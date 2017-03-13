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175 лет назад 2016
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Вопрос этапа
Фото: biathlonrus.com
Текст: Александр Круглов

Финский вопрос. Зачем везти юниоров на Кубок мира?

Лучшие российские юниоры выступят на этапе КМ в Норвегии. Что это — популизм руководства, непонятный рисковый шаг или крайняя необходимость?
13 марта 2017, понедельник. 14:01. Другие
Союз биатлонистов России объявил состав на этап Кубка мира в Хольменколлене, куда вошли сразу три юниораВалерия Васнецова, Екатерина Мошкова и Игорь Малиновский. Ребята сначала попробовали силы среди взрослых на Кубке IBU, а теперь проверят себя на высшем уровне. Но не рано ли тренеры пошли на такой шаг и не ударят ли дополнительная нагрузка и невысокие результаты по уверенности молодых в своих силах? На эти вопросы отвечают тренеры и специалисты.

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Александр Кравцов, президент СБР
— Принято совместное решение дать возможность поучаствовать там нашим сильнейшим юниорам, которые здорово проявили себя на чемпионате мира в Словакии и на заключительных этапах Кубка IBU. Это Игорь Малиновский, Валерия Васнецова и Екатерина Мошкова. Все они уже в субботу прибыли в расположение команды и отправятся вместе со сборной в Норвегию. Не скрою, мне уже звонили, пытаясь убедить, что юниорам, дескать, рано в пекло больших гонок. Никаких разумных доводов я в этих словах не услышал. Напротив, самое время — для ребят это будет отличной школой и ярким завершением успешного международного сезона.

Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион
— Это надо было делать три года назад. Сейчас дай бог, если девочки себя покажут, то у нас будет шанс к Олимпийским играм хоть что-то подготовить, но если они провалятся, это будет удар по ним. Пожелаю им успеха и везения, я ведь ратую три года за омоложение состава. Какая разница, кто будет занимать 30-е места, но то они будут получать опыт и совершенствоваться.
Тихонов: Это надо было делать три года назад. Сейчас дай бог, если девочки себя покажут, то у нас будет шанс к Олимпийским играм хоть что-то подготовить, но если они провалятся, это будет удар по ним.

Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ»
— С этой идеей я носился на протяжении целого этапа в Контиолахти. Я об этом даже говорил в эфире, предвосхищая решение тренерского штаба и руководства СБР. Считаю, что это решение абсолютно правильное. Особенно оно назрело в отношении наших девчонок. Малиновскому, конечно, придётся трудно, если он выйдет на дистанцию, но надо стараться бросать в бой, чего ждать. Я полностью поддерживаю это решение и буду стараться поддерживать наших молодых спортсменов.

Рикко Гросс, старший тренер сборной России
— У нашей команды есть возможность заявить в Хольменколлене 10 спортсменов и дать возможность проявить себя даже юниорам, например в спринте. Они могут там многому научиться, увидеть своих кумиров, таких как Антон Шипулин, Мартен Фуркад и других больших спортсменов. Это часть обучающего процесса, которая пойдёт им на пользу.

Анатолий Хованцев, главный тренер клуба «Контиолахти»
— Если это сильные юниоры, то почему бы их не попробовать, но решать и оценивать их состояние тренерам. Я видел их на первенстве мира и заметил, что высоких скоростей они там не показывали, поэтому включение их сразу на Кубок мира вызывает вопросы.
Губерниев: С этой идеей я носился на протяжении целого этапа в Контиолахти. Я об этом даже говорил в эфире, предвосхищая решение тренерского штаба и руководства СБР.

Николай Захаров, главный тренер сборной Болгарии
— А почему нет? Почему бы не попробовать, чтобы на самом деле знать их способности. Они соревнуются со своим возрастом, а здесь совсем другие соревнования. В любом случае им будет полезно увидеть, что такое Кубок мира. Это же ничего не решающий старт. У вас и так стартует там восемь человек. На Кубок наций это никак не подействует, а дать возможность посмотреть молодых со взрослыми всегда приветствуется.

Наше мнение


Александр Круглов, корреспондент «Чемпионата»
— Решение тренерского штаба абсолютно логично на фоне результатов юниорского первенства мира. Немцы, норвежцы и другие ведущие биатлонные страны не стесняются давать шансы своим молодым талантам, а мы порой смотрим в паспорт и говорим: «Рано». Насчёт готовности Малиновского и Мошковой есть сомнения, а Васнецова уже на Кубке IBU показала, что выглядит не хуже, чем большинство спортсменок взрослой сборной.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Вопрос этапа
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