Волков: иногда выхожу на старт слишком вальяжно

→ Приёмная дочь биатлона. Чем ещё сможет удивить сборная России?
— Алексей, удалось ли вам адаптироваться после переезда из Отепя?
— Мы неделю топтали кашу в Эстонии, где очень тяжёлое скольжение, а здесь лыжи сами из-под тебя вылетают. Очень быстрая трасса, и немного не хватает координации, чтобы перестроиться. Вчера я провёл тренировку, но так и не привык к трассе. В Отепя парни бежали спринт за 28 минут, а здесь бегут за 22. Это очень ощутимая разница в скорости, поэтому сегодня мне не хватило какой-то сосредоточенности.
— Условия сегодня в Контиолахти отличаются от того, с чем вы столкнулись на Кубке IBU?
— Да. Тогда было намного хуже скольжение. Сегодня я бы сказал: условия — сказка. Едешь и радуешься.
Здесь нужно уметь собираться в нужный момент. Для меня сегодня после такой дороги это было тяжеловато.— Сегодня усилился ветер. Насколько он осложнил вам жизнь на рубеже?
— На Кубке IBU мы стреляли примерно в таких же условиях. Большой разницы не было.
— Вы становитесь специалистом по супермикстам. Насколько удобна для вас эта дисциплина?
— Она требует от спортсмена сильной концентрации на рубеже, поскольку там происходят все действия. Если ты пробежал до него несколько стартов, подходишь несвежим, то шансы значительно падают. Здесь нужно уметь собираться в нужный момент. Для меня сегодня после такой дороги это было тяжеловато.
— Завоевание кубка IBU в конце сезона было для вас достаточным стимулом?
— Наверное, это одна из самых первых моих задач на сезон. Я понимал, что больше буду кататься на IBU, чем на Кубке мира, и поставил себе задачу выиграть общий зачёт. Какая-то цель должна быть, так как она стимулирует.
— В какой момент вы поняли, что не закрепитесь в Кубке мира?
— Я туда в этом году и не сильно рвался, понимая, какая здесь конкуренция. Это можно увидеть на примере Юры Шопина, который и там, и там пытался успеть и в итоге вымотался за сезон. Он не отдавал себя полностью на стартах, так как какую-то часть времени тратил на переезды и дёрганья. В итоге не получилось ни полноценной подготовки, ни качественных стартов.
Мы с Крючковым решили бороться за тотал IBU и попадание на чемпионат мира в индивидуальную гонку и эстафету.— Для вас лучше обходиться без ротации?
— Для меня лучше спокойно кататься на IBU, выполнять свой план и в нужные моменты, когда тебя вызывают, как это было на чемпионате мира, пытаться показать результат. Лучше такой вариант, чем я ездил бы на Кубке мира или Кубке IBU через раз. — Золотая медаль чемпионата мира перекрыла все ваши неудачные гонки в этом году?
— Да. Это тоже была одна из моих основных задач в начале сезона, которую мы с тренерами отметили ещё в Бейтостоллене. Мы с Крючковым решили бороться за тотал IBU и попадание на чемпионат мира в индивидуальную гонку и эстафету. На обеих дистанциях надо было показать результат. Я считаю, вполне достойно выступил на чемпионате мира для своего состояния и хорошо проявил себя на Кубке IBU, пусть и не так стабильно, как Логинов.
— Сейчас много разговоров идёт о будущем вашей группы. Вы бы хотели её сохранить или готовы работать в общей группе?
— Я бы хотел, чтобы осталась наша группа, поскольку это и психологически спокойнее. Нас никто не дёргает, мы знаем свои цели и задачи. Каждый по максимуму отдаёт себя на тренировках. Это более мотивирующий фактор, чем тренировки в команде, поскольку, когда ты тренируешься отдельно, отдаёшь себе отчёт в том, что за результат отвечать только тебе и никому больше. Если ты тренируешься в команде, сам себе можешь выдумать отговорки. Типа все выполняли план, но почему-то он бежит, а я не бегу. Так ты тренируешься один и вся ответственность на тебе.
Психологически сезон дался тяжело. В Россию я выезжал один раз, чтобы сделать себе визу. 12 ноября я уехал в Европу и до сих пор толком не был дома.— У вас есть понимание, почему в этом году стрельба не так хороша, как раньше, есть и промахи, и штрафные круги в эстафетах?
— На некоторых гонках мне удаётся собираться, а иногда выхожу слишком вальяжно. В начале сезона это было из-за того, что расстроился, что не поехал на Кубок мира, а остался на IBU. Мои тренеры Крючков и Гербулов уехали с Антоном на Кубок мира, а я остался один. Психологически сезон дался тяжело. В Россию я выезжал один раз, чтобы сделать себе визу. 12 ноября я уехал в Европу и до сих пор толком не был дома. Семья приезжала ко мне только на Новый год, а потом ещё виделись с ними в Санкт-Петербурге на сборе.