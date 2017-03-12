Волков: иногда выхожу на старт слишком вальяжно

Здесь нужно уметь собираться в нужный момент. Для меня сегодня после такой дороги это было тяжеловато.

Мы с Крючковым решили бороться за тотал IBU и попадание на чемпионат мира в индивидуальную гонку и эстафету.

Психологически сезон дался тяжело. В Россию я выезжал один раз, чтобы сделать себе визу. 12 ноября я уехал в Европу и до сих пор толком не был дома.

приехал в Контиолахти в экстренном режиме и заселился в отель лишь в четвёртом часу ночи накануне гонки. Это не могло не сказаться на результате. В супермиксте Волков занял 14-е место в паре с. Спецкор «Чемпионата» поговорил с ним о победе в общем зачёте Кубка IBU и подвёл итоги сложного и неоднозначного сезона.— Мы неделю топтали кашу в Эстонии, где очень тяжёлое скольжение, а здесь лыжи сами из-под тебя вылетают. Очень быстрая трасса, и немного не хватает координации, чтобы перестроиться. Вчера я провёл тренировку, но так и не привык к трассе. В Отепя парни бежали спринт за 28 минут, а здесь бегут за 22. Это очень ощутимая разница в скорости, поэтому сегодня мне не хватило какой-то сосредоточенности.— Да. Тогда было намного хуже скольжение. Сегодня я бы сказал: условия — сказка. Едешь и радуешься.— На Кубке IBU мы стреляли примерно в таких же условиях. Большой разницы не было.— Она требует от спортсмена сильной концентрации на рубеже, поскольку там происходят все действия. Если тыпробежал до него несколько стартов, подходишь несвежим, то шансы значительно падают. Здесь нужно уметь собираться в нужный момент. Для меня сегодня после такой дороги это было тяжеловато.— Наверное, это одна из самых первых моих задач на сезон. Я понимал, что больше буду кататься на IBU, чем на Кубке мира, и поставил себе задачу выиграть общий зачёт. Какая-то цель должна быть, так как она стимулирует.— Я туда в этом году и не сильно рвался, понимая, какая здесь конкуренция. Это можно увидеть на примере Юры Шопина, который и там, и там пытался успеть и в итоге вымотался за сезон. Он не отдавал себя полностью на стартах, так как какую-то часть времени тратил на переезды и дёрганья. В итоге не получилось ни полноценной подготовки, ни качественных стартов.— Для меня лучше спокойно кататься на IBU, выполнять свой план и в нужные моменты, когда тебя вызывают, как это было на чемпионате мира, пытаться показать результат. Лучше такой вариант, чем я ездил бы на Кубке мира или Кубке IBU через раз.— Да. Это тоже была одна из моих основных задач в начале сезона, которую мы с тренерами отметили ещё в Бейтостоллене. Мы с Крючковым решили бороться за тотал IBU и попадание на чемпионат мира в индивидуальную гонку и эстафету. На обеих дистанциях надо было показать результат. Я считаю, вполне достойно выступил на чемпионате мира для своего состояния и хорошо проявил себя на Кубке IBU, пусть и не так стабильно, как Логинов.— Я бы хотел, чтобы осталась наша группа, поскольку это и психологически спокойнее. Нас никто не дёргает, мы знаем свои цели и задачи. Каждый по максимуму отдаёт себя на тренировках. Это более мотивирующий фактор, чем тренировки в команде, поскольку, когда ты тренируешься отдельно, отдаёшь себе отчёт в том, что за результат отвечать только тебе и никому больше. Если ты тренируешься в команде, сам себе можешь выдумать отговорки. Типа все выполняли план, но почему-то он бежит, а я не бегу. Так ты тренируешься один и вся ответственность на тебе.— На некоторых гонках мне удаётся собираться, а иногда выхожу слишком вальяжно. В начале сезона это было из-за того, что расстроился, что не поехал на Кубок мира, а остался на IBU. Мои тренеры Крючков и Гербулов уехали с Антоном на Кубок мира, а я остался один. Психологически сезон дался тяжело. В Россию я выезжал один раз, чтобы сделать себе визу. 12 ноября я уехал в Европу и до сих пор толком не был дома. Семья приезжала ко мне только на Новый год, а потом ещё виделись с ними в Санкт-Петербурге на сборе.