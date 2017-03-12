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175 лет назад 2016
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Алексей Волков
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Волков: иногда выхожу на старт слишком вальяжно

Алексей Волков — о задачах на сезон, желании тренироваться отдельно от сборной, психологических трудностях и расставании с семьёй.
12 марта 2017, воскресенье. 17:35. Другие
Алексей Волков приехал в Контиолахти в экстренном режиме и заселился в отель лишь в четвёртом часу ночи накануне гонки. Это не могло не сказаться на результате. В супермиксте Волков занял 14-е место в паре с Дарьей Виролайнен. Спецкор «Чемпионата» поговорил с ним о победе в общем зачёте Кубка IBU и подвёл итоги сложного и неоднозначного сезона.

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— Алексей, удалось ли вам адаптироваться после переезда из Отепя?
— Мы неделю топтали кашу в Эстонии, где очень тяжёлое скольжение, а здесь лыжи сами из-под тебя вылетают. Очень быстрая трасса, и немного не хватает координации, чтобы перестроиться. Вчера я провёл тренировку, но так и не привык к трассе. В Отепя парни бежали спринт за 28 минут, а здесь бегут за 22. Это очень ощутимая разница в скорости, поэтому сегодня мне не хватило какой-то сосредоточенности.

— Условия сегодня в Контиолахти отличаются от того, с чем вы столкнулись на Кубке IBU?
— Да. Тогда было намного хуже скольжение. Сегодня я бы сказал: условия — сказка. Едешь и радуешься.
Здесь нужно уметь собираться в нужный момент. Для меня сегодня после такой дороги это было тяжеловато.
— Сегодня усилился ветер. Насколько он осложнил вам жизнь на рубеже?
— На Кубке IBU мы стреляли примерно в таких же условиях. Большой разницы не было.

— Вы становитесь специалистом по супермикстам. Насколько удобна для вас эта дисциплина?
— Она требует от спортсмена сильной концентрации на рубеже, поскольку там происходят все действия. Если ты
пробежал до него несколько стартов, подходишь несвежим, то шансы значительно падают. Здесь нужно уметь собираться в нужный момент. Для меня сегодня после такой дороги это было тяжеловато.

— Завоевание кубка IBU в конце сезона было для вас достаточным стимулом?
— Наверное, это одна из самых первых моих задач на сезон. Я понимал, что больше буду кататься на IBU, чем на Кубке мира, и поставил себе задачу выиграть общий зачёт. Какая-то цель должна быть, так как она стимулирует.

— В какой момент вы поняли, что не закрепитесь в Кубке мира?
— Я туда в этом году и не сильно рвался, понимая, какая здесь конкуренция. Это можно увидеть на примере Юры Шопина, который и там, и там пытался успеть и в итоге вымотался за сезон. Он не отдавал себя полностью на стартах, так как какую-то часть времени тратил на переезды и дёрганья. В итоге не получилось ни полноценной подготовки, ни качественных стартов.
Мы с Крючковым решили бороться за тотал IBU и попадание на чемпионат мира в индивидуальную гонку и эстафету.
— Для вас лучше обходиться без ротации?
— Для меня лучше спокойно кататься на IBU, выполнять свой план и в нужные моменты, когда тебя вызывают, как это было на чемпионате мира, пытаться показать результат. Лучше такой вариант, чем я ездил бы на Кубке мира или Кубке IBU через раз.
Кубок мира-2016/17. Мужчины. Супермикст
12 марта 2017 года, воскресенье. 15:30 МСК
1 Австрия 31:35.1
2 США 32:07.9
3 Германия 32:08.4
— Золотая медаль чемпионата мира перекрыла все ваши неудачные гонки в этом году?
— Да. Это тоже была одна из моих основных задач в начале сезона, которую мы с тренерами отметили ещё в Бейтостоллене. Мы с Крючковым решили бороться за тотал IBU и попадание на чемпионат мира в индивидуальную гонку и эстафету. На обеих дистанциях надо было показать результат. Я считаю, вполне достойно выступил на чемпионате мира для своего состояния и хорошо проявил себя на Кубке IBU, пусть и не так стабильно, как Логинов.

— Сейчас много разговоров идёт о будущем вашей группы. Вы бы хотели её сохранить или готовы работать в общей группе?
— Я бы хотел, чтобы осталась наша группа, поскольку это и психологически спокойнее. Нас никто не дёргает, мы знаем свои цели и задачи. Каждый по максимуму отдаёт себя на тренировках. Это более мотивирующий фактор, чем тренировки в команде, поскольку, когда ты тренируешься отдельно, отдаёшь себе отчёт в том, что за результат отвечать только тебе и никому больше. Если ты тренируешься в команде, сам себе можешь выдумать отговорки. Типа все выполняли план, но почему-то он бежит, а я не бегу. Так ты тренируешься один и вся ответственность на тебе.
Психологически сезон дался тяжело. В Россию я выезжал один раз, чтобы сделать себе визу. 12 ноября я уехал в Европу и до сих пор толком не был дома.
— У вас есть понимание, почему в этом году стрельба не так хороша, как раньше, есть и промахи, и штрафные круги в эстафетах?
— На некоторых гонках мне удаётся собираться, а иногда выхожу слишком вальяжно. В начале сезона это было из-за того, что расстроился, что не поехал на Кубок мира, а остался на IBU. Мои тренеры Крючков и Гербулов уехали с Антоном на Кубок мира, а я остался один. Психологически сезон дался тяжело. В Россию я выезжал один раз, чтобы сделать себе визу. 12 ноября я уехал в Европу и до сих пор толком не был дома. Семья приезжала ко мне только на Новый год, а потом ещё виделись с ними в Санкт-Петербурге на сборе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Алексей Волков
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12 марта 2017, воскресенье
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