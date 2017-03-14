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175 лет назад 2016
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Гандбол. Евгений Трефилов вызвал в сборную России семь новичков
Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

«Я – жертва, заложник». Как Трефилов меняет сборную России

Семь новичков, неизменная вратарская линия, отсутствие Анны Вяхиревой – сборная России сыграет в «Золотой лиге» новым составом.
14 марта 2017, вторник. 13:45. Другие
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов вызвал на сбор перед третьим этапом «Золотой лиги» семь новичков. С учётом того, что в окончательную заявку из 22 привлечённых к тренировкам гандболисток во Францию отправятся 18, как минимум три новых игрока в состав сборной попадут. Трефилов продолжает обновление состава, которое вынужденно начал после победы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Придётся обойтись без Вяхиревых


В текущем сезоне женская сборная России «села» на сбор уже четвёртый раз – предыдущие были перед этапами «Золотой лиги» в Норвегии и Дании и перед чемпионатом Европы в Швеции. Всякий раз наш главный тренер привлекал в команду новых игроков, и иначе было просто невозможно. Часть олимпийских чемпионок завершила карьеру, а кто-то просто не успел набрать приличную форму к матчам национальной сборной, либо получал травмы, не позволявшие включать игроков в заявку.

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Впервые за много матчей в составе нашей команды не будет сестёр Вяхиревых – гандболисток, определявших игру сборной. Левая крайняя Полина Кузнецова с осени страдала с больным коленом, которое едва не оставило её без Рио-де-Жанейро, а в итоге решилась на операцию – иначе восстановление может затянуться совсем надолго. Анна Вяхирева, которая играла и на месте правой полусредней, и на месте правой крайней, получила трещину таранной кости голеностопа в играх за «Ростов-Дон» и в лучшем случае вернётся на площадку через месяц.
Состав сборной России на третий этап «Золотой лиги»:

Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»), Кира Трусова («Астраханочка»)
Правые крайние: Марина Судакова («Кубань»)
Правые полусредние: Анна Сень («Ростов-Дон»), Валентина Вернигорова, Антонина Скоробогатченко, Наталия Даньшина (все — «Кубань»), Карина Сисенова («Астраханочка»)
Разыгрывающие: Карина Сабирова («Астраханочка»), Дарья Дмитриева, Елизавета Малашенко (обе — «Лада»)
Левые полусредние: Виктория Жилинскайте, Ярослава Фролова (обе — «Кубань»), Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Анастасия Суслова («Динамо-Синара»)
Линейные: Яна Жилинскайте («Кубань»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Дарья Беликова («Динамо-Синара»)
Левые крайние: Кристина Кожокарь («Астраханочка»), Дарья Самохина («Лада»), Екатерина Фанина («Кубань»)

Разыгрывающая Екатерина Ильина, не игравшая с ноября, полностью восстановилась, но ей просто не хватает игровой практики, чтобы в нынешнем состоянии помочь сборной.

Семь новичков


Если посмотреть на список игроков, которых Евгений Трефилов вызывал на предыдущие сборы, то без замен или новичков только одна линия – вратарская. К Елене Уткиной, Виктории Калининой и Кире Трусовой вопросов нет. Они являются основными игроками в своих клубах и действуют надёжно.

Правой крайней Марине Судаковой во Франции придётся отыграть без замен, но для неё это привычно. Наверное, можно было рассмотреть вариант с приглашением на сбор Ольги Черноивановой из «Ростова-Дон», но у неё не особо много игровой практики, ведь играющая на той же позиции в донском клубе Юлия Манагарова тоже действует практически без замен. А Манагарова сможет играть за сборную России после карантина только с 16 июня.

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В остальных линиях появились новички. Это правые полусредние Валентина Вернигорова и Наталья Даньшина (которая, строго говоря, не новичок, но в нынешнем сезоне к играм за сборную не привлекалась) из «Кубани» и Карина Сисенова из «Астраханочки», левые полусредние Ярослава Фролова из «Кубани» и Анастасия Суслова из «Динамо-Синара», ещё одна «кубаночка» левая крайняя Екатерина Фанина, а также одноклубница Сусловой линейная Дарья Беликова.
Расписание третьего этапа «Золотой лиги»

16 марта, Норвегия – Россия, Ле-Ман
18 марта, Дания – Россия, Орлеан
19 марта, Франция – Россия, Орлеан

Часть из новичков в нынешнем сезоне была задействована в тренировочных сборах, но за сборную они не играли. В остальном в команде те игроки, которые составляли костяк сборной по ходу всего сезона. Из тех гандболисток, что играли в Швеции на чемпионате Европы, в команде помимо Вяхиревой нет разыгрывающей Ольги Горшениной из «Кубани», а также левой полусредней из «Астраханочки» Людмилы Постновой, которая на Евро-2016 была капитаном команды.

Три матча перед польским экзаменом


После неудачного чемпионата Европы наш главный тренер пообещал, что обновление команды продолжится, и обещание своё выполняет. Возможно, покажется, что он опять привлёк не тех или слишком многих девушек вызвал из своей «Кубани», которая суперигры не показывает, но Трефилову и только ему отвечать за результат. И главный тренер продолжает искать оптимальный состав.

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Несмотря на не самые удачные результаты в клубе, в сборной Трефилов старается об этом не вспоминать и на тренировках много шутит. «Золотая лига» — не тот турнир, пусть и с участием сильнейших, перед которым нужно создавать дополнительное давление на подопечных. Перед первой тренировкой на сборе на вопрос о том, как же ему удаётся управляться с девушками, у каждой из которых свой характер, Трефилов отшутился: «А я и не управляюсь. Я – жертва, можно сказать, заложник».

Понятно, что своих тайн он раскрывать не собирается, да и не нужно. Пусть сборная проведёт три матча во Франции с хорошим настроением и в борьбе. Результат не так и важен. Он будет важен в июне, когда сборной России предстоит сыграть отборочные матчи за путёвку на чемпионат мира со сборной Польши.
Фото: Михаил Чесалин, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Женская сборная России - Гандбол Евгений Трефилов
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