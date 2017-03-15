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175 лет назад 2016
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Армин ван Бюрен
Фото: Reuters
Текст: Михаил Чесалин

Спорт совершенных. Что объединяет Трампа, Гейтса и ван Бюрена

Из лучшего диджея мира Армина ван Бюрена мог бы получиться отличный футболист. А зачем спорт Дональду Трампу, Биллу Гейтсу и Стивену Кингу?
15 марта 2017, среда. 17:45. Другие
В пятницу, 17 марта, в спорткомплексе «Олимпийский» будет не протолкнуться, ведь на арене будет зажигать, тушить и снова зажигать голландский музыкант Армин ван Бюрен – лучший диджей мира последнего десятилетия. Настоящий №1 и кумир миллионов. Но мало кто знает, что музыкант вполне мог стать звездой спорта. Какого? Ну а что могло привлечь голландского паренька, родившегося в 70-х? Конечно футбол! Ван Бюрен в детстве добивался немалых успехов на поле и подавал очень серьёзные надежды, однако оставил футбол ради диджейского пульта. Тем не менее музыкант до сих пор очень часто выходит на поле со своими друзьями, сильно переживает за сборную Нидерландов, а к чемпионату Европы — 2012 даже записал специальный трек, ставший гимном турнира.

>>> 17 марта. Концерт Армина Ван Бюрена в Москве
Армин ван Бюрен

Армин ван Бюрен

Фото: Reuters

Предлагаем посмотреть, кто из мастеров, ставших лучшим в своём деле, успевает отдавать спорту значительную часть свободного времени.

Снуп Дог: баскетболист и спонсор


Американский рэпер, продюсер и актёр Снуп Дог – один из самых известных и высокооплачиваемых музыкальных исполнителей в мире – не стесняется называть себя «Репером №1» и имеет на это право.
Его репутацию безупречной не назовёшь: аресты, марихуана – спортом, кажется, здесь и не пахнет. Но, как ни странно, Снуп Дог им всё же увлекается, и довольно серьёзно. В детстве он играл за городские команды по баскетболу и американскому футболу. Когда вырос, продолжил серьёзно увлекаться баскетболом – периодически играет со своими друзьями, среди которых есть и игроки НБА. Кроме того, рэпер обожает посещать матчи футбольной команды «Питсбург Стилерз» и бейсбольной – «Лос-Анджелес Доджерс». А самое удивительное, что Снуп Дог спонсирует в США юношескую футбольную лигу.

Стивен Кинг: бейсбол навсегда


Ещё один человек, которого с первого взгляда трудно заподозрить в особенной любви к спорту, – «Король ужасов» Стивен Кинг. В жизни он ведёт себя гораздо скромнее, чем тот же Снуп Дог, однако взгляды на спорт у рэпера и писателя сходятся. В колледже Кинг особенно увлекался бейсболом и играл за местную команду. Теперь же Стивен больше времени проводит не на поле, а в кресле на трибунах – переживает за «Бостон Ред Сокс». А ещё автор множества рассказов и романов с готовностью поддерживает всевозможные спортивные инициативы. В 1990-х семья Кингов помогала строить стадион «Мэнсфилд», а в наши дни Стивен на свои деньги содержит спортивную радиостанцию города Бангор.

Джереми Кларксон: верующий в футбол


Бывает и так, что человек, добившийся успеха в собственной профессии, неожиданно влюбляется в спорт. Пример самой радикальной перемены – один из самых высокооплачиваемых в мире телеведущих и самый известный автожурналист мира Джереми Кларксон. В молодости он не очень-то жаловал спорт, а к футболу и вовсе относился презрительно. «Тупая игра, в которой 22 избалованных гомика с идиотскими причёсками бегают по полю», – говорил как-то Джереми. Однако он, начав смотреть матчи «Челси» со своим сыном, кардинально изменил своё мнение. «Теперь „Стэмфорд Бридж“ – это моя церковь. А люди, играющие там, – мои боги», – признался телеведущий, который теперь старается не пропускать матчи своей любимой команды.
Билл Гейтс

Билл Гейтс

Фото: РИА Новости

Билл Гейтс: миллиардер-многоборец


В списке богатейших людей мира Билл Гейтс вот уже два десятка лет почти не покидает верхнюю строчку. Занимается ли он спортом? Безусловно. Правда, у Билла свой взгляд на это понятие. «Мой главный вид спорта – это мытьё посуды», – как-то шутил основатель «Майкрософта», часто помогающий жене по дому. Впрочем, и на настоящий спорт у Гейтса время есть: ежедневно он уделяет час своего времени на поддержание формы. При этом миллиардер любит разнообразие: он занимается и бегом, и плаванием, и теннисом, как большим, так и настольным. Не забывает он и о гребле, которой увлекался в юношеские годы и которую особенно любит его жена. А когда чета Гейтсов выбирается в отпуск, то наступает время для горных лыж – Билл считает этот вид спорта отличным развлечением.

Шеф-повар Гордон Рамзи: марафонный мир


Пожалуй, самый известный шеф-повар мира Гордон Рамзи давно уже работает не только на кухне своих ресторанов. Он ведёт различные кулинарные шоу, имеющие успех у зрителей во многом из-за его харизмы, имеет бизнес по всему миру, а ещё – не забывает о спорте, с которым связана вся его жизнь. Рамзи родился в Шотландии и связывал своё будущее с футболом. В 15 лет он подписал контракт с «Рэйнджерс» из Глазго, но из-за серьёзной травмы колена так ни разу и не вышел на поле в составе культового шотландского клуба. А уже будучи известным шеф-поваром, Гордон вернул в свою жизнь серьёзный спорт – увлёкся бегом на длинные дистанции и пробежал свой первый марафон. На настоящий момент за спиной Рамзи уже несколько десятков завершённых марафонских дистанций по всему миру.

>>> 17 марта. Концерт Армина Ван Бюрена в Москве

Дональд Трамп: американский и простой футболист


Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что в мире политики есть два главных человека – президенты России и США. И если спортивные увлечения Владимира Путина всем прекрасно известны, то с Дональдом Трампом всё гораздо сложнее. Впрочем, одно можно сказать точно: президент Соединённых Штатов и спорт – понятия вполне совместимые. Юный Дональд выступал за команды New York Military Academy по американскому футболу и обыкновенному, известному в США как соккер. В зрелом возрасте Трамп серьёзно увлёкся гольфом, которому до президентской кампании посвящал немало времени. А уж спортивных бизнес-проектов у Трампа было не счесть! Но их миллиардер рассматривал скорее как способ заработка, а не развлечение с пользой для здоровья.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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