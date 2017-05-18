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Мини-футбол. Полуфинал. «Сибиряк» обыграл «Динамо» по пенальти
Фото: pmfk-sibiryak.ru
Текст: Андрей Иванов

Затянувшаяся серия. Как «Сибиряк» сделал первый шаг к финалу

Победителя первого матча полуфинальной серии между «Сибиряком» и «Динамо» определила затяжная серия пенальти. Удача улыбнулась Новосибирску.
18 мая 2017, четверг. 19:00. Другие

Кто тут чемпион?

В этом сезоне команды в трёх матчах более сильного не выявили: в Щёлково соперники одержали по одной победе, а в Новосибирске сыграли вничью. Букмекеры отдавали небольшое предпочтение подмосковной команде. Наверное, потому что «Сибиряк» по своей схеме и концепции игры был лучшим соперником для «Динамо» из всех полуфиналистов, но не стоило забывать, кто в этой паре был действующим «регулярным» чемпионом. И кто имел преимущество своей площадки.

Преимущество это выразилось немедленно: переполненные трибуны спортивного зала НГАСУ начали гнать своих любимцев вперёд ещё до начала представления команд. Темур Алекберов вернул в состав Фернандиньо, без которого «Динамо» одержало две решающие победы над «Синарой», а очень полезно отыгравший с Екатеринбургом Вилде в заявку не попал. В составе «Сибиряка» имелся человек, которому было что и кому доказывать: Нугуманов, долго сидевший на бело-голубой «банке» и появлявшийся на паркете по большим праздникам, определённо имел особый настрой на эту полуфинальную серию.

Мини-футбол. Суперлига, плей-офф 1/2 финала, первый матч
18 мая, Новосибирск
«Сибиряк» (Новосибирск) – «Динамо» (Московская область) – 6:6 (1:2, 3:2, 0:1, 1:0) по пен. – 5:4
Голы: Сайотти, Жоан, Главатских, Кудзиев, Иванов, Бадретдинов (а.г.) — Робиньо-2, Фукин-2, Сучилин, Ари.

Двойная неожиданность

Стартовые пять минут прошли без моментов. Вообще. Даже без каких-то полуопасных или потенциально перспективных. Тем неожиданнее оказался гол «Динамо», забитый в начале шестой минуты. Сучилин бил от самой «бровки», не особо сильно, обзор Формину никто не закрывал, но мяч каким-то образом проскользнул в дальний угол. При ближайшем рассмотрении оказалось, что по дороге к воротам мяч совсем немного зацепил колено Кудзиева и буквально на пяток сантиметров изменил свою траекторию. Этого хватило – 1:0.

Вот тут «Сибиряк» начал прибавлять. Динамовцы были готовы к этому и ничего особенного сопернику не позволяли. Вплоть до 10-й минуты, когда ворота Замтарадзе спасла штанга. И тут же гости забили снова, и это снова было неожиданно: далёкий штрафной закончился наигранной комбинацией, включавшей в себя сильный пас Бадретдинова на Ари и элегантное движение бразильца пяткой – 2:0. Евгений Куксевич сразу же потребовал минутный перерыв.

Угрожающее преимущество

После возобновления игры ничего особо не изменилось: хозяева продолжали атаковать больше, но забивать могло «Динамо»: Нандо угодил в штангу. Однако ближе к концу тайма преимущество «Сибиряка» постепенно стало угрожающим, и после очередного опасного момента у ворот своей команды Алекберов попросил свой тайм-аут. Его подопечные уж слишком часто позволяли себя обыгрывать один в один, особенно старался Лео Сантана.

Дело шло к голу хозяев, но забит он был не после классной комбинации, коих «Сибиряк» разыграл достаточно, а после банального рикошета: Жоан после розыгрыша аута сильно прострелил низом, и мяч от ноги Бадретдинова юркнул в сетку. Шансов у Замтарадзе не было никаких, да и у Бадретдинова их было немного, потому как за его спиной уже был готов «пообедать» Волынюк. Первый тайм завершился со счётом 2:1 в пользу «Динамо».

Столько же, сколько за первый

47 секунд – именно столько времени во втором тайме потребовалось «Сибиряку», чтобы сравнять счёт. Сими Сайотти легко обыграл защитника и пробил низом почти по центру, Замтарадзе среагировал, но мяч проскочил у него под ногой – 2:2. Однако почти сразу Робиньо получил пас от Сучилина, при попустительстве Жоана легко раскачал Формина и спокойно пробил в девятку – 3:2.

Исправился Жоан спустя три минуты. Простой розыгрыш углового завершился дальним ударом бразильца низом, и Замтарадзе, закрытый своими игроками, увидел мяч уже в сетке – 3:3. Всего за шесть минут второго тайма команды забили столько же, сколько за весь первый.

Без пенальти никуда

Следующие 10 минут на площадке шла настоящая рубка: множество борьбы, стыков и разговоров. «Динамо» насобирало пять фолов и стало играть в обороне аккуратнее, «Сибиряк» атаковал всё настойчивее. И вновь, как и в первом тайме, гости внезапно забили: Формин в сутолоке на смог зафиксировать мяч, Фернандиньо успел отыграть Буркову, тот – Фукину, а Александр спокойно поразил ворота – 4:3. Тут же Главатских классным ударом попал в штангу, а через две минуты – ещё раз. Вот только теперь мяч от каркаса ворот отскочил в сетку – 4:4. После этого гола команды осторожно завершили основное время и перебрались к дополнительному.

Гол Кудзиева с углового. Гол Робиньо после стенки с Ари – это краткое описание стартовых 30 секунд первого овертайма. Тут же была и штанга после удара Сучилина, и ещё один гол – Фукина. Он блестяще на движении обыграл Кудзиева и вколотил мяч под перекладину – 6:5. Хозяева перешли на игру с вратарём-гонялой лишь во втором овертайме и сразу забили – отличился Иванов. 6:6 – серия пенальти.

Нандо забил. Покотыло забил. Удар Ари вытащил голкипер Балашов. Сайотти не попал в створ. Сучилин забил. Иванов тоже – 2:2. Фукин забил, как и Кудзиев. Сирило забил, Волынюк ответил своим точным ударом – 4:4. Балашов отразил удар Робиньо, а Шамсутдинов при помощи перекладины отправил победный мяч в сетку – 5:4. «Сибиряк» повёл в серии – 1-0.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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МФК Динамо МФК Сибиряк
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