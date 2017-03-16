Кнут без пряника. Что вы знаете о биатлонном Хольменколлене?

17 марта биатлонный сезон вступит в заключительную фазу. Три гонки в районе Осло Хольменколлене завершат Кубок мира. В Норвегии уже светит яркое солнце, поют птицы и весна полностью вступает в свои права, однако снег на трассе цел даже после марафонской гонки на Кубке мира. Биатлонистам его точно хватит.В составе сборной России произошли изменения в сторону омоложения. Трое лучших юниоров страны попробуют свои силы на элитном уровне. У мужчинзаменити составит компанию. Также в состав команды вошёл. У женщин вместе свыступят юниорки. Что вы знаете о королевском этапе, который наряду с Ханты-Мансийском в последние годы венчает биатлонный сезон, вы можете выяснить, пройдя наш тест.