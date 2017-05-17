Закрутили интригу. За золото поспорят «медведи» и «студенты»

Шикарные полуфинальные серии мужской Суперлиги завершились тем, что в финал вышли фавориты. А могло быть всё иначе.

Золотые медали чемпионата страны по гандболу среди мужских команд разыграют «Чеховские медведи» и питерский «Университет-Нева» — команды, которые заняли два первых места в регулярном чемпионате. Но выход в решающую стадию подопечным Владимира Максимова и Дмитрия Торгованова дался с огромным трудом.

Пять из семи и поражение

В противостоянии «Университета-Нева» и краснодарского СКИФА фаворита не было, несмотря на то что «студенты» выиграли у кубанской команды оба матча в «регулярке». СКИФ в «Финале четырёх» Кубка России доказал, что нынешний состав способен бороться с любым соперником. И не просто бороться, а побеждать. Молодая команда Олега Ходькова после выигрыша первого после многолетнего перерыва трофея обрела уверенность в собственных силах и как-то резко возмужала.

Полуфинальная серия между Питером и Краснодаром была достойна финала. Возможно, не по качеству игры, но по интриге – совершенно точно. Первый матч прошёл в столице Кубани, и выиграли его гости. Вернее, проиграли хозяева. Столько неиспользованных моментов, сколько было у СКИФа в этом матче, хватило бы на пару игр. Достаточно сказать, что игроки краснодарской команды не реализовали пять семиметровых из семи назначенных.

«Обматерил и угрожал». Гандбольные фавориты разбились на пары Травмы, неоднозначное судейство и ДТП, отправившее в больницу одного из главных тренеров, – так прошли матчи 1/4 финала.

Ходьков отправлял на «точку» и штатного пенальтиста Сергея Николаенкова, и лидеров команды Игоря Карлова и Александра Шкуринского, но блестящая игра Виталия Шиманского и каркас домашних ворот были против СКИФа. В итоге «Университет-Нева» выиграл с преимуществом в один мяч. Питерская команда особо не мудрствовала, во всех сложных ситуациях мяч доводился до Дмитрия Киселёва, и правый полусредний вколачивал один мяч за другим. Всего на его счету 11 голов – почти половина от того, что забила вся команда.

Гандбол. Чемпионат России, мужчины. Полуфиналы



«Динамо-Виктор» – «Чеховские медведи» – 28:31 (15:14)

«Чеховские медведи» – «Динамо-Виктор» – 29:28 (14:14)

Счёт в серии 2-0 в пользу «Чеховских медведей».



СКИФ – «Университет-Нева» – 22:23 (13:14)

«Университет-Нева» – СКИФ – 26:28 (12:16)

«Университет-Нева» – СКИФ – 25:22 (13:15)

Счёт в серии 2-1 в пользу «Университета-Нева».

Всё решил Киселёв

СКИФ отыгрался во втором матче, который проходил в такой же равной борьбе, но с той разницей, что гостям удалось закрыть Киселёва. В первом тайме питерский бомбардир не забил ни одного гола – ни с игры, ни с точки. Да и во втором на его счету всего три гола, а совершил он 11 бросков. А вот у Краснодара лидеры сыграли здорово, решая всё в ключевых моментах. Как за 15 секунд до финальной сирены Александр Шкуринский, который забросил последний мяч в игре.

«Медведей» заломали. СКИФ выиграл Кубок России Сенсация, серия пенальти, удары в пах и нокдауны, потери и красные карточки – в «Финале четырёх» Кубка России эмоции били через край.

Всё решилось в третьем матче, который отлично начал СКИФ и столь же отлично завершил «Университет-Нева». В первом тайме гости действовали практически безупречно, а их вратарь Дмитрий Кузнецов просто творил чудеса. Процент отражённых бросков в его исполнении порой превышал цифру 50. Но после перерыва гости внезапно задрожали. И было от чего.

Киселёв разошёлся не на шутку и расстреливал ворота соперников с дальней дистанции. Когда же на него выдвигались центральные защитники и пытались поставить блок, следовали скидки на партнёров по команде. У хозяев было больше вариантов в позиционных атаках – они забивали и из-за девяти метров, и доводили дело до бросков с шестиметровой линии, и с краёв. Не удалось подопечным Торгованова забить только с семи метров – Кузнецов был непробиваем.

Многократные чемпионы страны, несмотря на сильнейший в нашем чемпионате состав, вовсе не выглядят непобедимой машиной.

СКИФ пытался в основном атаковать с шести метров, а дальние броски либо блокировались защитниками, либо летели в Шиманского. Ну и с краёв атак почти не было. Краснодарцы окончательно сдались за четыре минуты до окончания игры. Они проигрывали два мяча и получили право на пенальти, а на площадке у «Университета-Нева» осталось всего четыре игрока после двух удалений.

Но Шиманский отбил бросок Николаенкова – впервые в матче – после чего всё стало ясно. Питерцы в финале, а СКИФ будет биться за бронзу со ставропольским «Динамо-Виктор».

Чемпион едва устоял

«Чеховские медведи» считались безоговорочными фаворитами в полуфинале против команды Сергея Клёнова, но едва устояли как в гостях, так и дома. В сентябре мужской чемпионат России начался с сенсационной домашней победы «Динамо-Виктор» над командой Владимира Максимова. И ставропольские гандболисты были уверены, что им по силам вновь повторить тот успех хотя бы в одном матче.

Сумасшедший настрой позволил динамовцам дважды сыграть с 15-кратными чемпионами России на равных. После поражения с разницей в три мяча дома наставник «Динамо-Виктор» посетовал на то, что его команда играла ввосьмером, а соперников было в два раза больше, имея в виду короткую «скамейку». Действительно, к концу встречи хозяева устали и не реализовывали те моменты, которые принято называть стопроцентными.

«Медведи» в одной берлоге. Пришло время добывать золото гандбола Только в одной четвертьфинальной паре мужского чемпионата России по гандболу ожидается напряжённая борьба. В остальных всё ясно. Или нет?

А в гостях «Динамо-Виктор» сыграл ещё лучше, несмотря на потерю в начале встречи из-за травмы основного разыгрывающего Виктора Мазурова. «Медведи», казалось, легко отрывались на три-четыре мяча, но соперники выравнивались ситуацию. Перелом в игре вроде бы наступил в самом начале первого тайма, когда игроки ставропольской команды потеряли концентрацию, допустили несколько потерь, а действующие чемпионы забросили пять мячей подряд.

Но и это было не всё. Гости смогли отыграться, и если бы за минуту до окончания встречи лидер Ставрополя Антон Отрезов, в прошлом сезоне игравший в Чехове, не нарушил правил в атаке, и в этой серии мог быть третий матч. Денис Мирзоев нанёс всё-таки точный бросок, но за доли секунды до этого прозвучала сирена.

«Динамо-Виктор» проиграл, но серьёзно потрепал «Чеховских медведей». Многократные чемпионы страны, несмотря на сильнейший в нашем чемпионате состав, вовсе не выглядят непобедимой машиной. В финале, если «Университет-Нева» сократит количество собственных потерь, может быть очень интересная игра. А Ставрополь впервые в своей истории попал в еврокубки, независимо от исхода бронзовой серии со СКИФом.