не поздоровался, плохо себя чувствовал», — говорит Рикко Гроссу главный тренер сборной Болгарии Николай Захаров.
15:10. Дарья Виролайнен готовится к гонке.
15:00. В супермиксте одним из фаворитов будет сборная Германии, за которую выступят Лаура Дальмайер и Роман Рес. 23-летняя немка за три старта до конца сезона обеспечила себе Большой хрустальный глобус, и накануне она дала интервью нашему спецкору.
14:50. Российских болельщиков очень много в Контиолахти. Все они с хорошим настроением подходят к стадиону.
14:40. Местные умельцы выставили на продажу свои фигурки животных из дерева, которые можно приобрести за цену в диапазоне 20-500 евро.
14:30. Через час начнётся супермикст на этапе Кубка мира в Контиолахти. На старт выйдут 25 команд. За сборную России в этой дисциплине выступят Дарья Виролайнен и Алексей Волков. С полным составом участников вы можете ознакомиться здесь.
14:20. Соседний Йоэнсуу, где живут биатлонисты, хоккейный город. Здесь играет хоккейная команда «Йокипоят».
14:10. На биатлоне в Контиолахти русские повсюду. Они раздражают Пидручного, любят Губерниева, ловят спортсменов, проникли даже во Францию и Корею. Наш спецкор Александр Круглов рассказал о главных событиях дня.
14:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Восьмой этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти завершается двумя эстафетами — супермикстом и «смешанкой». Супермикст стартует в 15:30 по московскому времени, Россию в нём представят Алексей Волков и Дарья Виролайнен, ну а смешанная эстафета начнётся в 18:15. «Чемпионат» начинает свой заключительный онлайн дня из Финляндии, оставайтесь с нами!