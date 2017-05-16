Привычка затыкать рот. Почему в России мочат своих на радость чужим

Бей своих, чтоб чужие смеялись? РУСАДА и ВФЛА поступают именно так. Дело бегуньи Высоцкой – очередное тому подтверждение. Зато ВАДА одобрит?

19 декабря 2016 года у бронзового призёра чемпионата России в беге на 200 м российской легкоатлетки Екатерины Высоцкой (Вуколовой) была взята внесоревновательная допинг-проба. 3 февраля 2017 года спортсменке пришло уведомление о том, что в её пробе обнаружен запрещённый препарат остарин, после чего она была временно отстранена от выступлений.

Мы рассказали, как Екатерину перестали пускать на стадион, а ВФЛА сразу же предложила свалить всю вину за допинг на тренера.

Далее Высоцкая и её представитель Сергей Лисин – экс-чемпион России по конькобежному спорту – провели собственное расследование и обнаружили остарин в совершенно легальном препарате под названием «Экдистерон». Доказательство было получено в минской лаборатории, ещё три случая нахождения остарина в спортивном питании зафиксировали в американских лабораториях. Казалось бы, РУСАДА и ВФЛА должны быстро разобраться в ситуации и вынести положительные решения, но не тут-то было…

О том, что происходило в эти месяцы «Чемпионату» рассказал Сергей Лисин.

"…не пущать меня велел на стадион, иуда"

Допинговые дела, как правило, расследуются не особо быстро. Людям, ответственным за их расследования, спешить некуда. Они ходят на работу, делают перерывы на обед, отдыхают в выходные, используют законное право на отпуск. В это время спортсмен, ни в чём ещё толком не обвинённый и лишь подозреваемый, лишён элементарной возможности посещать спортивные сооружения. Реально, не может зайти на стадион.

Потому что это – Россия, у нас в стране не бывает полумер. И если раньше на тренировки дисквалифицированных спортсменов в составе групп никто внимания не обращал, то теперь даже временно отстранённых предпочитают не пускать на стадионы. Как бы чего не вышло.

Пока Родченков клеймил Россию. Как ловят американцев и их друзей Западные звёзды спорта получают смешные наказания, прячутся от тестов, просят разрешить «волшебные витаминки» и не забывают ругать Россию.

Месяц назад, 12 апреля, мы с Екатериной Высоцкой собрали пресс-конференцию и объявили, во-первых, об её статусе временно отстранённой, а во-вторых — о проведённом нами расследовании, показавшем наличие запрещённой субстанции остарина в пищевой добавке, которую Катя принимала. И, что важно, указала в протоколе допинг-контроля. Дополнительно мы показали журналистам фабрично запечатанную упаковку из той же партии и заявили о немедленной готовности передать её в РУСАДА на контр-анализ.

Ещё мы рассказали, как изменилась жизнь Екатерины после отстранения, как её перестали пускать на стадион, как ВФЛА сразу же предложила свалить всю вину за допинг на тренера.

Прошёл месяц…

Высоцкая до сих пор временно отстранена.

Запечатанная упаковка до сих пор не затребована РУСАДА.

ВФЛА никакой активности не проявила.

Катю до сих пор не пускают тренироваться на стадион.

Нет сомнений, что дело это будут затягивать до последнего, потому что все боятся обострения отношений с ВАДА.

Тупик имени РУСАДА

С РУСАДА ситуация вообще интересная. Мы предложили им, что логично, составить акт передачи запечатанной банки, чтобы ни у кого не оставалось вопросов. Стандартный акт, мол, «банка осмотрена и не имеет повреждений и следов вскрытия», по своей сути аналогичный акту вскрытия пробы Б. И чтобы совсем все было честно, предложили, чтобы они сами банку открыли и предоставили часть капсул нам, для нашей собственной проверки, за наш счёт. А свою часть РУСАДА может проверять в любой лаборатории по своему желанию. Благо в мире их хватает.

Согласитесь, вполне нормальный сценарий в ситуации, где стороны друг другу немножко не доверяют. Увы, этот сценарий поставил РУСАДА в тупик.

Мутко: 17-18 мая совет учредителей ВАДА может принять решение по РУСАДА

Дело дотянули до майских праздников, затем все дружно ушли в отпуск. Сейчас середина мая, а воз и ныне там, если не считать одного странного события — 11 мая к Екатерине приехал допинг-контроль.

Скажу по своему опыту: временно отстранённых спортсменов обычно не проверяют. Почему? Да просто потому что они и так ещё долго в соревнованиях участвовать, скорее всего, не будут. Так что визит инспектора нас сильно удивил и обрадовал — хоть что-то происходит, а это уже хорошо.

А между тем в США ещё одна спортсменка доказала, что стала жертвой отравления остарином. Легкоатлетка Имани Оливер, обнаружившая допинг в своём спортпите, получила от USADA сокращённый в четыре раза срок дисквалификации — всего один год.

Американскую легкоатлетку Оливер дисквалифицировали на год за допинг

Никаких сомнений по поводу невиновности Кати у меня нет. Равно как нет сомнений, что дело это будут затягивать до последнего, потому что все боятся обострения отношений с ВАДА, продления санкций в отношении РУСАДА. Все боятся ответственности.

Этого уже не будет

Конечно, самым простым выходом для РУСАДА было бы признание Екатериной употребления допинга и согласие с четырёхлетним сроком дисквалификации. Но этого уже не будет.

Привычным решением было бы проведение расследования «по-тихому», затыкание рта спортсменке через федерацию, закрытые слушания, дисквалификация и короткий пресс-релиз на сайте. Но и этого уже не будет.

Дело Высоцкой — это первое дело, при правильном, открытом и честном расследовании которого мы все сможем увидеть новое РУСАДА. Организацию, заслужившую доверие спортсменов и заслужившую восстановление в правах. Но если и тут начнут использовать привычные подковёрные методы, то о каком восстановлении в правах может идти речь?