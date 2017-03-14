Настоящий праздник. Каким был Кубок Московской области по конкуру

Свободных мест нет

Джигитовка, собаки, мощность

«Была связка, в которой всадникам нужно решать, делать шесть или семь темпов между препятствиями.

Одна победа – три претендента

В группе А же перед заключительным маршрутом претендентов на победу было сразу трое. Крашевич, Полуда и Петроченкова подходили к нему, имея сплошные нули в графе „штрафные очки“.

Ни единого штрафа!

В пятницу болельщиков на трибунах развлекали мастера джигитовки. Зрители, впервые наблюдавшие за этим видом конного спорта, остались в восторге.

В минувшие выходные в главном манеже конноспортивного комплекса Maxima Stables трудно было найти свободное место на трибунах. Дело в том, что там проходил решающий этап Открытого кубка Московской области по конкуру.Главные соревнования были обрамлены обширной программой стартов для детей, юношей и юниоров, а также всевозможными развлечениями для зрителей, так что у всех желающих была возможность на три дня полностью погрузиться в атмосферу большого спортивного праздника и насладиться происходящим, как на боевом поле, так и за его пределами.В середине марта Открытый кубок Московской области достиг своей кульминации. А начиналось всё ещё в феврале – зимой в Maxima Stables прошли два предварительных этапа соревнований среди конкуристов. Участие в одном из них было обязательным условием для поездки на финальный турнир. Соревнования проходили в трёх возрастных группах, но особое внимание зрителей, конечно, было обращено на группу А, в которой соревновались всадники 2001 года рождения и старше на лошадях не моложе семи лет.Главный старт в расписании каждого соревновательного дня стоял одним из последних, однако это не значило, что болельщикам приходилось скучать сидя на трибунах. В пятницу, например, их развлекали мастера джигитовки. Зрители, впервые наблюдавшие за этим видом конного спорта, остались в восторге. Действительно, во время выступления было на что полюбоваться: эффектные трюки как с оружием, так и без него заставляли восторгаться и удивляться. И многие зрители на трибунах очень жалели, что джигиты пронеслись по программе дня столь стремительно. В субботу же организаторы подготовили для болельщиков повод улыбнуться и умилиться. Сильнейшие спортсмены российской лиги кинологов вместе со своими воспитанниками показали высочайший класс в танцах с собаками, фрисби-фристайле и аджилити. Особенно понравилось выступление собак и их дрессировщиков юным болельщикам на трибунах.В программе конных соревнований особое внимание заслужил маршрут на мощность прыжка по шести препятствиям, в котором участникам соревнований предстояло преодолевать высокие препятствия – от 140 см. Главным призом победителю была путёвка на горнолыжный курорт в Сочи, и борьба за него развернулась нешуточная. Препятствие 150 см преодолели все шестеро участников соревнований. Когда высота поднялась до 160, претендентов на победу осталось трое, а лучший был выявлен на высоте 180 см – тольконасумел преодолеть все препятствия чисто и заслужил первый приз, а также оглушительные аплодисменты.Но стоит всё же вернуться к основной программе соревнований. Лучшие из лучших по итогам Открытого кубка Московской области определялись в воскресенье. В группе С лучшим всадником по итогам трёх дней стална. В группе В единственным всадником, не получившим ни одного штрафного очка за все три дня сталана. В группе А же перед заключительным маршрутом претендентов на победу было сразу трое.подходили к маршруту №14, имея сплошные нули в графе „штрафные очки“, а потому рассчитывали на первое место.«Маршрут получился достаточно сложным для всадников, учитывая, что это начало сезона. Обычно мы вкатываемся постепенно, стараемся ставить маршруты по мере возрастания сложности. Но в этом турнире были подготовительные этапы, так что мы усложняли задачу всадникам уже по пути к финалу. Сегодня, например, мы поставили тройную систему, которой не было на предварительных этапах, поставили серьёзные связки со своими изюминками. Была связка, в которой всадникам нужно решать делать ли шесть или семь темпов между препятствиями. Уверен, искушённому зрителю было интересно посмотреть на то, как всадники решают для себя эту дилемму», – рассказал курс-дизайнер соревнований Владимир Платов о заключительном маршруте в группе А.Слова Платова подтвердились на боевом поле: лишь три всадницы сумели преодолеть все препятствия: Крашевич, Полуда и Наталья Кургузова, но последняя не уложилась в норму времени, получила штрафной балл и в перепрыжке участия не принимала. В решающей дуэли за победу в Кубке Московской области лучше оказалась Виктория Крашевич на Ариньо. Этой паре в очередной раз обойтись без единой ошибки, в то время как Валерия Полуда на Цудеа набрала восемь очков штрафа и довольствовалась лишь вторым местом.«Впечатления самые положительные. Собралось много народу: около 200 человек. Всадники показали достаточно высокие результаты. Порадовали и включённые в программу соревнований Открытого кубка Московской области по конкуру юноши и дети – результаты у них тоже были отличные. Отдельно хочется поздравить победителей во всех трёх группах:. Все победители представляют Московскую область, так что мы рады за них вдвойне», – поделилась впечатлениями– главный судья соревнований.Заключительным аккордом Открытого кубка Московской области стала церемония награждения победителей и призёров. Виктория Крашевич получила памятные призы и серьёзный денежный приз. Награды нашли и других победителей и призёров. А тем, кто в этот раз не смог показать свой лучший результат, отчаиваться не стоит. Весна в 2017 году уже вступает в свои права и напоминает, что ждать летнего сезона осталось недолго.