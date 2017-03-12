Чуть-чуть не… Считается. Почему нужно радоваться тому, что есть

Вылетающие лыжники
«Мы неделю топтали кашу в Эстонии, где очень тяжёлое скольжение, а здесь лыжи сами из-под тебя вылетают. Очень быстрая трасса», — сказал Алексей Волков после завоевания 14-го места в супермиксте. Ну, вот и дождались. Наконец-то сборной России по биатлону помешал слишком быстрый снег. Можно было всё заканчивать.
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Можно, но нельзя. Впереди оставался целый этап Кубка мира в Норвегии и целая смешанная эстафета в Финляндии. В которой за сборную России на старт вышли Татьяна Акимова, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев. У каждого из них было что и кому доказывать. Но и антирекордов больше не хотелось. Хотя бы до Норвегии.
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Беда не приходит… Приходит
Акимова выступила забойщицей и начала уверенно и спокойно. Весь первый круг она держалась в лидерах, на огневой рубеж прибыла второй, а ушла с него третьей, вслед за француженкой Дорен-Абер и украинкой Варвинец. Самое впечатляющее выступление на первой «лёжке» продемонстрировала норвежка Олсбу, заработавшая два штрафных круга и вычеркнувшая свою сборную из числа претендентов на медали.
На втором круге Акимова отставала от всех лидеров, и достаточно серьёзно. 5 секунд проигрыша превратились в 20, за ними последовали три промаха, причём последнюю мишень Татьяна выцеливала очень долго. Итог – 52 секунды от лидирующей Франции, 15-е место. Но это разве беда? Беда – это ещё 27 секунд, которые Акимова проиграла Дорен-Абер на заключительном круге первого этапа.
До бронзы рукой подать
Лучше всего ситуацию характеризовал следующий момент: Норвегия с двумя штрафными кругами была всего в 17 секундах от нас. Старых, конечно, побежала. Быстро побежала, отыграла чуть-чуть у лидера и поднялась на три места ещё до огневого рубежа. На «лёжке» Ирина выглядела исключительно уверенно, хотя и с чистой стрельбой уступила француженке Бескон ещё три секунды. Но Россия уже была 10-й.
Ход лидеров Старых держала, но хотя бы немного приблизиться к японке, катившей перед ней, не могла. От первого места нас отделяли 89 секунд, зато от третьего – всего 42. На «стойке» словачка промазала трижды, американка и украинка вообще отправились на штрафной круг, а Старых ограничилась лишь одним дополнительным патроном. По лидеру нам уже можно было не равняться, отставание от Франции составляло почти полторы минуты. Но до бронзы и даже до серебра было всего 35 секунд.
Пятёрка претендентов
К передаче эстафеты Елисееву их осталось всего 20. Старых не только почти в два раза сократила отставание от третьего места, но ещё и последовательно съела Санфилиппо, Виткову и Писареву. Теперь Россия была пятой, а Матвею нужно было ориентироваться на словака Хассилу и украинца Семёнова. Ходом россиянин держался отлично, отыграв пяток секунд у обоих. Нужно было чисто стрелять, ведь украинец ошибок не допустил. Елисеев смазал последний выстрел, но исправился быстро. До бронзы по-прежнему было меньше 20 секунд.
По ходу второго круга Матвей опередил словака и сократил отставание от Семёнова вдвое, к стрельбищу проигрыш россиянина составлял 13 секунд. Украинец промахнулся третьим выстрелом, чистая стрельба вывела бы Россию на третье место, но Матвей промазал дважды и вновь откатился на те же самые 17 секунд. Да теперь ещё и с чехом Шлезингром на плечах. Дальше была пропасть в 40 секунд и сборная Словакии на её дне. Пятёрка претендентов на медали, видимо, окончательно сформировалась.
Отличие Гараничева
Устал Матвей. На последнем круге он проиграл и чеху, и украинцу, пусть и немного. Гараничеву досталось пятое место и отставание от бронзы в 20 секунд. Лидирующая Франция везла Германии 25 секунд, немцы столько же выигрывали у Украины. Гараничеву предстояло иметь дело с Пидручным и Крчмаром. Ну и, быть может, с Пайффером, если тот вдруг начнёт чудить по крупному.
К «лёжке» вообще ничего не изменилось. Все пятеро остались при своих, только Гараничев немного отыграл у чеха и украинца. Фийон-Майе отстрелялся с одним дополнительным патроном, Пайффер – тоже. Как и Пидручный. Зато отличились Гараничев и Крчмар. Первый – чистой стрельбой, второй – штрафным кругом.
Хороший результат
Расклад полностью нарисовался: Франция и Германия – за золото, Россия и Украина – за бронзу. На заключительном огневом рубеже должны были случиться практически синхронные стрелковые дуэли, но француз всё-таки сумел обеспечить себе 15 секунд преимущества над немцем. Мазать начали оба и сделали это по два раза, так что на выходе с рубежа Фийон-Майе снова имел 15 секунд преимущества.
Россиянин и украинец в этот момент уже были на стрельбище и начали своё выяснение отношений. Три промаха Гараничева против одного неточного выстрела Пидрученого – это 14 секунд отставания. Конечно, это отыгрывалось, но не сегодня и не сейчас. Это касалось и нас, и немцев: Франция сохранила первое место, Германия финишировала второй, Украина сохранила бронзу.
Четвёртое место – хороший результат, ведь по ходу гонки мы были даже вне топ-15. Радуемся, как можем.