Российского финала не будет. «Кубань» вылетела из Кубка ЕГФ

Вспомнить «Лейпциг»

Шум и тишина в «Олимпе»

«Плюс два» к перерыву

Гандбол. Кубок ЕГФ, женщины. 12 марта, Краснодар.

1/4 финала, второй матч.



«Кубань» – «Битигхайм» – 31:26 (15:13)



Голы в составе «Кубани»: В.Жилинскайте – 10, Фролова – 5, Маренникова – 4, Дьяченко, Скоробогатченко – по 3, Фанина, Судакова – по 2, Горшенина, Королёва – по 1.



Первый матч: 26:33.

«Кубань» — не «Барселона», камбэка не случилось

Краснодарская «Кубань» выдала один из лучших матчей в нынешнем сезоне. В ответной игре четвертьфинала Кубка ЕГФ с немецким «Битигхаймом» команда Евгения Трефилова давила соперниц всю игру, оставалось забить всего один гол. Но дальше прошёл «Битигхайм», а «Кубань» выполнила обещание – даже в безнадёжной ситуации команда билась и почти совершила чудо.После гостевого поражения в первом матче с разницей в семь мячей перед «Кубанью» стояла невероятно сложная задача – победить более крупно. В нынешнем сезоне подопечные Трефилова уже добивались такого результата в Кубке ЕГФ в матче с немецким клубом. В январе в родном «Олимпе» был разгромлен «Лейпциг» — 32:24. Конечно, «Битигхайм» более сильный соперник, но шансы есть всегда, пока не прозвучит финальный свисток или сирена.«Кубань» за свою историю много раз добивалась в еврокубках побед с разницей в 8 или более мячей – почти половину домашних матчей краснодарская команда выиграла именно таким образом. Трефилов попросил болельщиков поддержать «Кубань» в домашнем матче и гарантировал, что они увидят настоящую битву.«Олимп» не был заполнен до отказа, как дворец в Людвигсбурге в первом матче, когда немецкие болельщики создали невероятный шум с помощью барабанов и трещоток. В Краснодаре трещоток не было, но барабан был. А вообще, на трибунах также было очень шумно до 20-й минуты первого тайма.До этого на площадке шла абсолютно равная игра. «Кубань» повела 4:2, немки довольно быстро отыгрались.Обе команды в первые десять минут действовали довольно сумбурно, было много неподготовленных бросков, очень хорошо действовали вратари. Преимуществом владела «Кубань», игроки которой много двигались, но к 11-й минуте «Битигхайм» уже вышел вперёд.Российская команда не могла справиться с Сюзан Мюллер, которая со своего правого края забивала регулярно и почему-то постоянно оставалась одна. Проходили у подопечных Мартина Альбертсена и атаки по центру, в результате которых один из игроков «Битигхайма» оставался один на один с Калининой. «Кубань» также старалась действовать разнообразно, но центр обороны у гостей выглядел более надёжно.После того как «Битигхайм» повёл в счёте, «Кубань» ответила несколькими подряд очень перспективными атаками, а в обороне перекрыла соперницам кислород. В этот момент Екатерина Маренникова и Ярослава Фролова забили по голу, и вот уже краснодарская команда впереди. А если бы Виктория Жилинскайте не смазала один семиметровый, преимущество могло составить уже два гола. Оно и составило два гола, только в пользу гостей – к той самой 20-й минуте, когда «Олимп», включая фан-сектор, замолчал.То ли тишина трибуна, то ли, скорее всего, тайм-аут Трефилова подействовали на «Кубань». Вика Жилинскайте вернулась на точку после ошибки Оксаны Королёвой и забросила с семи метров, а затем урок гандбольного мастерства показала Марина Судакова. Во время быстрого отрыва соперница ударила её по руке, выбила мяч с нарушением правил, но Судакова в падении успела не только подхватить мяч, но и отправить его в ворота и плюс заработать для своей команды большинство.«Кубань» добавила и тут же забросила ещё три – Жилинскайте с пенальти и с игры и Антонина Скоробогатченко довели счёт до 14:11, а если бы выход один на один реализовала Валентина Вернигорова, вообще всё было бы здорово. «Битигхайм» в эти минуты играл вчетвером. Но когда у гостей вновь был на площадке полный состав, две позиционные атаки, два провала «Кубани» в защите по центру и от преимущества остался всего один мяч.На последней минуте тайма «Кубань» устроила настоящий штурм ворот Тесс Вестер, но голландский голкипер была непробиваема. Жилинскайте и Судакова дважды в одной атаке расстреливали её в упор, и оба раз Вестер вышла победительницей. Но против прохода Скоробогатченко за две секунды до перерыва и голландка оказалась бессильна.У «Кубани» оставалось ещё 30 минут, чтобы увеличить преимущество и постараться совершить камбэк в духе футбольной «Барселоны». И весь второй тайм краснодарская команда провела на высочайших скоростях, стараясь использовать каждую секунду времени.Виктория Жилинскайте без промаха била с семи метров, Фролова забрасывала какие-то невероятные голы то после финтов и выходов на шесть метров, то после дальних бросков, Ксения Дьяченко также прошивала защиту и вратаря своими мощнейшими выстрелами. На её счету, кстати, 2000-й гол «Кубани» в еврокубках за всю историю, Екатерина Фанина забрасывала и с края, и парашютом в контратаках. Забивали Маренникова и Скоробогатченко, которую держали втроём.Не сказать, что «Кубань» забыла об обороне и думала исключительно об атаке. Вовсе нет, краснодарские гандболистки старались действовать очень цепко, несколько раз перехватывали мяч. Но провалы в центре обороны «Кубани» и дальние броски «Битигхайма» позволяли немкам удерживать удобную для себя разницу в счёте. Когда после очередного невероятного гола Фроловой немки тут же забили и сделали счёт 24:27, казалось, что всё кончено.Но «Кубань» играла здорово. Жилинскайте с семи метров, Фролова в меньшинстве, Маренникова после перехвата – 30:25. А затем ещё одна мгновенная атака и гол Дьяченко. Плюс шесть, минута до конца, но атака немок. И вот он, шанс – арбитры подняли руки. Но эти поднятые руки помогли «Битигхайму», а не «Кубани». Нашим девушкам бы прихватить соперниц персонально и не давать бросать, а передач всё равно больше шести бы не было…Но кубанская команда встала в «6-0», и, конечно, немки забросили. На ответную атаку оставалось пять секунд, но всё уже было ясно. «Кубань» провела отличный матч и была близка к тому, чтобы совершить спортивный подвиг, но дальше прошёл «Битигхайм». Российского финала в нынешнем розыгрыше Кубка ЕГФ точно не будет, но «Ростов-Дон» продолжает борьбу.