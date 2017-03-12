Пидручный: мне было неудобно перед родственниками из России

>>> Чуть-чуть не… Считается. Почему нужно радоваться тому, что есть
— Вы меня, наверное, про пьяных русских будете спрашивать? — сказал Дмитрий сразу после моих поздравлений. — Мои слова там полностью перекрутили. Я бы хотел всё пояснить, чтобы не было непоняток.
— Пожалуйста. Что вы имели в виду на самом деле?
— Меня спросили, как атмосфера в Контиолахти, на что я ответил, что много русских и пьяных. Я имел в виду вообще пьяных людей, вне зависимости от национальности, и сказал это в шутку, а журналисты потом вынесли в заголовки. Почему-то россияне решили, что, дескать, мне мешают русские болельщики. Я не хотел никого обидеть, тем более у меня есть родственники в России, и мне сегодня утром было перед ними неудобно.
Я имел в виду вообще пьяных людей, вне зависимости от национальности, и сказал это в шутку, а журналист вынес в заголовок.
— С российскими болельщиками сегодня после этого у вас не было проблем?
— Проблем не было. Бывает, что болельщики пристают к нам в отеле, но с этим сталкиваются абсолютно все спортсмены. Я ничего не имею против русских болельщиков и ни в коем случае не хотел обидеть русский народ. К российским болельщикам и биатлонистам у меня нет никаких претензий. С российскими биатлонистами у нас хорошие дружеские отношения, как и с другими командами. Мы общаемся только о спорте, а никакие другие темы, особенно политические, не затрагиваем.
— Но пьяных болельщиков много не только в Контиолахти, но и на других этапах. По-моему, нормально, что, стоя пять часов на морозе, люди выпивают.
— Я с пониманием к этому отношусь. Просто констатировал факт, что здесь много пьяных. А касательно русских я имел в виду, что ни на одном этапе нет столько русских, как здесь.
— Сегодня как настраивались на гонку?
— Мы в каждой гонке рассчитываем бороться за медали, настраиваемся как обычно, ведь бегаем уже не первый год. Я настраивался как на обычную гонку. Особенно концентрировался на рубеже, потому что в последнее время стрельба не очень клеилась и хотелось отработать хорошо именно в этом плане. Считаю, что при такой погоде два запасных патрона — это нормальный результат.
— Что почувствовали, когда Евгений Гараничев догнал вас на втором круге?
— Уходя с рубежа, я знал, что он недалеко от меня, и бежал не в полную силу с маленьким запасом, потому что убегать на втором круге не было смысла. Я ехал в своём темпе, подпустил его с расчётом, чтобы на последнем круге пойти изо всех сил. Я там боролся, но не так, как думал. Полагал, что мы будем бороться до финишной прямой, но, слава богу, это не потребовалось.
— Насколько подъём, прозванный «Стеной», страшный?
— Сегодня я в него забегал нормально, хотя в спринте мне очень тяжело бежалось. Эта стена в пятницу стала для меня просто ужасом. На спринте я еле-еле в неё заползал. Вчера уже было чуть получше, а сегодня уже хорошо бежалось. Стена для меня нормально сложилась.
С российскими биатлонистами у нас хорошие дружеские отношения, как и с другими командами. Мы общаемся только о спорте, а никакие другие темы, особенно политические, не затрагиваем.
— Тимофей Лапшин гнал вас вперёд на последнем круге и переживал на стрельбе. Его можно считать другом сборной Украины?
— Да он даже почти член нашей команды. Он с нами провёл несколько сборов, но потом произошли какие-то непонятки, и он не смог перейти в нашу команду, хотя Оля Абрамова (невеста Тимофея Лапшина. — Прим. «Чемпионата») хотела бы этого. Во время гонки я слышал его поддержку и благодарен за это.
— Как оцените для себя уходящий сезон? Хочется уже в отпуск?
— Отдохнуть мне хочется уже после чемпионата мира, а что касается сезона, то совсем удачным назвать его не могу. Плохим тоже. У меня есть шаг вперёд в тотале Кубка мира, стрельба стала лучше в сравнении с предыдущим годом. Ходом я добавил и уверенности в себе набрался. Сезон этот могу себе смело записать в плюс.