Запретное желание. Теперь и «Виагру» признали допингом

Пожизненно дисквалифицирован
CAS вынес решение о пожизненной дисквалификации бывшего заместителя директора ВНИИФК Сергея Португалова. Он признан виновным в нарушении антидопинговых правил ИААФ. Проще говоря, спортивный арбитраж окончательно и бесповоротно признал, что Португалов распространял допинг среди спортсменов сборной России.
О том, какие методы в работе при подготовке российских легкоатлетов применял доктор Португалов, рассказала информатор ВАДА Юлия Степанова в самом первом фильме журналиста ARD Хайо Зеппельта. Кстати, Португалов сотрудничал с тренером непобедимых мордовских ходоков Виктором Чёгиным.
«Виагра» – тоже допинг. Или нет?
Одна из сильнейших велокоманд Мирового тура британская Sky объявила, что исследовала действие препарата «Виагра» на своих гонщиках. Подробности того, как именно проводились исследования, не раскрываются. Наверное, одному давали «Виагру» и сажали на велотренажёр, а другого заставляли крутить педали без волшебных таблеток. Целью эксперимента было понять, способствует ли «Виагра» улучшению спортивных результатов. Однако к однозначным выводам специалистам Sky прийти не удалось. ВАДА же пока ничего не говорит о том, что «Виагра» попадёт в список запрещённых – после 2008 года борцы с допингом к этому вопросу не возвращались.
Одна из сильнейших велокоманд Мирового тура британская Sky объявила, что исследовала действие препарата «Виагра» на своих гонщиках.
Ан уже не тот
Сборная России по шорт-треку неудачно выступила на чемпионате мира, который завершился в Роттердаме. В активе нашей сборной только одна медаль, которую завоевал вернувшийся после пропуска прошлого сезона Виктор Ан. Шестикратный олимпийский чемпион стал третьим в забеге на 3000 м, а в многоборье занял непривычное для себя седьмое место. В прошлом году после скандала с мельдонием состав нашей команды перед чемпионатом мира был ослаблен, а после окончания турнира главный тренер сборной Себастьян Крос отправлен в отставку. Сейчас же выступали в сильнейшем составе, а результаты по ходу сезона оказались далеко не лучшими.
Конькобежцы без досрочно завершившего сезон Павла Кулижникова также выступили слабо по сравнению с прошлым годом, но президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов никакой проблемы в этом не увидел. Пхёнчхан покажет, действительно ли на результаты нынешнего сезона не стоит обращать внимание.
Виктор Ан и Шиньке Кнежт
Фото: Reuters
Астматики уйдут
Самая титулованная лыжница в истории норвежка Марит Бьорген предположила, что многие лыжники, имеющие проблемы с лёгкими, в случае запрета применения спортсменами лекарств от астмы могут завершить карьеру. Такие спортсмены есть во многих национальных командах, в том числе и в сборной России. Правда, Александр Легков временно отстранён от соревнований, а Илья Черноусов выпал из состава сборной.
Сама Бьорген, а также Мартин Йонсруд Сундбю, равно как и многие другие норвежские лыжники, регулярно пользуются средствами от астмы. НОК Швеции намерен потребовать от FIS ужесточить правила применения спортсменами подобных препаратов.
Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю заявил, что может пропустить финал Кубка мира в Канаде – «Хрустальный глобус» он выиграл досрочно, а без Сергея Устюгова ему неинтересно.
FIS уполномочена заявить
Международная федерация лыжных видов спорта подала апелляцию в CAS на срок дисквалификации норвежской лыжницы Терезы Йохауг. Она, напомним, была уличена в употреблении запрещённого препарата клостебол. Йохауг была дисквалифицирована Норвежским антидопинговым агентством на 13 месяцев, что позволяет ей выступить на Играх-2018 в Пхёнчхане. МОК не стал подавать апелляцию, а вот FIS сделала это, потребовав ужесточения наказания до стандартного срока – два года.
Исинбаева пронаблюдает за РУСАДА
Двукратная олимпийская чемпионка, рекордсменка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева сохранила за собой пост главы наблюдательного совета РУСАДА. На прошлой неделе она была переизбрана на эту должность уже в новом составе совета. Напомним, что время Игр-2016, на которые её не допустили в качестве спортсменки, Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК, а сразу после окончания Олимпиады объявила о завершении карьеры.
Елена Исинбаева
Фото: РИА Новости
Сезон без Римшайте
Пятиборка Доната Римшайте, вокруг которой было сломано столько копий во время смены спортивного гражданства с литовского на российское в конце 2010 года, объявила о пропуске текущего сезона. Она объяснила это проблемами со здоровьем. В составе сборной России она стала бронзовым призёром чемпионата мира в личном турнире и победила в смешанной эстафете, но в целом не показала тех результатов, которых от неё ждали как от лидера мирового пятиборья.
Шестикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген предположила, что многие лыжники в случае запрета применения спортсменами лекарств от астмы могут завершить карьеру.
Сунбдю без Устюгова неинтересно
Герой ЧМ-2017 в Лахти лыжник Сергей Устюгов не поедет на финал Кубка мира в Канаду, а свою последнюю международную гонку в сезоне он провёл в Осло, пробежав классический «полтинник». Устюгов стал восьмым, а на подиум поднялся другой россиянин – Александр Бессмертных, который занял третье место. Победил же Мартин Йонсруд Сундбю, который заявил, что тоже может не поехать в Канаду – Кубок мира он выиграл досрочно, а без Устюгова ему соревноваться уже не так интересно, нет такой мотивации.