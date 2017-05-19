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7 самых идиотских наказаний в спорте
Фото: Reuters
Текст: Александр Круглов

«Испорчу имидж спорта за сотку». Как спортсмену получить идиотский штраф

Звонок жене, вождение автомобиля по правилам, помощь сопернику, невинная шутка и нелепая книга могут привести к штрафу и дисквалификации.
19 мая 2017, пятница. 12:45. Другие

Мы живём в столь политкорректное время, что иногда кажется, что эта самая политкорректность скоро подчинит все сферы жизни. Вот, например, cпортсмены как люди публичные отродясь были обязаны отвечать за каждое слово и действие, но нынче даже на ровном месте они могут получить суровый приговор.

Приглашение на свидание за 100 франков

Бельгийский велогонщик Lotto Виктор Кампенартс во время «разделки» на «Джиро д'Италия» официально пригласил девушку на свидание. Под расстёгнутой майкой команды на его груди было написано: «Карлин, как насчёт того, чтобы встречаться?» За это оргкомитет соревнований подверг гонщика штрафу в размере 100 швейцарских франков с совершенно идиотской формулировкой: «За нанесение ущерба имиджу велоспорта». Впрочем, гонщик вряд ли огорчился, ведь девушка приглашение приняла, а для этого и 100 франков не жалко.

Чем братья хуже сестёр

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев так расслабился на шоу Ивана Урганта, что на мгновение забыл, что он официальное лицо, любое слово которого будет тут же растиражировано. Вот и поддавшись на провокацию шоумена, наш теннисный мэтр назвал американских теннисисток «братьями Уильямс». За сексизм чиновнику пришлось заплатить сполна — выложить $ 25 тыс. и получить годовую дисквалификацию от WTA. Лучше бы братьев Кличко назвал сёстрами.

Стриптиз на дорожке

Французский бегун Махидин Мехисси Бенаббад решил своеобразно отпраздновать победу на чемпионате Европы. Уже за сотню метров до финиша стипль-чеза стало ясно, что догнать его никто не сумеет. Француз, не прекращая бежать, стянул с себя майку, взял её в зубы и принялся играть мускулами на радость девушкам на трибунах. Видимо, думал, что, как и в футболе, дело ограничится жёлтой карточкой. Однако возмущённые судьи не стали ждать, пока IAAF просто выпишет штраф наглецу, а почти сразу лишили его золотой медали за аморальное поведение.

Француз, не прекращая бежать, стянул с себя майку, взял её в зубы и принялся играть мускулами на радость девушкам на трибунах.

Пострадал за правду

Скандально известный британский бегун-спринтер Дуэйн Чемберс написал автобиографическую книгу «Забег против меня», где не только в подробностях описал, как сам принимал свыше 300 запрещённых препаратов, избегая наказания, и тратил на это до $ 30 тыс. ежегодно, но и поведал о высоком уровне допинга в лёгкой атлетике и что половина американских атлетов на Олимпиаде-2008 принимали запрещённые вещества. IAAF подвергла бегуна судебному преследованию, но время и последующие масштабные скандалы лишь подвердили его правоту о «грязной королеве спорта».

Наказан за благородство

Немецкий бобслеист Мануэль Махата не отобрался на сочинскую Олимпиаду, но это не помешало ему стать там одним из героев. Дело в том, что на полозьях его боба Александр Зубков и Алексей Воевода завоевали по две золотые медали. На родине этот благородный поступок не оценили, дисквалифицировали Махату на год и выписали штраф в 5 тыс. евро. У нас бы это означало крест на карьере, но Махата пошёл в суд и выиграл дело, после чего не только был освобождён от штрафа, но и получил извинения и работу в федерации.

«Дорогая, я в порядке»

Игрок в американский футбол из «Питтсбург Стилерз» Трой Поламалу пострадал в единоборстве во время матча с «Джексонвиллем». С поля его унесли без сознания, а придя в себя, он в первую очередь подумал о том, что жена переживает о его здоровье. Он взял телефон у врача и, набрав номер супруги, доложил, что с ним всё в порядке. Однако инцидент не остался без внимания судей. По правилам НФЛ игроки не могут использовать телефон возле поля, а потому звонок обошёлся Трою в $10 тыс.

За сексизм чиновнику пришлось заплатить сполна — выложить на стол $ 25 тыс. и получить годовую дисквалификацию от WTA. Лучше бы братьев Кличко назвал сёстрами.

Почему сумоисту нельзя за руль

Впрочем, самые странные и жёсткие правила касаются мира японского сумо. Там, к примеру, за толчок жены своего тренера обладатель высшего статуса ояката Футахагуро в своё время был с позором пожизненно дисквалифицирован. В 2007 году монгольский «легионер» Кёкутенхо был замечен за рулём автомобиля, за что получил дисквалификацию на целый турнир. Нет, он не нарушал правил ПДД, был абсолютно трезв и отлично справлялся с управлением, однако по правилам сумо борец не имеет права водить автомобиль самостоятельно. Объяснение этому такое — гордость нации не имеет права подвергать своё здоровье неоправданному риску.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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