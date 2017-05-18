Призрак юной горнолыжницы. Почему погиб советский гений

В этот день 34 года назад погиб Александр Жиров – лучший горнолыжник Советского Союза, которого сам Ингемар Стенмарк называл гением. Он попал в аварию на самом безопасном автомобиле современности, забрав с собой двух друзей. Жиров погиб на следующий день после того, как ему приснилась влюблённая в него девушка, о чувствах которой он сам узнал только после её смерти.

Стандарт автомобильной безопасности

Обстоятельства гибели Жирова до сих пор остаются невыясненными, и возникает много вопросов – был ли он сам за рулём, мог ли остаться в живых как один из пассажиров того «Вольво 244» и каким представлялось его будущее.

Свою иномарку Жиров получил от спонсоров, французской компании «Россиньоль». Она должна была достаться Валерию Цыганову как первому в истории победителю этапа Кубка мира в СССР, но достижения Жирова оказались весомее. На том, чтобы машина была вручена именно Александру, настоял Леонид Тягачёв, тогдашний главный тренер СССР по горным лыжам. Сам Тягачёв получил от французов «Ситроен».

«Вольво 244» – великолепная для своего времени машина. Достаточно сказать, что автомобиль стал стандартом при разработке норм безопасности не только в Швеции, но и в США. Но даже такой автомобиль не был рассчитан на падение в глубокий овраг. Почему такое произошло? Однозначного ответа нет. Многие знакомые Жирова утверждали, что у него была своеобразная манера вождения – на спусках он ехал накатом на «нейтралке», чтобы экономить бензин, а порой даже выдёргивал из личинки ключ зажигания.

«…Эта скорость во мне, как беда у порога,

На неё лишь молюсь, только с ней и грешу,

И не вымолить, знаю, мне прощенья у Бога,

Если я, не дай бог, в поворот не впишусь».

(с) Игорь Пресняков, 1986 год

Так вот, 18 мая 1983 года Жиров, вероятно, выдернул ключ зажигания и не поставил машину на нейтральную передачу. И тут случилось то, что не так и редко случается с машинами с ГУР – руль заблокировался, а педаль тормоза стала настолько тугой, что необходимо было приложить сверхусилия, чтобы её продавить. Жиров – горнолыжник с феноменальной реакцией, глазомером и техникой – вполне мог бы справиться с такой ситуацией. Но трезвым.

Фото: РИА Новости

Видение во сне

А находившийся навеселе спортсмен вряд ли мог среагировать, когда автомобиль стал неуправляемым и на повороте вылетел в овраг. Александр Жиров погиб на месте, как и двое его приятелей, а единственный выживший потерял память и остался инвалидом. Те, кто близко общался с Жировым, рассказывали, что накануне катастрофы ему приснилась Елена Панченко – юная горнолыжница, трагически погибшая в 1978 году в Вене. В автобус с советской командой тогда врезался трамвай. Панченко скончалась на месте, а уже потом выяснилось, что она была влюблена в Александра, но так и не отправила ему ни одного из написанных писем.

Своими переживаниями, связанными с этим страшным сном, он поделился со Светланой Тягачёвой, супругой Леонида Тягачёва. Жиров говорил, что видение Панченко во сне потрясло его. Возможно, что и спиртное он принял именно под воздействием того, что привиделось.

«Вольво 244» – великолепная для своего времени машина. Автомобиль стал стандартом при разработке норм безопасности не только в Швеции, но и в США. Но он не был рассчитан на падение в глубокий овраг.

«Он бы стал отличным тренером»

Как сложилась бы дальнейшая карьера великолепного спортсмена, не оборвись она так рано? Его личный тренер Виктор Тальянов не раз говорил, что у Жирова были все задатки отличного наставника – он мог легко объяснить любые горнолыжные хитрости даже новичкам. Мог бы Жиров побеждать, как за два года до этого? Возможно, но уже в следующем сезоне он ни разу не смог подняться на подиум по разным причинам, а в сезоне-1982/83 в сборной СССР по лыжным гонкам были выявлены факты контрабанды, из-за которой команде было отказано в выступлении на Кубке мира, а Леонид Тягачёв временно отправился развивать свой вид спорта в Узбекистан.

Феноменальный сезон-1980/81 запомнился победами и призовыми местами наших спортсменов, но тогда в команде был великолепный сервисмен швейцарец Ханс Йост Мюллер. Он готовил лыжи «Россиньоль», на которых выступали советские горнолыжники. А после того сезона Мюллер вернулся в сборную Швейцарии, из которой в своё время ушёл. Без Мюллера таких успехов у команды СССР больше не было.

Те, кто близко общался с Жировым, рассказывали, что накануне катастрофы ему приснилась Елена Панченко – юная горнолыжница, трагически погибшая в 1978 году в Вене.

Впрочем, всё это только догадки. Факт в том, что 34 года назад погиб выдающийся спортсмен, который мог принести сборной СССР ещё немало побед. Александру Жирову было всего 24 года.