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Александр Жиров
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Призрак юной горнолыжницы. Почему погиб советский гений

В ночь на 18 мая 1983 года Александр Жиров увидел странный сон. Спустя 15 часов он разбился на дареной иномарке, а его друг потерял память.
18 мая 2017, четверг. 13:15. Другие

В этот день 34 года назад погиб Александр Жиров – лучший горнолыжник Советского Союза, которого сам Ингемар Стенмарк называл гением. Он попал в аварию на самом безопасном автомобиле современности, забрав с собой двух друзей. Жиров погиб на следующий день после того, как ему приснилась влюблённая в него девушка, о чувствах которой он сам узнал только после её смерти.

Стандарт автомобильной безопасности

Обстоятельства гибели Жирова до сих пор остаются невыясненными, и возникает много вопросов – был ли он сам за рулём, мог ли остаться в живых как один из пассажиров того «Вольво 244» и каким представлялось его будущее.

Свою иномарку Жиров получил от спонсоров, французской компании «Россиньоль». Она должна была достаться Валерию Цыганову как первому в истории победителю этапа Кубка мира в СССР, но достижения Жирова оказались весомее. На том, чтобы машина была вручена именно Александру, настоял Леонид Тягачёв, тогдашний главный тренер СССР по горным лыжам. Сам Тягачёв получил от французов «Ситроен».

«Вольво 244» – великолепная для своего времени машина. Достаточно сказать, что автомобиль стал стандартом при разработке норм безопасности не только в Швеции, но и в США. Но даже такой автомобиль не был рассчитан на падение в глубокий овраг. Почему такое произошло? Однозначного ответа нет. Многие знакомые Жирова утверждали, что у него была своеобразная манера вождения – на спусках он ехал накатом на «нейтралке», чтобы экономить бензин, а порой даже выдёргивал из личинки ключ зажигания.

«…Эта скорость во мне, как беда у порога,
На неё лишь молюсь, только с ней и грешу,
И не вымолить, знаю, мне прощенья у Бога,
Если я, не дай бог, в поворот не впишусь».
(с) Игорь Пресняков, 1986 год

Так вот, 18 мая 1983 года Жиров, вероятно, выдернул ключ зажигания и не поставил машину на нейтральную передачу. И тут случилось то, что не так и редко случается с машинами с ГУР – руль заблокировался, а педаль тормоза стала настолько тугой, что необходимо было приложить сверхусилия, чтобы её продавить. Жиров – горнолыжник с феноменальной реакцией, глазомером и техникой – вполне мог бы справиться с такой ситуацией. Но трезвым.

Фото: РИА Новости

Видение во сне

А находившийся навеселе спортсмен вряд ли мог среагировать, когда автомобиль стал неуправляемым и на повороте вылетел в овраг. Александр Жиров погиб на месте, как и двое его приятелей, а единственный выживший потерял память и остался инвалидом. Те, кто близко общался с Жировым, рассказывали, что накануне катастрофы ему приснилась Елена Панченко – юная горнолыжница, трагически погибшая в 1978 году в Вене. В автобус с советской командой тогда врезался трамвай. Панченко скончалась на месте, а уже потом выяснилось, что она была влюблена в Александра, но так и не отправила ему ни одного из написанных писем.

Своими переживаниями, связанными с этим страшным сном, он поделился со Светланой Тягачёвой, супругой Леонида Тягачёва. Жиров говорил, что видение Панченко во сне потрясло его. Возможно, что и спиртное он принял именно под воздействием того, что привиделось.

«Вольво 244» – великолепная для своего времени машина. Автомобиль стал стандартом при разработке норм безопасности не только в Швеции, но и в США. Но он не был рассчитан на падение в глубокий овраг.

«Он бы стал отличным тренером»

Как сложилась бы дальнейшая карьера великолепного спортсмена, не оборвись она так рано? Его личный тренер Виктор Тальянов не раз говорил, что у Жирова были все задатки отличного наставника – он мог легко объяснить любые горнолыжные хитрости даже новичкам. Мог бы Жиров побеждать, как за два года до этого? Возможно, но уже в следующем сезоне он ни разу не смог подняться на подиум по разным причинам, а в сезоне-1982/83 в сборной СССР по лыжным гонкам были выявлены факты контрабанды, из-за которой команде было отказано в выступлении на Кубке мира, а Леонид Тягачёв временно отправился развивать свой вид спорта в Узбекистан.

Феноменальный сезон-1980/81 запомнился победами и призовыми местами наших спортсменов, но тогда в команде был великолепный сервисмен швейцарец Ханс Йост Мюллер. Он готовил лыжи «Россиньоль», на которых выступали советские горнолыжники. А после того сезона Мюллер вернулся в сборную Швейцарии, из которой в своё время ушёл. Без Мюллера таких успехов у команды СССР больше не было.

Те, кто близко общался с Жировым, рассказывали, что накануне катастрофы ему приснилась Елена Панченко – юная горнолыжница, трагически погибшая в 1978 году в Вене.

Впрочем, всё это только догадки. Факт в том, что 34 года назад погиб выдающийся спортсмен, который мог принести сборной СССР ещё немало побед. Александру Жирову было всего 24 года.

Сборная СССР по горнолыжному спорту. Тренер Леонид Тягачёв, Жиров, Синетов, Чаадаев, Гулиев, Цыганов, Макеев

Сборная СССР по горнолыжному спорту. Тренер Леонид Тягачёв, Жиров, Синетов, Чаадаев, Гулиев, Цыганов, Макеев

Фото: РИА Новости
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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