Кнут без пряника. Что вы знаете о биатлонном Хольменколлене?

17 марта биатлонный сезон вступит в заключительную фазу. Три гонки в районе Осло Хольменколлене завершат Кубок мира. В Норвегии уже светит яркое солнце, поют птицы и весна полностью вступает в свои права, однако снег на трассе цел даже после марафонской гонки на Кубке мира. Биатлонистам его точно хватит.
В составе сборной России произошли изменения в сторону омоложения. Трое лучших юниоров страны попробуют свои силы на элитном уровне. У мужчин Игорь Малиновский заменит Дмитрия Малышко и составит компанию Антону Шипулину, Евгению Гараничеву, Максиму Цветкову, Антону Бабикову, Матвею Елисееву, Алексею Волкову. Также в состав команды вошёл Александр Логинов. У женщин вместе с Татьяной Акимовой, Ириной Старых, Ириной Услугиной, Дарьей Виролайнен, Екатериной Шумиловой и Викторией Сливко выступят юниорки Екатерина Мошкова и Валерия Васнецова. Что вы знаете о королевском этапе, который наряду с Ханты-Мансийском в последние годы венчает биатлонный сезон, вы можете выяснить, пройдя наш тест.