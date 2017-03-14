Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Оценки сборной России по биатлону
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Финские оценки. Малышко на дне, да и остальные — не на волне

Три двойки Малышко, отсутствие отличников и переход Цветкова, Бабикова и Акимовой из любимцев в неуспевающие — в рубрике «Оценки за этап».
14 марта 2017, вторник. 10:00. Другие
В рубрике «Оценки за этап» мы продолжаем взвешивать и подсчитывать баллы российским биатлонистам за их выступления. Этап в Контиолахти медалей России не принёс, как и отличных оценок. Зато хватает проваливших экзамен двоечников. Выступление в Финляндии оценили двукратный олимпийский чемпион и профессор Анатолий Алябьев, а также по традиции болельщик и журналист.

Финский вопрос. Зачем везти юниоров на Кубок мира?

Анатолий Альябьев, двукратный олимпийский чемпион


Антон Шипулин — 6. К концу сезона заметно устал психологически и оказался не готов сохранять концентрацию до конца гонки.

Евгений Гараничев — 6. Показал то, на что готов. Стрельба стоя по-прежнему далека от идеала, что заставляет тренеров задуматься.

Максим Цветков — 3,5. Очень устал после чемпионата мира и военных игр. Явно нуждался в отдыхе по ходу сезона, поэтому выступил, мягко говоря, ниже среднего.

Антон Бабиков — 4. Функциональное состояние ужасное, как и у Цветкова, разве что стрелял точно.

Матвей Елисеев — 6,5. Оклемался после спада в середине сезона и достойно вёл борьбу в эстафете.

Алексей Волков — 5,5. В супермиксте рассчитывали на большее, особенно в плане стрельбы, но сказались последствия переезда.

Дмитрий Малышко — 2. Не пойму, что с ним случилось, но результат из ряда вон даже для новичка. Прежде чем продолжать карьеру в следующем сезоне, нужно с тренерами провести анализ и понять причины.

Дарья Виролайнен — 6,5. В спринте проявила себя отлично, но дальше не хватило стабильности.

Ирина Старых — 7,5. Старается и бьётся в каждой гонке. Единственная спортсменка в женской команде, подготовленная на уровне.

Екатерина Шумилова — 5. Ходом была очень слаба.

Ирина Услугина — 5,5.

Татьяна Акимова — 5. Провела слишком много стартов в этом сезоне и устала. Слишком долго стрелала стоя.

Виктория Сливко — 5,5. Для дебюта не совсем провалилась, поэтому поставлю оценку повыше за стабильную стрельбу.

Ольга Петрова, болельщица


Финансовый аналитик из Санкт-Петербурга, занималась лёгкой атлетикой, болеет биатлоном с 1999 года. Впервые поехала на Кубок мира в 2012 году в Контиолахти и с тех пор считает этот этап почти домашним. Также была на соревнованиях в Хохфильцене и Поклюке.

Антон Шипулин — 6,5. К сожалению, в спринте предсказуемо накосячил в стрельбе, а в преследовании сделал два промаха. Пропуск эстафеты понимаю.

Евгений Гараничев — 5,5. Мог бы и получше, особенно в эстафете.

Матвей Елисеев — 5,5. Вроде начал выбираться из ямы, но «стойка» хромает, как у всех. Способен выступать лучше.

Максим Цветков — 4. Гораздо ниже ожиданий, так как обнадёжил в начале сезона, а сейчас последним попал в преследование и не побежал его.

Антон Бабиков — 3,5. Старался, отстрелял на ноль, но ходом совсем плохо.

Дмитрий Малышко — 2. Если бы могла, поставила бы ноль. Занять одно из последних мест и так провалить стрельбу — это полное дно. Раньше хоть иногда ходом радовал, а сейчас нет ничего.

Алексей Волков — 5,5. По одному супермиксту, в котором я ждала другого биатлониста с Кубка IBU, судить сложно. Он пробежал эстафету как всегда средне.

Дарья Виролайнен — 6,5. Поставила бы больше за четвёртое место и чистую стрельбу, если бы не провал в супермиксте.

Ирина Старых — 8. Не лучшие для неё результаты, но она всегда сражается в контактных гонках. В смешанной эстафете вернула команду в борьбу за медали. В её лице мы получили очень надёжного эстафетного бойца.

Екатерина Шумилова — 4,5. После феерии на IBU ждалось чего-то другого. Видимо, её скорость хороша только на уровне второго эшелона, а здесь порадовала только стрельба в спринте.

Ирина Услугина — 5,5. Крепкий середняк. Медленная, но стреляет неплохо.

Виктория Сливко — 5,5. Молодая, может быть, разбежится, но пока выглядит как женский вариант Лёши Волкова.

Татьяна Акимова — 3. Убеждена, что Таня Акимова — женский вариант Жени Гараничева, который начинает психовать в эстафетах. Пока не вижу в ней бойца, может лучше ставить её в середину.

Александр Круглов, обозреватель «Чемпионата»


Антон Шипулин — 5,5. Когда одна и та же ошибка повторяется из раза в раз, сложно ставить высокую оценку. При неплохой физической готовности Антон растратил все шансы на последнем рубеже.

Евгений Гараничев — 6. Так и не может разобраться с ошибками на стрельбе стоя и не слишком силён на последнем круге. В то же время к концу сезона обрёл стабильность. В эстафете не провалился, но и не выручил.

Матвей Елисеев — 6. Хотя его включение в заявку на этап вызывало вопросы, каши не испортил. В контактных гонках уже берёт на себя инициативу и достойно борется, но в подъёмах по-прежнему тяжеловат.

Максим Цветков — 4. На последнем круге спринта буквально умирал, проиграв минуту. В конце сезона всё же не сдал экзамен на топ-биатлониста. Очевидно повторение ошибки прошлого года, хотя сам спортсмен и тренеры это отрицают.

Антон Бабиков — 4,5. До очковой зоны добрался, благодаря точной стрельбе, но ходом был не лучше Цветкова. Видимо, также не рассчитал свои силы по сезону и докатывает его на морально-волевых.

Дмитрий Малышко — 2. Кажется, что устал уже во время длительной предстартовой разминки, а в гонке был уже никакой, хотя до этого самочувствие улучшалось. Похоже, капитана в новом сезоне не будет в основной команде.

Алексей Волков — 5. Не показал фирменной быстрой и точной стрельбы, а ходом проиграл много, в том числе пару позиций на последнем круге, чем способствовал антирекорду. С учётом трудностей переезда оценка на балл выше.

Дарья Виролайнен — 6. Весь этап прошла по нисходящей. На свежачка в последней группе показала третий результат в карьере, но уже в преследовании ходом смотрелась гораздо хуже, а в супермиксте подтвердила статус неэстафетного бойца.

Ирина Старых — 6,5. Стреляла на этапе не в своём стиле, но ходом в спринте и эстафете была хороша. При идеальной стрельбе способна бороться за медали и закрыть любой эстафетный этап. Кажется, что чем хуже ситуация на старте, тем лучше выступает.

Екатерина Шумилова — 6. Для себя выступила неплохо, доказав, что в Контиолахти способна показывать свои лучшие результаты. Однако гонка преследования показала, что попадание в тридцатку для Кати потолок.

Ирина Услугина — 5,5. Продолжает выступать без блеска, но стабильно собирать очки почти в каждой гонке. В спринте немного не повезло со стартовой группой. Бежала не быстро, но держала скорость по всей дистанции.

Виктория Сливко — 5. В дебютном старте большего ожидать от неё было трудно, но ходом по-прежнему проигрывает слишком много и пока не готова выступать в Кубке мира. Функциональная подготовка в ближайшие пару лет должна стать определяющей в плане её перспектив.

Татьяна Акимова — 4. Явно докатывает сезон по инерции, и последний этап в Норвегии ей лучше пропустить. Страдает «синдромом Слепцовой» и после хорошего первого круга «умирает» на дистанции.
Средний балл за 10 соревновательный недель (в скобках количество гонок):

Антон Шипулин — 7,17 (29)
Евгений Гараничев — 6,88 (21)
Антон Бабиков — 6,77 (25)
Алексей Волков — 6,72 (4)
Матвей Елисеев — 6,19 (16)
Максим Цветков — 6,15 (25)
Юрий Шопин — 5,41 (7)
Дмитрий Малышко — 5,08 (10).

Ирина Старых — 7,42 (11)
Татьяна Акимова — 6,42 (29)
Ирина Услугина — 5,83 (12)
Екатерина Глазырина — 5,73 (12)
Ольга Подчуфарова — 5,67 (18)
Ульяна Кайшева — 5,67 (6)
Анастасия Загоруйко — 5,28 (6)
Виктория Сливко — 5,17 (4)
Екатерина Шумилова — 4,92 (3)
Светлана Слепцова — 4,25 (15).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 5
Теги
Сборная России — Биатлон Биатлон
Новости. Другие
14 марта 2017, вторник
13:48 Старты в параллельном гигантском слаломе на ЧМ перенесены из-за плохой погоды
13:46 Санникова: биатлонистки Васнецова и Мошкова заслужили место в первой команде
13:02 Панков: Сливко прогрессирует, у неё всё идёт по плану
12:55 Фетисов: на встрече с делегацией МПК мы узнали вещи, которые не хотели узнавать
12:21 Двукратная чемпионка ОИ велогонщица Роуселл-Шэнд завершила международную карьеру
12:15 Лалович: у Дагестана великолепные шансы принять ЧЕ по борьбе
12:05 Полтавец: в олимпийском сезоне конькобежцы РФ могут пропустить 1-2 этапа КМ
11:22 Писарева: сезон завершён, увидимся в следующем году
10:47 Летающий лыжник Трофимов стал 5-м на этапе Континентального кубка в Польше
10:38 Риди: у меня складывается впечатление, что тема TUE для России стала новостью
10:03 Мустафина выставила на продажу автомобиль, подаренный ей за золото ОИ
09:49 Ушёл из жизни канадец, обновивший рекорд в марафоне в категории от 85 до 90 лет
09:46 «Калашников» в марте передаст СБР модернизированные винтовки
09:35 Линдберг: МОК доволен ходом подготовки Пхёнчхана к Олимпиаде-2018
09:17 Симонова поднялась на 31-ю строчку в юношеском рейтинге FEI по выездке
00:51 В мужской и женской гандбольной Суперлиге появятся новые команды
13 марта 2017, понедельник
23:18 FIS не будет наказывать Сундбю за неявку на награждение в Квебек
22:58 Организаторы ОИ-2016 подозреваются в завышении сметы реконструкции «Мараканы»
22:04 Колобков: готов в мае выступить на заседании совета учредителей ВАДА
21:18 Глава USADA: ВАДА — это лиса, охраняющая курятник
21:06 Бьорген: чтобы вернуть былую форму, Нортугу нужно стать отцом
20:39 Тарасов: почти ни у кого из соперников россиян нет железных эстафетных составов
20:03 Зеппельт: пожизненно дисквалифицированный Португалов работает с хоккеистами
18:53 Макларен: изменение формулировки в докладе о России не отменяет фактов
18:52 Сундбю не выступит в финале КМ по лыжным гонкам, его место занял Гульберг
17:46 Макларен: многие говорят, что Родченков — криминальная персона, но это не так
17:42 РУСАДА ищет гендиректора через интернет-портал поиска работы
17:11 Стал известен состав сборной Норвегии на этап КМ по биатлону в Хольменколлене
16:46 Карякин согласился войти в новый состав Общественной палаты
16:44 В «Московском Поло Клубе» впервые прошёл чемпионат России по поло на снегу
15:57 Американцы и француженки выиграли командные соревнования в борд-кроссе на ЧМ
15:41 М. Фуркад вошёл в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Норвегии
14:51 Лыжный двоеборец Барков стал 31-м в общем зачёте Континентального кубка
14:25 Балахничёв: такие методы, как доносительство, будут приживаться в РФ с трудом
14:06 Колобков: Родченков обманщик, верить его словам нельзя
13:38 Ниггли: важно, что Виталий Мутко больше не министр спорта
12:46 Риди: РУСАДА должно доказать свою полную независимость
11:50 Путин предложил Карякину войти в новый состав Общественной палаты
11:44 Хованцев: включение трёх юниоров сразу на Кубок мира вызывает вопросы
11:44 Балахничёв: странно, что отстранён Португалов, а к Родченкову мер не принято
11:42 Тихонов: если Васнецова и Мошкова провалятся, это будет удар по ним
11:32 Источник: IBU может не включить российский этап в календарь КМ-2017/18
10:43 Куклева: для сборной России 14-е место Виролайнен и Волкова — это не результат
10:27 Мужская и женская сборные РФ завоевали серебро ЧМ по кёрлингу среди глухих
09:46 Пайффер: целью сборной Германии была победа в зачёте смешанных эстафет
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Пять медалей Сергея Устюгова на ЧМ по лыжным видам спорта - это...
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+