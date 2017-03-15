Склизкие люди. Кто и как обманывал и разорял спортсменов

Семейка Викарио
Знаменитая испанская теннисистка Аранта Санчес Викарио уже после завершения карьеры призналась, что была обманута собственной семьёй. Её финансами распоряжались родители Эмилио и Мариса Санчесы. Теннисистка потеряла более 60 млн долларов, которые заработала в качестве призовых и рекламных контрактов, и, как оказалось, не платила налоги. Но ей, конечно, не пришлось жить, как Гришиной, в съёмной квартире и влачить нищенское существование. Это были не все средства, которые заработала Аранта. Она вышла второй раз замуж, родила двоих детей и является уважаемым в Испании человеком. А со своими родителями, равно как и с братьями Хавьером и Эмилио, она не общается.
Американский хоккеист Джек Джонсон в 2015-м был признан банкротом. Он доверил все свои финансовые дела родителям Джеку-старшему и Тине, уволил ради этого своего агента.
Наш заокеанский друг и партнёр
Один из самых титулованных российских хоккеистов Сергей Фёдоров, который сейчас работает генеральным менеджером ЦСКА, лишился около 44 млн долларов по вине своего друга и партнёра по бизнесу Джозефа Зэды. Тот просто занимался финансовыми махинациями и присвоил средства. Примечательно, что сотрудничество Фёдорова и Зэды продолжалось 11 лет, пока не вскрылся обман. Американский «друг» предоставлял своему российскому партнёру отчёты о вложении средств через трастовые компании и говорил о получении прибыли. Когда Фёдоров завершил свою карьеру в НХЛ и вернулся в Россию, подписав контракт с магнитогорским «Металлургом», все средства, которые он заработал в США, были потеряны.
Олифир и его супруга подписали документы на получение 5,5 млн рублей, но на самом деле оформили сделку по продаже собственной квартиры.
Хорошие плохие знакомые
Знаменитый дзюдоист и борец Сергей Олифир в 2015 году получил от государства за свои спортивные достижения 10 млн рублей, большую часть из которых потратил на приобретение просторной квартиры в Реутово, куда переехал вместе с супругой и двумя детьми. Когда Олифиру потребовались деньги на то, чтобы сделать в квартире ремонт, он через хороших знакомых обратился в лизинговую компанию за получением заёма крупной суммы. Спортсмен и его супруга подписали документы на получение 5,5 млн рублей, но на самом деле оформили сделку по продаже собственной квартиры. Спортсмен выплачивал мошенникам большие проценты за собственное жильё, а когда у него возникли временные финансовые сложности, от него потребовали освободить квартиру. Он написал заявление в правоохранительные органы. Судебные тяжбы продолжаются по сей день.
Родителей не выбирают
Американский хоккеист Джек Джонсон в 2015-м был признан банкротом. Он доверил все свои финансовые дела родителям Джеку-старшему и Тине, уволил ради этого своего агента. За семь лет семейная пара спустила всё состояние сына. Они тратили средства на свои нужды, а потом взяли огромный потребительский кредит под действующий контракт хоккеиста. А тот даже с суммы в 5 млн долларов в год уже не мог выполнять долговые обязательства. Ситуация с кредиторами в итоге разрешилась заключением специального соглашения, а сам Джонсон, серебряный призёр Олимпиады-2010, и сейчас играет в «Коламбусе».
Знаменитая испанская теннисистка Аранта Санчес Викарио уже после завершения карьеры призналась, что была обманута собственной семьёй.
Друг другу не товарищ
Самый результативный футболист в истории России Александр Кержаков однажды лишился 329 млн рублей. По рекомендации своего друга Ивана Саенко он познакомился с воронежским бизнесменом Михаилом Суриным и вложил деньги в строительство нефтеперерабатывающего завода. Уровень доверия партнёров здесь был настолько высоким, что многомиллионные переводы вообще никак не оформлялись. В итоге Сурин просто присвоил деньги себе, а на суде уверял, что получал средства от футболиста в долг по дружбе, а Кержаков таким образом попутно пытался скрыть свои доходы от бывшей супруги. В итоге Сурин получил четыре года колонии общего режима, а Саенко ещё долго подозревали в участии в «схеме».