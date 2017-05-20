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Рэнди Барнс
Фото: sporting-heroes.net
Текст: Андрей Шитихин

Испорченная проба. Почему у допингиста из США не отобрали мировой рекорд

Рекордсмен мира Рэнди Барнс из США был пожизненно забанен за допинг. Но рекорд у него отнять не смогли: грамотные юристы всё всем доказали.
20 мая 2017, суббота. 12:30. Другие

20 мая 1990 года во время легкоатлетических соревнований университета Калифорнии Рэнди Барнс установил мировой рекорд, который держится уже 27 лет. Он толкнул ядро на 23,12 м, а спустя два с половиной месяца сдал положительный допинг-тест. Вопросы возникли у многих, в том числе и у ИААФ, но достижение Барнса никто не аннулировал. Возникает вопрос: почему?

Просто потому, что антидопинговая панель ИААФ не нашла оснований для лишения Барнса рекордного результата. Соревнования в Лос-Анджелесе, где был побит рекорд восточногерманского атлета Ульфа Тиммерманна (23,06 м), державшийся два года, были организованы университетом Калифорнии. Перед ними он несколько раз сдавал допинг-тесты, после их окончания – тоже. Ни один тест не показал положительного результата.

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7 августа 1990 проба мочи, взятая после соревнований в Швеции, показала наличие запрещённого препарата метилтестостерона. Ситуация была очень странной, поскольку за две недели до старта и через пять дней после них он также сдавал допинг-тесты, которые были чистыми. Более того, положительной оказалась только проба «А», а проба «Б» была испорчена.

Барнс получил двухлетнюю дисквалификацию, но подал апелляцию. Многочисленные заседания по его делу привели к тому, что антидопинговые службы признали нарушения при анализе пробы, поскольку не были приняты меры, препятствующие порче мочи. Теоретически, запрещённое вещество могло быть подмешано уже постфактум. Но поскольку явных доказательств не было, снять дисквалификацию или сократить её срок юристам атлета не удалось. Тем не менее окончательный вердикт они восприняли как победу.

В самом расцвете сил Барнс вынужден был два года провести вне спорта, остался без Олимпиады-1992, но вернулся. За 23 метра он больше не бросал, но всё равно держался в элите.

В самом расцвете сил Барнс вынужден был два года провести вне спорта, остался без Олимпиады-1992, но вернулся. За 23 метра он больше не бросал, но всё равно держался в элите и выиграл золото на Играх-1996 в Атланте. А в начале 1998 года попался на андростендионе и был дисквалифицирован уже пожизненно за второе нарушение правил. При этом вещество было составной частью биодобавки, свободно распространяемой в то время.

Можно не сомневаться, спортивные юристы нашего времени легко бы доказали невиновность Барнса. Но тогда всё было сделано по правилам. Считать рекорд американца «грязным» или верить в то, что он тоже был установлен по правилам – личное дело.

В СССР о достижении Барнса было написано примерно 250 знаков, хотя результаты за 23 м в толкании ядра за всю историю можно по пальцам руки пересчитать.

Кстати, в СССР о достижении Барнса было написано примерно 250 знаков, хотя результаты за 23 м в толкании ядра за всю историю можно по пальцам руки пересчитать. Газета «Советский спорт» в номере от 22 мая 1990 года ограничилась заметкой именно такого объёма в рубрике «С мира – по нитке». Возможно, наши журналисты уже тогда что-то подозревали и решили обойтись сухой статистической информацией.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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