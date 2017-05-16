Шубенков: я против крайних мер и переписывания истории

Бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков стал первым российским легкоатлетом, выступившим на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае. Шубенков занял пятое место в забеге с неплохим результатом 13,35. О своих впечатлениях от первого старта после долгого перерыва и дальнейших планах он рассказал в эксклюзивном интервью «Чемпионату»

«Соскучился по стартам и не смог расслабиться»

— Вы очень долго ждали этого старта и наверняка много думали о нём. Насколько итоговый результат оправдал эти ожидания?

— В целом оправдались для первого старта за такое долгое время. Конечно, было в какой-то степени волнение, но я старался расслабиться, делать то, что мне нравится, и получать удовольствие. Я очень соскучился по этим стартам, и это сказалось. В итоге прибежал только пятым с результатом — 13,35. Я продемонстрировал далеко не лучший бег. Всё можно было сделать намного чище и быстрее. Но с учётом моих серьёзных огрехов результат получился неплохим. Для меня это был первый старт сезона, даже первый старт за несколько сезонов. Впереди ещё немало стартов перед чемпионатом мира, и я думаю, что всё будет хорошо. Мы с тренером с позитивом смотрим на перспективу.

— Допущенные огрехи вы больше связываете с волнением или отсутствием соревновательной практики?

— И с тем, и с другим. Форму мы набрали неплохую, но пока собрать воедино все лучшие качества не удаётся. Для этого надо только бегать, бегать и ещё раз бегать, то есть набирать ту самую соревновательную практику, которой мне так не хватало.

— Вы рассказывали, что соперники встретили вас тепло. С кем из них удалось пообщаться больше всего?

— Я, в принципе, с этими ребятами не много общаюсь. Всё проходит на уровне «привет-привет» и «как дела?». Можем ещё парой слов перекинуться за ужином. Не могу сказать, что все они мои сердечные друзья. Хорошо пообщались в этот раз с олимпийским чемпионом Лондона и мировым рекордсменом Арисом Мерритом. Он рассказал про свой сезон, поспрашивал, как у меня дела, сказал, что рад, что я снова в строю, потому что будет интереснее.

— Какие задачи ставите перед собой на других этапах «Бриллиантовой лиги»?

— Следующий старт у меня в Юджине. Надо учитывать его специфику и то, что туда далеко лететь. В предыдущие годы я добавлял в Юджине по сравнению с Шанхаем. Такая задача стоит и на этот раз — добавить. В то же время я не ставлю перед собой больших задач на «Бриллиантовую лигу», не стремлюсь во что бы то ни стало выиграть. Конечно, это было бы неплохо, но мои приоритеты остаются в этом году к чемпионату мира.

— Есть ли разница, когда готовитесь к старту вместе с соотечественниками, с командой или, как сейчас, в одиночестве?

— Если говорить в целом о подготовке, она у меня не менялась. Я, как и раньше, готовился с тренировочной группой моего тренера, которая базируется в Барнауле. При этом мы ездим на сборы довольно часто, проводим их и в Сочи, и в Московской области. В этом плане у меня всё нормально, ничего не меняется.

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— А если говорить о самой подводке к старту уже на соревнованиях?

— А там я всегда уже сам по себе, решаю свои задачи, а другие — свои. У нас индивидуальный вид спорта, в котором командный дух не так ярко выражен. В то же время есть знакомые, есть ребята из соседних братских республик, которые говорят по-русски и всегда не против пообщаться.

«Не хочу делать прогнозы о восстановлении нашей команды»

— Есть ощущение, что с вашим допуском на старт лёд тронулся и не за горами то время, когда российская лёгкая атлетика будет восстановлена в правах?

— Я теперь стал очень сдержанным насчёт прогнозов и ожиданий. Когда в 2016 году я говорил, что не может такого быть, что нас не допустят до Олимпийских игр, сильно ошибался. Мне казалось, что люди, которые принимают решения, поймут нас, как бывшие спортсмены. Поэтому сейчас могу ожидать всё что угодно. Я даже в отношении себя в этом году не давал никаких прогнозов, а что уж говорить за всю команду.

Впереди ещё немало стартов перед чемпионатом мира, и я думаю, что всё будет хорошо. Мы с тренером с позитивом смотрим на перспективу.

— Отказ организаторов лондонского этапа «Бриллиантовой лиги» от приглашения россиян — это случайность или связано с тем, что британцы настроены против нас радикально?

— Здесь есть один нюанс. Информация о том, то никого из россиян не позвали в Лондон исходит от агента Марии Кучиной (сейчас она выступает под фамилией Ласицкене, — прим. «Чемпионата»). У меня нет информации, что они приняли решение принципиально не звать россиян. Я лично ещё не принял для себя решение, нужен ли вообще мне в этом сезоне лондонский этап.

— Как вы относитесь к радикальной идее обнулить все мировые рекорды?

— Я уже поиронизировал по этому поводу над Полой Рэдклифф. Она сама выступала за радикальные меры, а когда выяснилось, что они могут быть применены в отношении неё, началось нытьё с её стороны. Получается, за что боролась, на то и напоролась. Но я не хочу злорадствовать. Я против любых крайних мер, будь-то отмены всех рекордов или отстранения целых стран. Я против переписывания истории и того, чтобы выдающихся атлетов прошлого без всякого основания выкинули на свалку.

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— Как вы будете готовиться к старту в Юджине и когда планируете прибыть в Америку?

— Через неделю я планирую вылететь в Америку, а готовиться буду в обычном режиме. Наша подготовка заключается не в подготовке к какому-то конкретному старту, а в подготовке к сезону в целом и к его венцу — чемпионату мира.

— Сейчас вы не думаете о потерянных полутора годах на пике карьеры или уже начали всё с чистого листа?

— За пропущенные Олимпийские игры, конечно, обидно, но с этим мы уже смирились и забыли.