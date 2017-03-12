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175 лет назад 2016
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Кубок мира по биатлону. Россия провально выступила в супермиксте
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Иванов

Приёмная дочь биатлона. Чем ещё сможет удивить сборная России?

Виролайнен и Волков установили новый антирекорд для сборной России. На этот раз пострадала одиночная смешанная эстафета. Жестоко пострадала.
12 марта 2017, воскресенье. 16:25. Другие

Супермикст – это будущее биатлона


Так, по крайней мере, говорят. Гонка, которая должна приковать внимание к происходящему и не давать отвлечься от экрана ни на секунду. Суперзрелище, невиданные доселе эмоции и всё такое. Прямо сейчас его
нужно в чемпионат мира и Олимпиаду. Наше всё, в общем.

С частью утверждений спорить сложно: действительно, эстафета для двоих, в которой главное не ногами работать, а часто и метко стрелять, — штука любопытная. Интересная. Другое дело, что пока она больше похожа на приёмную дочь, а не на любимого отпрыска: одиночную смешанную эстафету на этапах Кубка мира можно увидеть лишь пару раз, и обязательно в один день с классической смешанной эстафетой. Тренерские штабы сборной вечно вынуждены придумывать, кого куда ставить, отсюда и унылые составы, которые почти всегда достаются именно супермиксту.

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Вот и все звёзды


Вот и на этот раз лишь одна сборная из числа мировых лидеров могла считаться действительно оптимальной по составу. За чехов бежали Коукалова и Моравец, так что именно этот дуэт был предстартовым фаворитом. Ещё можно отметить Дальмайер у Германии и Лукаса Хофера у Италии. Вот и все звёзды.

За сборную России выступали Дарья Виролайнен и Алексей Волков, приехавший в Контиолахти ночью накануне гонки. Виролайнен начала предсказуемо не быстро, на первом огневом рубеже промазала один раз, зато второй прошла без единой ошибки. В итоге первая передача эстафеты принесла нам пятое место, в 13 секундах от Казахстана и Германии.

А у Кореи — хуже


От Волкова требовалось делать то, что он хорошо умеет – точно стрелять. Без дополнительных патронов и уж, конечно, без штрафных кругов. «Лёжку» Алексей сработал безупречно, а на «стойке», куда россиянин пришёл пятым и всего в двух секундах от лидера, случились сразу три промаха. Россия сразу же переместилась на девятое место и проигрывала уже 25 секунд. Для такой гонки это много. Ещё хуже дела пошли у сборной Южной Кореи в составе Фролиной и Лапшина. Тимофей к стрельбе стоя пришёл третьим, а ушёл через штрафной круг.

Виролайнен до своего третьего огневого рубежа ничего не смогла отыграть ногами, зато стреляла безупречно. Отставание в 26 секунд сохранилось, но это уже было восьмое место и всего-то 10 секунд до третьей строчки сборной США. Лидировала Австрия, и делала это уверенно: Хаузер везла француженке Шевалье 13 секунд. Дальмайер и Коукалова проигрывали австрийской спортсменке ещё несколько секунд.
Кубок мира-2016/17. Мужчины. Супермикст
12 марта 2017 года, воскресенье. 15:30 МСК
1 Австрия 31:35.1
2 США 32:07.9
3 Германия 32:08.4

Пять раз – не водолаз


Заключительная женская стрельба в этой гонке началась с двух промахов Хаузер, продолжилась множеством ошибок всех её ближайших преследовательниц, в том числе пятью ошибками Виролайнен. Три дополнительных патрона плюс два штрафных круга – Россия отправилась на 17-е место. Именно таким должно быть настоящее доказательство возможности завоевания медалей Олимпиады.

Теперь реалии борьбы сборной России свелись к простой формулировке: победим Корею или нет. Лапшин Волкову проигрывал совсем немного, а после двух ошибок россиянина на «лёжке» и пяти точных выстрелов корейца там же нас разделяли всего 4 секунды. Австрия продолжала уверенно лидировать, и было ясно, что Симон Эдер вряд ли кому-то отдаст победу. На серебро претендовали Франция, США, Казахстан и Германия.

14-е место


Эдер чётко разобрался со своими мишенями на восьмом рубеже и отправился к финишу. Немец Рис, американец Бэйли и француз Беатрикс имели совершенно равные шансы на оставшиеся медали. Серебро вырвал Бэйли, Рис проиграл ему полсекунды, Бетрикс сдался досрочно. Сборная Казахстана заняла пятое место.

Ошибка Лапшина вкупе с чистой стрельбой Волкова позволила нам заранее праздновать победу над Кореей. Действительно, сколько можно уже проигрывать корейским биатлонистам, которые оказались не нужными в России. На этот раз мы всё всем доказали: 14-е место, а где там Корея-то? А она даже в топ-15 не попала.

Ах да, это же худший результат сборной в этой дисциплине? Ну так не сильнейшие же выступали…
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Алексей Волков Дарья Виролайнен
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