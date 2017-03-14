«Я – жертва, заложник». Как Трефилов меняет сборную России

Придётся обойтись без Вяхиревых

Состав сборной России на третий этап «Золотой лиги»:



Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»), Кира Трусова («Астраханочка»)

Правые крайние: Марина Судакова («Кубань»)

Правые полусредние: Анна Сень («Ростов-Дон»), Валентина Вернигорова, Антонина Скоробогатченко, Наталия Даньшина (все — «Кубань»), Карина Сисенова («Астраханочка»)

Разыгрывающие: Карина Сабирова («Астраханочка»), Дарья Дмитриева, Елизавета Малашенко (обе — «Лада»)

Левые полусредние: Виктория Жилинскайте, Ярослава Фролова (обе — «Кубань»), Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Анастасия Суслова («Динамо-Синара»)

Линейные: Яна Жилинскайте («Кубань»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Дарья Беликова («Динамо-Синара»)

Левые крайние: Кристина Кожокарь («Астраханочка»), Дарья Самохина («Лада»), Екатерина Фанина («Кубань»)

Семь новичков

Расписание третьего этапа «Золотой лиги»



16 марта, Норвегия – Россия, Ле-Ман

18 марта, Дания – Россия, Орлеан

19 марта, Франция – Россия, Орлеан

Три матча перед польским экзаменом

Фото: Михаил Чесалин, "Чемпионат"

Главный тренер женской сборной России по гандболувызвал на сбор перед третьим этапом «Золотой лиги» семь новичков. С учётом того, что в окончательную заявку из 22 привлечённых к тренировкам гандболисток во Францию отправятся 18, как минимум три новых игрока в состав сборной попадут. Трефилов продолжает обновление состава, которое вынужденно начал после победы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.В текущем сезоне женская сборная России «села» на сбор уже четвёртый раз – предыдущие были перед этапами «Золотой лиги» в Норвегии и Дании и перед чемпионатом Европы в Швеции. Всякий раз наш главный тренер привлекал в команду новых игроков, и иначе было просто невозможно. Часть олимпийских чемпионок завершила карьеру, а кто-то просто не успел набрать приличную форму к матчам национальной сборной, либо получал травмы, не позволявшие включать игроков в заявку.Впервые за много матчей в составе нашей команды не будет сестёр– гандболисток, определявших игру сборной. Левая крайняя Полина Кузнецова с осени страдала с больным коленом, которое едва не оставило её без Рио-де-Жанейро, а в итоге решилась на операцию – иначе восстановление может затянуться совсем надолго., которая играла и на месте правой полусредней, и на месте правой крайней, получила трещину таранной кости голеностопа в играх за «Ростов-Дон» и в лучшем случае вернётся на площадку через месяц.Разыгрывающая, не игравшая с ноября, полностью восстановилась, но ей просто не хватает игровой практики, чтобы в нынешнем состоянии помочь сборной.Если посмотреть на список игроков, которыхвызывал на предыдущие сборы, то без замен или новичков только одна линия – вратарская. Квопросов нет. Они являются основными игроками в своих клубах и действуют надёжно.Правой крайнейво Франции придётся отыграть без замен, но для неё это привычно. Наверное, можно было рассмотреть вариант с приглашением на сбориз «Ростова-Дон», но у неё не особо много игровой практики, ведь играющая на той же позиции в донском клубетоже действует практически без замен. А Манагарова сможет играть за сборную России после карантина только с 16 июня.В остальных линиях появились новички. Это правые полусредние(которая, строго говоря, не новичок, но в нынешнем сезоне к играм за сборную не привлекалась) из «Кубани» ииз «Астраханочки», левые полусредниеиз «Кубани» ииз «Динамо-Синара», ещё одна «кубаночка» левая крайняя, а также одноклубница Сусловой линейнаяЧасть из новичков в нынешнем сезоне была задействована в тренировочных сборах, но за сборную они не играли. В остальном в команде те игроки, которые составляли костяк сборной по ходу всего сезона. Из тех гандболисток, что играли в Швеции на чемпионате Европы, в команде помимо Вяхиревой нет разыгрывающей Ольги Горшениной из «Кубани», а также левой полусредней из «Астраханочки», которая на Евро-2016 была капитаном команды.После неудачного чемпионата Европы наш главный тренер пообещал, что обновление команды продолжится, и обещание своё выполняет. Возможно, покажется, что он опять привлёк не тех или слишком многих девушек вызвал из своей «Кубани», которая суперигры не показывает, но Трефилову и только ему отвечать за результат. И главный тренер продолжает искать оптимальный состав.Несмотря на не самые удачные результаты в клубе, в сборной Трефилов старается об этом не вспоминать и на тренировках много шутит. «Золотая лига» — не тот турнир, пусть и с участием сильнейших, перед которым нужно создавать дополнительное давление на подопечных. Перед первой тренировкой на сборе на вопрос о том, как же ему удаётся управляться с девушками, у каждой из которых свой характер, Трефилов отшутился: «А я и не управляюсь. Я – жертва, можно сказать, заложник».Понятно, что своих тайн он раскрывать не собирается, да и не нужно. Пусть сборная проведёт три матча во Франции с хорошим настроением и в борьбе. Результат не так и важен. Он будет важен в июне, когда сборной России предстоит сыграть отборочные матчи за путёвку на чемпионат мира со сборной Польши.