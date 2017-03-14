За биатлон умрём. Потом встанем, отряхнёмся и ещё раз умрём

Сборная России на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти в основном проваливалась. Сначала в мужском спринте, потом в женской гонке преследования, а ещё – в супермиксте. Однако были и положительные моменты, связанные с «деревянными» медалями:почти попала в призы в спринте,почти вытащил сборную на пьедестал в смешанной эстафете.продолжает уверенно лидировать в споре за второе место общего зачёта Кубка мира, тогда какещё раз «убил» российских болельщиков своим выступлением. Им, впрочем, не привыкать умирать за биатлон. Не в первый раз и, конечно же, не в последний.А какие события восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти показались вам действительно важными?Сборная России в Контиолахти осталась без медалей и на заключительный этап Кубка мира в Хольменколлен едет в обновлённом составе. Сразу три наших спортсмена —— будут выступать на таком уровне впервые. Молодёжь получает шанс, сможет ли она им воспользоваться?Как вы считаете, сможет ли обновлённая сборная России завоевать в Хольменколлене хотя бы одну медаль?