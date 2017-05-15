Побег из Освенцима. Как притворяться христианкой, но стать круче Латыниной

Эта гимнастка в детстве сбегала от фашистов и коммунистов, фиктивно вышла замуж, ломалась, а в 35 лет уничтожила саму Ларису Латынину.

14 мая в день 69-й годовщины создания государства Израиль эта 96-летняя женщина, пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Агнеш Келети была награждена высшей культурной наградой страны — Премией Израиля. Изучив подробности её биографии, можем только удивляться, почему это не произошло раньше.

Побег от Освенцима

Родившись в еврейской семье, Агнеш с четырёх лет начала заниматься гимнастикой. Её мечта принять участие в Олимпийских играх почти сбылась в 1940 году. К тому времени она стала лучшей гимнасткой Венгрии и одним из фаворитов соревнований. Надеждам Келети помешала сбыться война, превратившая в кошмар её жизнь и жизнь её семьи. Отец, как и многие родственники-евреи, был отправлен в Освенцим, где и скончался от истощения. Её матери и сестре помог скрыться шведский дипломат Рауль Валенберг, спасший жизни тысяч евреев.

Несколько лет в оккупации она была вынуждена жить по чужим документам и изображать из себя христианку, работая служанкой в симпатизирующей нацистам семье.

Несколько лет в оккупации она была вынуждена жить по чужим документам и изображать из себя христианку, работая служанкой в симпатизирующей нацистам семье. Естественно, в таких условиях ни о каком продолжении гимнастической карьеры и дальнейшем участии в Играх не могло идти и речи. Чтобы избежать принудительных трудовых работ, она заключила фиктивный брак со своим коллегой-гимнастом Иштваном Шаркани. Во время сражений в Венгрии в 1944-45 годах она по утрам собирала тела погибших, чтобы поместить их в братскую могилу.

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Отложенное возвращение

Голод и ужасы войны не убили олимпийской мечты Келети. После войны она возобновила тренировки и довольно быстро набрала форму. В 1947 году она снова стала лучшей гимнасткой Венгрии и готовилась поехать на Олимпиаду в Лондон. Однако там её ждал новый удар. За два дня до начала соревнований гимнастка получила тяжёлую травму и не смогла принять участие в соревнованиях. Командное серебро ей организаторы вручили, но перспективы следующей Олимпиады оставались туманными. Келети к тому моменту исполнился 31 год.

К удивлению многих, она стала не только героиней Игр в Хельсинки, завоевав четыре медали, в том числе золото в вольных упражнениях, но и продолжила свою спортивную карьеру. Её пик наступил в возрасте 35 лет на Играх в Мельбурне, где Келети выиграла четыре золотые медали и две серебряные, затмив даже восходящую звезду советской гимнастики Ларису Латынину, которая была её вдвое моложе. Можно только представить, сколько всего могла выиграть Келети, будь в её карьере ещё три Олимпиады.

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Осталась у капиталистов

Пока советские и венгерские спортсмены вместе праздновали победы в олимпийском Мельбурне, на родине Келети разворачивались трагические события. После 11 лет строительства социализма Будапешт охватило народное восстание. На его подавление были брошены войска стран ОВД во главе с Советским Союзом, что надолго испортило отношения Москвы и Венгрии. Более 40 венгерских олимпийцев просто не захотели возвращаться на родину из Мельбурна, предпочтя остаться в свободной Австралии. Их примеру последовала и Келети.

Лучшая спортсменка в истории еврейского народа

Впрочем, Зелёный континент не стал прибежищем Агнеш на долгие годы. Завершив спортивную карьеру на Маккабиаде (Всемирные еврейские игры), она осталась в Израиле, куда и перевезла свою семью. Позже вышла замуж за другого выходца из Венгрии — Роберта Биро, вместе с которым трудилась в одном из израильских университетов. Вместе с олимпийской чемпионкой из Советского Союза Марией Гороховской она поднимала на новый уровень гимнастику страны.

Келети выиграла четыре золотые медали и две серебряные, затмив даже восходящую звезду советской гимнастики Ларису Латынину, которая была её вдвое моложе.

В Израиле её до сих пор считают лучшей спортсменкой в истории еврейского народа, которая запросто могла бы превзойти рекорды другого еврея — американского пловца Марка Спитца, завоевавшего девять золотых медалей. В 2002 году Келети была включена в Зал славы Международной федерации гимнастики.