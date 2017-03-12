Пидручный: мне было неудобно перед родственниками из России

Я имел в виду вообще пьяных людей, вне зависимости от национальности, и сказал это в шутку, а журналист вынес в заголовок.

С российскими биатлонистами у нас хорошие дружеские отношения, как и с другими командами. Мы общаемся только о спорте, а никакие другие темы, особенно политические, не затрагиваем.

Сборная Украины в этом сезоне в очередной раз показала, что сильна именно в эстафетных дисциплинах. Героем «микста» стал, который на своём этапе сумел успешно отразить атакии за счёт отличной стрельбы на «стойке» отстоять бронзу. Однако главной темой нашего разговора стал даже не сегодняшний успех, а странные высказывания в украинской прессе, которые на проверку оказались результатом недопонимания.— Вы меня, наверное, про пьяных русских будете спрашивать? — сказал Дмитрий сразу после моих поздравлений. — Мои слова там полностью перекрутили. Я бы хотел всё пояснить, чтобы не было непоняток.— Меня спросили, как атмосфера в Контиолахти, на что я ответил, что много русских и пьяных. Я имел в виду вообще пьяных людей, вне зависимости от национальности, и сказал это в шутку, а журналисты потом вынесли в заголовки. Почему-то россияне решили, что, дескать, мне мешают русские болельщики. Я не хотел никого обидеть, тем более у меня есть родственники в России, и мне сегодня утром было перед ними неудобно.— Проблем не было. Бывает, что болельщики пристают к нам в отеле, но с этим сталкиваются абсолютно все спортсмены. Я ничего не имею против русских болельщиков и ни в коем случае не хотел обидеть русский народ. К российским болельщикам и биатлонистам у меня нет никаких претензий. С российскими биатлонистами у нас хорошие дружеские отношения, как и с другими командами. Мы общаемся только о спорте, а никакие другие темы, особенно политические, не затрагиваем.— Я с пониманием к этому отношусь. Просто констатировал факт, что здесь много пьяных. А касательно русских я имел в виду, что ни на одном этапе нет столько русских, как здесь.— Мы в каждой гонке рассчитываем бороться за медали, настраиваемся как обычно, ведь бегаем уже не первый год. Я настраивался как на обычную гонку. Особенно концентрировался на рубеже, потому что в последнее время стрельба не очень клеилась и хотелось отработать хорошо именно в этом плане. Считаю, что при такой погоде два запасных патрона — это нормальный результат.— Уходя с рубежа, я знал, что он недалеко от меня, и бежал не в полную силу с маленьким запасом, потому что убегать на втором круге не было смысла. Я ехал в своём темпе, подпустил его с расчётом, чтобы на последнем круге пойти изо всех сил. Я там боролся, но не так, как думал. Полагал, что мы будем бороться до финишной прямой, но, слава богу, это не потребовалось.— Сегодня я в него забегал нормально, хотя в спринте мне очень тяжело бежалось. Эта стена в пятницу стала для меня просто ужасом. На спринте я еле-еле в неё заползал. Вчера уже было чуть получше, а сегодня уже хорошо бежалось. Стена для меня нормально сложилась.— Да он даже почти член нашей команды. Он с нами провёл несколько сборов, но потом произошли какие-то непонятки, и он не смог перейти в нашу команду, хотя Оля Абрамовахотела бы этого. Во время гонки я слышал его поддержку и благодарен за это.— Отдохнуть мне хочется уже после чемпионата мира, а что касается сезона, то совсем удачным назвать его не могу. Плохим тоже. У меня есть шаг вперёд в тотале Кубка мира, стрельба стала лучше в сравнении с предыдущим годом. Ходом я добавил и уверенности в себе набрался. Сезон этот могу себе смело записать в плюс.