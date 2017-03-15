Спорт совершенных. Что объединяет Трампа, Гейтса и ван Бюрена

Армин ван Бюрен Фото: Reuters

Снуп Дог: баскетболист и спонсор

Стивен Кинг: бейсбол навсегда

Джереми Кларксон: верующий в футбол

Билл Гейтс Фото: РИА Новости

Билл Гейтс: миллиардер-многоборец

Шеф-повар Гордон Рамзи: марафонный мир

Дональд Трамп: американский и простой футболист

В пятницу, 17 марта, в спорткомплексе «Олимпийский» будет не протолкнуться, ведь на арене будет зажигать, тушить и снова зажигать голландский музыкант– лучший диджей мира последнего десятилетия. Настоящий №1 и кумир миллионов. Но мало кто знает, что музыкант вполне мог стать звездой спорта. Какого? Ну а что могло привлечь голландского паренька, родившегося в 70-х? Конечно футбол! Ван Бюрен в детстве добивался немалых успехов на поле и подавал очень серьёзные надежды, однако оставил футбол ради диджейского пульта. Тем не менее музыкант до сих пор очень часто выходит на поле со своими друзьями, сильно переживает за сборную Нидерландов, а к чемпионату Европы — 2012 даже записал специальный трек, ставший гимном турнира.Предлагаем посмотреть, кто из мастеров, ставших лучшим в своём деле, успевает отдавать спорту значительную часть свободного времени.Американский рэпер, продюсер и актёр Снуп Дог – один из самых известных и высокооплачиваемых музыкальных исполнителей в мире – не стесняется называть себя «Репером №1» и имеет на это право.Его репутацию безупречной не назовёшь: аресты, марихуана – спортом, кажется, здесь и не пахнет. Но, как ни странно, Снуп Дог им всё же увлекается, и довольно серьёзно. В детстве он играл за городские команды по баскетболу и американскому футболу. Когда вырос, продолжил серьёзно увлекаться баскетболом – периодически играет со своими друзьями, среди которых есть и игроки НБА. Кроме того, рэпер обожает посещать матчи футбольной команды «Питсбург Стилерз» и бейсбольной – «Лос-Анджелес Доджерс». А самое удивительное, что Снуп Дог спонсирует в США юношескую футбольную лигу.Ещё один человек, которого с первого взгляда трудно заподозрить в особенной любви к спорту, – «Король ужасов» Стивен Кинг. В жизни он ведёт себя гораздо скромнее, чем тот же Снуп Дог, однако взгляды на спорт у рэпера и писателя сходятся. В колледже Кинг особенно увлекался бейсболом и играл за местную команду. Теперь же Стивен больше времени проводит не на поле, а в кресле на трибунах – переживает за «Бостон Ред Сокс». А ещё автор множества рассказов и романов с готовностью поддерживает всевозможные спортивные инициативы. В 1990-х семья Кингов помогала строить стадион «Мэнсфилд», а в наши дни Стивен на свои деньги содержит спортивную радиостанцию города Бангор.Бывает и так, что человек, добившийся успеха в собственной профессии, неожиданно влюбляется в спорт. Пример самой радикальной перемены – один из самых высокооплачиваемых в мире телеведущих и самый известный автожурналист мира. В молодости он не очень-то жаловал спорт, а к футболу и вовсе относился презрительно. «Тупая игра, в которой 22 избалованных гомика с идиотскими причёсками бегают по полю», – говорил как-то Джереми. Однако он, начав смотреть матчи «Челси» со своим сыном, кардинально изменил своё мнение. «Теперь „Стэмфорд Бридж“ – это моя церковь. А люди, играющие там, – мои боги», – признался телеведущий, который теперь старается не пропускать матчи своей любимой команды.В списке богатейших людей мира Билл Гейтс вот уже два десятка лет почти не покидает верхнюю строчку. Занимается ли он спортом? Безусловно. Правда, у Билла свой взгляд на это понятие. «Мой главный вид спорта – это мытьё посуды», – как-то шутил основатель «Майкрософта», часто помогающий жене по дому. Впрочем, и на настоящий спорт у Гейтса время есть: ежедневно он уделяет час своего времени на поддержание формы. При этом миллиардер любит разнообразие: он занимается и бегом, и плаванием, и теннисом, как большим, так и настольным. Не забывает он и о гребле, которой увлекался в юношеские годы и которую особенно любит его жена. А когда чета Гейтсов выбирается в отпуск, то наступает время для горных лыж – Билл считает этот вид спорта отличным развлечением.Пожалуй, самый известный шеф-повар мирадавно уже работает не только на кухне своих ресторанов. Он ведёт различные кулинарные шоу, имеющие успех у зрителей во многом из-за его харизмы, имеет бизнес по всему миру, а ещё – не забывает о спорте, с которым связана вся его жизнь. Рамзи родился в Шотландии и связывал своё будущее с футболом. В 15 лет он подписал контракт с «Рэйнджерс» из Глазго, но из-за серьёзной травмы колена так ни разу и не вышел на поле в составе культового шотландского клуба. А уже будучи известным шеф-поваром, Гордон вернул в свою жизнь серьёзный спорт – увлёкся бегом на длинные дистанции и пробежал свой первый марафон. На настоящий момент за спиной Рамзи уже несколько десятков завершённых марафонских дистанций по всему миру.Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что в мире политики есть два главных человека – президенты России и США. И если спортивные увлечения Владимира Путина всем прекрасно известны, то свсё гораздо сложнее. Впрочем, одно можно сказать точно: президент Соединённых Штатов и спорт – понятия вполне совместимые. Юный Дональд выступал за команды New York Military Academy по американскому футболу и обыкновенному, известному в США как соккер. В зрелом возрасте Трамп серьёзно увлёкся гольфом, которому до президентской кампании посвящал немало времени. А уж спортивных бизнес-проектов у Трампа было не счесть! Но их миллиардер рассматривал скорее как способ заработка, а не развлечение с пользой для здоровья.