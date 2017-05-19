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Мини-футбол, чемпионат России. «Динамо» обыграло «Сибиряк» в полуфинале
Фото: ПМФК «Сибиряк»
Текст: Андрей Иванов

Не сухая… «Динамо» уверенно сравняло счёт в серии

Подмосковное «Динамо» взяло уверенный реванш у «Сибиряка» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги. Хет-трик оформил Вилде.
19 мая 2017, пятница. 17:46. Другие

Это было вчера

7:1 – с таким счётом обескровленный, оставшийся без нескольких лидеров и игравший в Москве в семь полевых «Газпром-Югра» уничтожил «Дину» в первом матче полуфинальной серии.

Затянувшаяся серия. Как «Сибиряк» сделал первый шаг к финалу
Победителя первого матча полуфинальной серии между «Сибиряком» и «Динамо» определила затяжная серия пенальти. Удача улыбнулась Новосибирску.

Этот результат лишь снова повторил спортивную истину о том, что в игре может быть всё, что угодно. И это прекрасно знали игроки «Динамо» и «Сибиряка», выходившие на свою вторую полуфинальную встречу в заполненном до отказа спортивном зале НГАСУ. То, чтобы было вчера, уже ничего не значило.

Динамовец Фернандиньо, который по-прежнему далёк от своей оптимальной формы, уступил место в составе своему соотечественнику Вилде, а ещё в первой четвёрке бело-голубых вышел не игравший накануне Шакиров. В составе «Сибиряка» тоже имелись изменения: место в воротах с первых секунд занял герой вчерашней серии пенальти Николай Балашов, а вместо Лео Сантаны в заявке оказался Талес.

Качай, убирай, забивай

Начало матча получилось прямо противоположным первой игре: уже к третьей минуте забить могли и те, и другие, однажды мяч прокатился по ленточке ворот хозяев, но не пересёк её. На исходе пятой минуты Балашов спас свою команду после сольного номера Робиньо, «Сибиряк» ответил быстрой атакой и опасным ударом Сими Сайотти в ближний угол.

Счёт вновь открыли динамовцы, правда, для этого им теперь понадобилось чуть больше времени – почти 10 минут. Гол получился реально изысканным: сначала Робиньо на фланге раскачал Волынюка и легко ускользнул от него, а потом Вилде, получивший мяч от партнёра, на замахе идеально убрал Кудзиева и чётко пробил в дальний угол – 1:0.

Мини-футбол. Суперлига, плей-офф
1/2 финала, второй матч
19 мая, Новосибирск
«Сибиряк» (Новосибирск) – «Динамо» (Московская область) – 1:5 (0:3)
Голы: Сайотти — Вилде-3, Фукин, Бурков
Счёт в серии – 1:1

И снова Вилде

На 15-й минуте Шамсутдинов едва ли не идеальной передачей нашёл Покотыло, тот одним касанием на исполнение бил в дальний угол, но промахнулся. Кудзиев был ещё ближе к цели, но мяч после его удара облизал штангу. Преимущество неотвратимо переходило к новосибирцам, а гости лишь изредка тревожили Балашова дальними ударами. Один из таких ударов завершился угловым. Исполнять корнер пошёл Робиньо и чётко вложил мяч «в грудь» набежавшему Вилде – 2:0. Почти сразу хозяева пропустили атаку три в два, в завершении которой Сучилин попал в штангу.

Ещё через минуту «Сибиряк» атаковал, Кудзиев после столкновения с защитником упал и схватился за ногу, мяч подхватил Фукин, не видевший эпизода с падением, промчался через всю площадку и ударом с носка поразил левый от себя угол. Трибуны, естественно, гудели, но предъявить динамовцу наплевательское отношение к фэйр-плей даже по старым правилам было сложно. По новым правилам, как известно, решение об остановке матча в такой ситуации принимают исключительно арбитры – 3:0. Этот счёт сохранился до перерыва.

Три удара – один гол

Что оставалось «Сибиряку»? Забить быстрый гол – это понятно, но ещё важнее было не пропустить ещё. 0:4 – такое отыграть было бы почти нереально, хотя мы и знаем, что в игре может быть всё. Тренерских штаб новосибирцев поменял вратаря, выпустив Формина вместо Балашова. В первые пять минут хозяева значительно больше владели мячом, а забивать опять могло «Динамо»: Вилде оказался один на один с Форминым, но пробил неудачно.

А на 32-й минуте всё стало ясно. Бурков пробил, подобрал мяч, отскочивший от Жоана, пробил, подобрал мяч, отскочивший от Формина, и в третий раз пробил. Ворота были пусты, отскакивать мячу было не от кого – 4:0. Спустя ровно минуту Вилде не попал по пустым воротам, а ещё через полминуты Робиньо забил, но секундой ранее мяч попал в руку Вилде, и арбитры гол отменили.

Гол престижа, престижный хет-трик

Естественно, Евгений Куксевич не стал тянуть с выходом вратаря-гонялы и выдал соответствующую майку Волынюку за 15 минут до завершения второго тайма. Две минуты хозяева катали мяч на половине площадки «Динамо» вдоль и поперёк, а потом Сайотти пробил с довольно острого угла низом и попал – 1:4. Темур Алекберов взял тайм-аут, но после него бело-голубые владели мячом всего 10 секунд и снова были заперты на своей половине.

На этот раз гола пришлось ждать в два раза больше времени, да и забит он был в ворота «Сибиряка». Вилде в центре площадки перехватил передачу Талеса и хладнокровно катнул мяч в ворота, попутно став автором хет-трика – 5:1. Хозяева, конечно, продолжили играть с вратарём-гонялой, но вряд ли в новосибирском клубе кто-то серьёзно верил в спасение. Гол Сайотти для «Сибиряка» так и остался единственным, и только из-за него Замтарадзе не ушёл с площадки сухим. Впрочем, вряд ли это сильно огорчило голкипера «Динамо».

При счёте 1-1 серия переезжает в Щёлково, там матчи пройдут 22 и 23 мая.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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МФК Динамо МФК Сибиряк
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