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Допинг. 37 российских биатлонистов включены в пул тестирования IBU
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Будет, будет трубочист — чист. Почему IBU правильно жестит Россию

37 биатлонистов России в пуле тестирования — невиданное по своей жёсткости решение IBU. Опять заговор? Да нам на них молиться надо!
17 мая 2017, среда. 09:45. Другие

У нас самая чистая сборная

В олимпийский сезон Международный союз биатлонистов принял беспрецедентное решение — включить всех российских биатлонистов, участвовавших в международных соревнования в последние два сезона в пул тестирования IBU. Это означает, что они должны постоянно указывать информацию о своём местонахождении в системе АДАМС и быть готовы к проверке в любой момент.

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С 2013 года ни один российский биатлонист не был дисквалифицирован за употребление допинга, однако откровения Родченкова и доклад Макларена стали серьёзным ударом по всему нашему спорту, включая биатлон. У нас отбирают соревнования, наши соперники подозревают всю команду без исключения, и мы точно не в том положении, чтобы жаловаться на жизнь.

«Трубочиста моют, моют» вот уже несколько лет, но никак не могут отмыть. По крайней мере, для наших «западных партнёров». И вот сейчас появляется реальная возможность предъявить свою чистоту. Безапелляционно и без вариантов. Когда под постоянным надзором будут находиться 37 наших спортсменов и все потенциальные кандидаты в олимпийскую сборную, мы сможем наконец сказать: «Да у нас самая чистая сборная!». И заткнуть американцев, где тестируют только двоих. Или чехов, из которых на карандаше шесть человек. Да вообще всех заткнуть.

Долой лишнюю скромность

Почему-то усилению допинг-контроля у наших спортсменов принято не радоваться, а ныть. Ещё свежи в памяти воспоминания о выпитой крови Павла Ростовцева в Солт-Лейк-Сити, что помешало ему завоевать там медаль, жалобы на дерзкие визиты офицеров в шесть утра и вечные трудности с системой АДАМС, когда спортсмен отправляется на охоту или рыбалку по бескрайним просторам тайги. Этот подход совершенно неправильный и неконструктивный. Не нужно видеть в ВАДА и международной федерации врагов, которые мечтают нас на чём-то поймать. Мы ведь вместе боремся за чистоту спорта, и они нам в этом помогают.

А потому на вопросы иностранных журналистов о чистоте, нужно не отводить глаза, не переводить разговоры на политику и предвзятость к России, а отвечать: «Я вхожу в пул тестирования IBU. Сдал столько-то тестов и ни одного положительного. Не имею ни одного замечания и готов сдавать допинг-пробы хоть каждый день. Более того, поддержу идею увеличения пула IBU до 200 человек, чтобы в межсезонье никто не имел даже шанса обманывать». Это будет сильная позиция уверенных в себе людей. Таким словам поаплодирует Мартен Фуркад, Лоуэлл Бейли подойдёт и пожмёт руку, а Габи Коукалова сложит бровки домиком и утрёт слёзы умиления розовым платочком.

Хотите чемпионат мира — докажите, что вы чистые

Президент IBU Андерс Бессеберг недавно сделал большое дело. Он сохранил России международные соревнования — финальный этап Кубка мира и два заключительных этапа Кубка IBU на следующий сезон и даже оставил некоторые шансы Тюмени на случай восстановления в правах РУСАДА и победы на очередном выборном конгрессе. Сделал он это вопреки давлению некоторых стран и тем самым оказал нам доверие, которое нужно подтвердить.

У нас отбирают соревнования, наши соперники подозревают всю команду без исключения, и мы точно не в том положении, чтобы жаловаться на жизнь.

«Включение спортсменов в пул тестирования осуществлялось согласно правилам IBU, и мне бы не хотелось говорить о политической составляющей, — первым делом отметил Бессеберг в разговоре с корреспондентом «Чемпионата». — Мы включили туда всех российских спортсменов, выступающих на международных соревнованиях с согласия и по просьбе СБР. Дело в том, что РусАДА по-прежнему считается не соответствующим кодексу ВАДА, и это серьёзная проблема. Поэтому ещё в январе мы приняли это решение в интересах чистоты спорта и в интересах российского биатлона».

Добавить здесь нечего. Олимпийский сезон, когда допинговый контроль усиливается и вскрываются новые нарушения, отличный шанс для России снять с себя ярлык «допинг-тим», которым нас иногда награждают не слишком трезвые немецкие болельщики. Теперь если всё пройдёт без эксцессов (а в иное мне просто не хочется верить, ибо это будет граничить с идиотизмом), у нас появится лишний козырь против противников, а их высказывания годовалой давности будут никому не интересны.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон
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