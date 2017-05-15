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175 лет назад 2016
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Майя Петрова
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Петрова: победу в Кубке ЕГФ не отмечали. У нас ещё два финала

О победе в еврокубке, о жёсткости женского гандбола, о сборной и продолжении карьеры – в интервью с олимпийской чемпионкой Майей Петровой.
15 мая 2017, понедельник. 15:46. Другие

Женский «Ростов-Дон», обыграв в двух матчах немецкий «Битигхайм», стал обладателем Кубка ЕГФ, спустя 27 лет выиграв второй еврокубковый трофей в своей истории. Одной из героинь ответной игры в Ростове-на-Дону стала линейная Майя Петрова, отыгравшая весь матч без замен. О том, как ей удалось набрать такую потрясающую форму к концу сезона, что значит для команды этот трофей, как перестроил игру новый главный тренер Фредерик Бужан, готова ли она откликнуться на вызов Евгения Трефилова и будет ли продолжать карьеру, олимпийская чемпионка  2016 года рассказала в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Бужан научил нас держать удар и верить в свои силы»

— Когда команда в декабре вылетела из Лиги чемпионов, были мысли о том, что непременно нужно брать Кубок ЕГФ, чтобы спасти еврокубковый сезон?

— Честно? У меня, да и у других девочек, наверное, тогда были совсем другие мысли. Было страшное разочарование от того, что в главном клубном турнире Европы, где мы рассчитывали как минимум пробиться в «Финал четырёх», нас постигло такое разочарование. Нужно было что-то менять, ведь сезон продолжался.

— И руководство клуба пошло на смену главного тренера, расставшись с Яном Лесли и пригласив Фредерика Бужана…

— Именно. А что ещё могло сделать руководство? Поменять игроков? Какая-то встряска была необходима, и она случилась. При новом главном тренере мы уступили только в одном матче (норвежскому «Биасену» в групповом этапе Кубка ЕГФ. – Прим. «Чемпионата»), а все остальные встречи во всех турнирах выиграли. Значит, это было верное решение.

«Ростов» умер в «группе смерти». Когда игроки есть, а игры нет
Кураж на первых минутах и бессилие на последних – так сыграл «Ростов-Дон» в важнейшем матче Лиги чемпионов.

— Что сделал Бужан, чего не удалось сделать Лесли?

— Тут, наверное, нет однозначного ответа. Просто мы все хотели переломить ситуацию. Бужан вселил в нас уверенность в собственных силах, с каждой новой победой мы чувствовали, что можем играть ещё лучше. Он нашёл общий язык с легионерами – с той же Шанти (Александриной Кабрал Барбосой. – Прим. «Чемпионата») он раньше работал, раскрыл сильные стороны Аны Паулы Родригес, а Сираба Дембеле вообще его соотечественница.

Бужан вселил в нас уверенность в собственных силах, с каждой новой победой мы чувствовали, что можем играть ещё лучше. Он нашёл общий язык с легионерами.

— А Лесли не нашёл с ними общего языка?

— Ничего плохого про нашего бывшего главного тренера я сказать не могу. Ему, наверное, просто не повезло. Большинство игроков из нашего состава выступали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а это колоссальные затраты физических сил и эмоций. И почти тут же начался клубный сезон. Игроки просто не могли показать того, на что способны вне зависимости от работы тренера, наши кондиции были далеки от оптимальных.

— Под руководством Лесли «Ростов-Дон» временами выдавал матчи, в которых буквально сметал с площадки любого соперника, а при Бужане – так кажется со стороны – было не так ярко, зато стабильно.

— Вы совершенно правы. Мы стали держать любые удары. В начале сезона были матчи, когда мы вели в счёте, а когда инициативу перехватывали соперницы, порой опускали руки. Во второй половине сезона такого не было. Мы могли уступать, особенно в начале матчей, но всегда верили в свои силы и держали очень высокий уровень.

— Команда внешне довольно легко справилась с потерей Анны Вяхиревой. Это тоже заслуга Бужана?

— И его, и всей команды. Аня – наша самая яркая звезда, мы все очень сильно за неё переживали, когда стало ясно, что необходима операция и сезон для неё закончен. В мировом гандболе совсем немного игроков такого уровня, и её потерю не заметить невозможно. Но Бужан убедил нас, что опускать руки ни в коем случае не стоит, а Анечку на позиции правой полусредней заменила её тёзка. Праворукая Анна Сень, несмотря на то что мы остались без игрока-левши, очень старалась и отыграла отлично. А Вяхиреву вся команда ждёт в следующем сезоне, с ней мы станем ещё сильнее.

«Могу понять игроков «Битигхайма», но не могу понять судей»

— Был ли какой-то переломный момент, когда вся команда поверила, что может выиграть Кубок ЕГФ?

— Какого-то определённого момента не было. Эта уверенность накапливалась в нас постепенно. В нас сидела неудача в Лиге чемпионов и поражение двухлетней давности в финале того же Кубка ЕГФ от датского «Твиса». Как мы тогда могли умудриться уступить 13 мячей в одном тайме?! Уже в плей-офф игроки говорили между собой и решили, что повторить ту историю просто не имеем права.

— Вы дважды обыграли «Битигхайм» на групповом этапе, но финальные матчи дались гораздо тяжелее.

— На то он и финал, на кону трофей. Матчи совершенно другого накала, на которые выходишь как на битву.

— Битва и была в буквальном смысле слова в Людвигсбурге.

— Там, мне кажется, во многом вина арбитров. Они могли пресечь такую грубую игру сразу, но предпочитали не замечать некоторых действий. Я могу понять игроков «Битигхайма», когда мы во втором тайме перехватили инициативу и уверенно контролировали ситуацию, дома при своих болельщиках никому не хочется проигрывать, но не могу понять судей.

«Мы их порвём!» «Ростов-Дон» выиграл Кубок ЕГФ
После выигрыша Олимпиады женский российский гандбол одержал ещё одну большую победу. «Ростов-Дон» стал обладателем еврокубка.

— Тяжело бы сдержаться и перейти в рукопашную?

— В этом и заключается мастерство. Мы прекрасно понимали, что нас за такие действия не простят, а остаться в меньшинстве в такой момент… Потому и сдерживались, хотя старались играть жёстко, но в рамках правил. А игроки «Битигхайма» в какой-то момент перестали контролировать свои эмоции, за что и поплатились в игре. Мы обыграли их в гандбол и не дали слабину в борьбе. Думаю, именно наша уверенность заставила соперников нервничать и выходить из себя.

— В домашнем матче тоже был момент, когда «Битигхайм» перестал контролировать эмоции.

— Вы про момент с броском в лицо нашему вратарю?

Я могу понять игроков «Битигхайма» — дома при своих болельщиках никому не хочется проигрывать, но не могу понять судей.

— Да. Катрин Лунде же просто подняла руки вверх и стояла, когда Малестейн со всей силы бросила мяч ей в голову, а потом игроки и тренеры немецкой команды пошли разбираться с судьями.

— Я не могу залезть в голову этой девочке, но, возможно, это был бросок отчаяния и бессилия, когда они поняли, что проиграли. Не знаю, сделала она это специально или нет, но судьи своё решение вынесли – умышленный бросок в голову вратарю, за что и показали игроку «Битигхайма» красную, а следом и синюю карточку, то есть её действия будет разбирать дисциплинарный комитет. Скажу за себя – я бы никогда так не поступила. В конце концов, мы выполняем одну работу, которая приносит нам доход. Зачем намеренно травмировать соперницу?

— По эмоциям, по уровню игры финал Кубка ЕГФ можно сравнить с матчами Лиги чемпионов?

— Конечно. Лично у меня эмоции просто зашкаливали! В следующем году и нам, и немкам предстоит играть именно в Лиге чемпионов. Возможно, вновь встретимся. Я уверено, что с кем бы «Битигхайм» не попал в группу в главном турнире, девочками для битья они точно не будут. Да и в групповом этапе Кубка ЕГФ были матчи очень высокого уровня.

«В стыках я сборной помогу, а о чемпионате мира не думаю»

— Игру в Ростове-на-Дону вы провели без замен и блестяще сыграли как в обороне, так и в атаке. А количество поставленных блоков и вовсе сложно сосчитать. Как вам удалось набрать такую форму к концовке сезона?

— Спасибо, что отметили мою игру в защите, обычно действия в обороне остаются незаметными. А что касается замен… Наверное, сыграла на эмоциях и адреналине. Честно скажу, усталости вообще не чувствовала – могла и дальше продолжать.

— На эмоциях можно сыграть один матч, но не целую серию, а вы так с начала плей-офф действуете.

— Это работа наших тренеров по физподготовке, огромное им за это спасибо. Я на самом деле чувствую себя великолепно. Но ведь я не одна в линии играю в команде. Мы с Ксюшей Макеевой постоянно друг друга подменяем. И, конечно, ждём, когда Саша Степанова восстановится.

— То есть силы на финальную серию чемпионата России и «Финал четырёх» Кубка России остались?

— У меня точно остались, думаю, у других девочек тоже. Мы ведь отказались от каких бы то ни было празднований и банкетов по поводу победы в Кубке ЕГФ, поскольку нам предстоят ещё два финала. Уверена, нам по силам оформить хет-трик, хотя соперники очень хорошие. «Лада» всегда играет на высоком уровне. Да, завершили карьеру сразу три олимпийские чемпионки из их состава, но команду ведёт за собой Даша Дмитриева. А в Кубке России, как показал мужской турнир, возможно всякое. Так что расслабляться некогда. Вот завершится клубный сезон…

… И предстоят матчи сборной. Вы же получили приглашение на сбор перед стыковыми встречами с командой Польши.

— Надеюсь, что у меня останутся силы и на эти две игры. Сделаю всё, чтобы помочь команде попасть на чемпионат мира.

Тренировка вместо медалей. Почему Россия проиграла Евро
Команда Евгения Трефилова неудачно сыграла на чемпионате Европы. Но горевать некогда – нужно работать, чтобы другие турниры сложились иначе.

— По ходу сезона не раз возникали вопросы – почему после Олимпиады вы выпали из состава сборной? Можете расставить все точки над i? Где-то была информация, что вы сами попросили не вызывать вас в команду.

— Тут никакого секрета нет. Меня просто не приглашали. Если бы Евгений Васильевич (Трефилов, главный тренер женской сборной России. – Прим. «Чемпионата») позвонил… Да и без звонка можно было обойтись, достаточно приглашение в клуб прислать, я бы, наверное, сыграла на чемпионате Европы. С другой стороны, он прекрасно видел моё состояние после Олимпиады, как тяжело я входила в сезон и как оценивала свою физическую форму на «троечку с минусом». И опирался на девочек, которые на тот момент были в лучшей форме и у которых есть перспективы для дальнейшего выступления за национальную команду.

— Что это означает? Вы откажетесь сыграть на чемпионате мира, если сборная России обыграет команду Польши в стыках?

— Я уже немолодой игрок (26 мая Майе Петровой исполнится 35 лет. – Прим. «Чемпионата») и загадывать на такой далёкий срок не хочу. Но в июне я сборной однозначно постараюсь помочь, если попаду в окончательную заявку.

Я продлила контракт с «Ростовом-Дон» ещё на один сезон. Мне нравится гандбол, я живу им и чувствую в себе силы играть на таком же уровне.

— Но вы же не завершаете карьеру?

— Нет. Я продлила контракт с «Ростовом-Дон» ещё на один сезон. Мне нравится гандбол, я живу им и чувствую в себе силы играть на таком же уровне. Хочется и в Лиге чемпионов добиться высокого результата.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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