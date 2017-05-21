Не уровень Сочи. Почему Пхёнчхан недотягивает до Олимпиады-2014

Пхёнчхан мог провести Олимпийские игры ещё семь лет назад, однако дважды проигрывал борьбу за право стать столицей зимней Олимпиады. Времени на то, чтобы подготовить идеальную программу, у южнокорейцев было предостаточно, а вот как они его использовали – в репортаже спецкора «Чемпионата» Льва Россошика, побывавшего в столице будущей Олимпиады-2018.

С третьей попытки

Да, две первые попытки Пхёнчхана взвалить на себя олимпийское бремя не дали результата — в 2003 году не хватило всего трёх голосов, а Олимпиада-2010 отправилась в Ванкувер. Спустя четыре года на сессии МОК в Гватемале, где мне посчастливилось присутствовать, Пхёнчхан почти не сомневался в успехе. Известный южнокорейский производитель электроники и бытовой техники, являвшийся при этом одним из основных спонсоров МОК, вёл активнейшую работу в поддержку своего кандидата. И, похоже, с активностью переборщил: на финишной прямой Южная Корея отстала от Сочи на четыре голоса.

В третий раз уверенность корейцев в успехе была абсолютной, хотя один из соперников был весьма серьёзный — Мюнхен. Анси, представлявший Францию и выигравший национальную гонку у более именитых альпийских домашних курортов, считался аутсайдером. Так всё и вышло. В южноафриканском Дурбане 6 июля 2011 года уже в первом же раунде голосования всё было кончено: Пхёнчхан получил 63 голоса, Мюнхен — 25, Анси — только 7. Выбор города по итогом первого тура – дело очень редкое.

А за два месяца до этого события на аналогичном конгрессе АИПС в Сеуле невероятно любезные хозяева, которые задарили тогда участников журналистского собрания многочисленными сувенирами и даже редкими по тем временам самсунговскими планшетами (как оказалось, правда, работали они только в самой Корее и более нигде), готовы были исполнить любое пожелание. Потому и экскурсия в расположенный примерно в 200 километрах от столицы Пхёнчхан, название которого все тогда ещё выговаривали по-разному, была пусть и короткой — всего каких-то часа полтора-два (прибавьте шесть часов в дороге туда и обратно), но познавательной и интересной.

С нынешней её не сравнить. Понять организаторов было можно: сегодня им не до дотошных репортёрских расспросов типа: почему так дороги места проживания или какой смысл в скоростной железной дороге из аэропорта Инчеон, если она не доставит вас непосредственно ни в Пхёнчхан, ни в Каннын? Собственно, на эти и подобные вопросы обычно приходится отвечать в ходе так называемых Всемирных пресс-брифингов, которые проходят, как правило, не позже, чем за год до начала олимпийских стартов. В Корее, разумеется, он тоже проходил минувшей зимой.

По примеру Сочи

Пхёнчхан и Каннын — это, как и в Сочи, два кластера, где расположены основные объекты предстоящих Игр. И названия у них идентичные сочинским — Горный и Прибрежный. Разница только в том, что все пусть и важные, но назовём их вспомогательными, объекты — главный пресс-центр и телевизионный вещательный центр, церемониальная площадь и стадион, где пройдут официальные церемонии открытия и закрытия Игр, расположены в горах, а не на берегу Японского моря.

Таким образом, все снежные дисциплины — горные лыжи, лыжные гонки, биатлон, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье, сноуборд и фристайл, а также бобслей, санный спорт и скелетон пройдут в горном спортивном парке Альпензия и вокруг него, а все ледовые — хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек и кёрлинг — в Олимпийском парке Каннына.

В каждом из соревновательных центров сооружены свои олимпийские деревни.

Увы, ничего этого нам не показали. Подвезли к подножию трамплинов (семь лет назад позволили подняться на самый верх стартовой вышки, откуда открывался прекрасный вид на почти все олимпийские объекты) и сочли, что этого вполне хватит.

Потом довезли до ледового зала Гёнпхо, на 12-тысячной арене которого будут соревноваться фигуристы и представители шорт-трека, двух самых популярных в Южной Корее видов спорта, где хозяева реально рассчитывают на олимпийские медали. Это был единственный олимпийский объект, куда нас пустили. И сопровождающий, читая по бумажке, рассказал, что соревнования по фигурному катанию и шорт-треку намечено проводить в один день: по утрам будут соревноваться фигуристы, по вечерам — разыгрываться медали в шорт-треке.

Мой недоумённый вопрос, что такое вряд ли возможно, ведь для соревнований по этим видам нужен различный лёд, гид будто ждал.

— Вы откуда?

— Из России.

— Да, у вас в Сочи представители этих двух видов соревновались через день именно по этой причине — спортсменам нужен различный лёд. Мы же разработали такую технологию подготовки покрытия, что нам достаточно всего четыре часа, чтобы более мягкий лёд для фигуристов, температура которого должна быть минус 4 градуса (за точность не ручаюсь, цифры прозвучали из уст корейского гида), подморозить до минус 7 градусов. И он будет отвечать всем требованиям конькобежцев.

Москвой повеяло

На этом наша экскурсия по олимпийским объектам будущей Белой Олимпиады завершилась. Так толком ничего и не удалось посмотреть, кроме перегороженных и строящихся узких дорог. Сразу чем-то перекопанный центр Москвы вспомнился, по которому проехать сегодня не менее затруднительно, чем от Сеула до Пхёнчхана, от Пхёнчхана до Каннына и до аэропорта Инчеон.

Помнится, в Сочи к этому времени уже заработала новая широченная шоссейная дорога из Адлера в Красную Поляну. И по тому же маршруту начали ходить тогда ещё пробные поезда «Ласточка».

Кстати. Из горного кластера в прибрежный мы спускались, не считая остановки у трамплинов, немногим более часа. Во время Игр, обещают организаторы, этот путь будет занимать не более получаса. А от каждой олимпийской деревни — что в горах, что у моря — спортсмены будут добираться за какие-то 10 минут.

Нам ничего не оставалось, кроме как поверить хозяевам на слово.

Прошлое и будущее

Правда, могу ответственно заявить, что верить им можно. Вспоминаю при этом летние Олимпийские игры в Сеуле, проходившие почти 30 лет назад. Они были для меня вторыми после московских и понравились, если говорить даже не о результатах (они были запредельными — 50 золотых, просто фантастика!), а о работе, к примеру, транспорта, которая обычно вызывает самые большие нарекания. Так вот, в этом отношение всё было хорошо продумано и работало чётко, без каких-либо серьёзных проблем.

Поскольку в Азии мне приходилось бывать не раз, к пунктуальности и чёткости местных организаторов уже привык. А если учесть при этом, что в ближайшие годы все главные старты четырёхлетия состоятся именно на этом континенте — в 2020 году пройдёт летняя Олимпиада в Токио, а в 2022-м — зимняя в Пекине, то можно с уверенностью сказать, что испытывать какие-либо инфраструктурные неудобства спортсменам и журналистам вряд ли придётся.

И всё-таки, мне кажется, Пхёнчхан недотягивает до уровня Сочи. Во всяком случае, пока.