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175 лет назад 2016
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Евгений Трефилов
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Российского финала не будет. «Кубань» вылетела из Кубка ЕГФ

Пропущенный за 15 секунд до конца матча гол не позволил «Кубани» сотворить чудо. Команда Евгения Трефилова проиграла по сумме двух встреч.
12 марта 2017, воскресенье. 18:50. Другие
Краснодарская «Кубань» выдала один из лучших матчей в нынешнем сезоне. В ответной игре четвертьфинала Кубка ЕГФ с немецким «Битигхаймом» команда Евгения Трефилова давила соперниц всю игру, оставалось забить всего один гол. Но дальше прошёл «Битигхайм», а «Кубань» выполнила обещание – даже в безнадёжной ситуации команда билась и почти совершила чудо.

Вспомнить «Лейпциг»


После гостевого поражения в первом матче с разницей в семь мячей перед «Кубанью» стояла невероятно сложная задача – победить более крупно. В нынешнем сезоне подопечные Трефилова уже добивались такого результата в Кубке ЕГФ в матче с немецким клубом. В январе в родном «Олимпе» был разгромлен «Лейпциг» — 32:24. Конечно, «Битигхайм» более сильный соперник, но шансы есть всегда, пока не прозвучит финальный свисток или сирена.

>>> С треском и грохотом. «Кубань» вновь разгромно проиграла

«Кубань» за свою историю много раз добивалась в еврокубках побед с разницей в 8 или более мячей – почти половину домашних матчей краснодарская команда выиграла именно таким образом. Трефилов попросил болельщиков поддержать «Кубань» в домашнем матче и гарантировал, что они увидят настоящую битву.

Шум и тишина в «Олимпе»


«Олимп» не был заполнен до отказа, как дворец в Людвигсбурге в первом матче, когда немецкие болельщики создали невероятный шум с помощью барабанов и трещоток. В Краснодаре трещоток не было, но барабан был. А вообще, на трибунах также было очень шумно до 20-й минуты первого тайма.

До этого на площадке шла абсолютно равная игра. «Кубань» повела 4:2, немки довольно быстро отыгрались.
Обе команды в первые десять минут действовали довольно сумбурно, было много неподготовленных бросков, очень хорошо действовали вратари. Преимуществом владела «Кубань», игроки которой много двигались, но к 11-й минуте «Битигхайм» уже вышел вперёд.

Российская команда не могла справиться с Сюзан Мюллер, которая со своего правого края забивала регулярно и почему-то постоянно оставалась одна. Проходили у подопечных Мартина Альбертсена и атаки по центру, в результате которых один из игроков «Битигхайма» оставался один на один с Калининой. «Кубань» также старалась действовать разнообразно, но центр обороны у гостей выглядел более надёжно.

После того как «Битигхайм» повёл в счёте, «Кубань» ответила несколькими подряд очень перспективными атаками, а в обороне перекрыла соперницам кислород. В этот момент Екатерина Маренникова и Ярослава Фролова забили по голу, и вот уже краснодарская команда впереди. А если бы Виктория Жилинскайте не смазала один семиметровый, преимущество могло составить уже два гола. Оно и составило два гола, только в пользу гостей – к той самой 20-й минуте, когда «Олимп», включая фан-сектор, замолчал.

«Плюс два» к перерыву


То ли тишина трибуна, то ли, скорее всего, тайм-аут Трефилова подействовали на «Кубань». Вика Жилинскайте вернулась на точку после ошибки Оксаны Королёвой и забросила с семи метров, а затем урок гандбольного мастерства показала Марина Судакова. Во время быстрого отрыва соперница ударила её по руке, выбила мяч с нарушением правил, но Судакова в падении успела не только подхватить мяч, но и отправить его в ворота и плюс заработать для своей команды большинство.

«Кубань» добавила и тут же забросила ещё три – Жилинскайте с пенальти и с игры и Антонина Скоробогатченко довели счёт до 14:11, а если бы выход один на один реализовала Валентина Вернигорова, вообще всё было бы здорово. «Битигхайм» в эти минуты играл вчетвером. Но когда у гостей вновь был на площадке полный состав, две позиционные атаки, два провала «Кубани» в защите по центру и от преимущества остался всего один мяч.

На последней минуте тайма «Кубань» устроила настоящий штурм ворот Тесс Вестер, но голландский голкипер была непробиваема. Жилинскайте и Судакова дважды в одной атаке расстреливали её в упор, и оба раз Вестер вышла победительницей. Но против прохода Скоробогатченко за две секунды до перерыва и голландка оказалась бессильна.
Гандбол. Кубок ЕГФ, женщины. 12 марта, Краснодар.
1/4 финала, второй матч.

«Кубань» – «Битигхайм» – 31:26 (15:13)

Голы в составе «Кубани»: В.Жилинскайте – 10, Фролова – 5, Маренникова – 4, Дьяченко, Скоробогатченко – по 3, Фанина, Судакова – по 2, Горшенина, Королёва – по 1.

Первый матч: 26:33.

«Кубань» — не «Барселона», камбэка не случилось


У «Кубани» оставалось ещё 30 минут, чтобы увеличить преимущество и постараться совершить камбэк в духе футбольной «Барселоны». И весь второй тайм краснодарская команда провела на высочайших скоростях, стараясь использовать каждую секунду времени.

Виктория Жилинскайте без промаха била с семи метров, Фролова забрасывала какие-то невероятные голы то после финтов и выходов на шесть метров, то после дальних бросков, Ксения Дьяченко также прошивала защиту и вратаря своими мощнейшими выстрелами. На её счету, кстати, 2000-й гол «Кубани» в еврокубках за всю историю, Екатерина Фанина забрасывала и с края, и парашютом в контратаках. Забивали Маренникова и Скоробогатченко, которую держали втроём.

Не сказать, что «Кубань» забыла об обороне и думала исключительно об атаке. Вовсе нет, краснодарские гандболистки старались действовать очень цепко, несколько раз перехватывали мяч. Но провалы в центре обороны «Кубани» и дальние броски «Битигхайма» позволяли немкам удерживать удобную для себя разницу в счёте. Когда после очередного невероятного гола Фроловой немки тут же забили и сделали счёт 24:27, казалось, что всё кончено.

Но «Кубань» играла здорово. Жилинскайте с семи метров, Фролова в меньшинстве, Маренникова после перехвата – 30:25. А затем ещё одна мгновенная атака и гол Дьяченко. Плюс шесть, минута до конца, но атака немок. И вот он, шанс – арбитры подняли руки. Но эти поднятые руки помогли «Битигхайму», а не «Кубани». Нашим девушкам бы прихватить соперниц персонально и не давать бросать, а передач всё равно больше шести бы не было…

Но кубанская команда встала в «6-0», и, конечно, немки забросили. На ответную атаку оставалось пять секунд, но всё уже было ясно. «Кубань» провела отличный матч и была близка к тому, чтобы совершить спортивный подвиг, но дальше прошёл «Битигхайм». Российского финала в нынешнем розыгрыше Кубка ЕГФ точно не будет, но «Ростов-Дон» продолжает борьбу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ЖГК Кубань Евгений Трефилов
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