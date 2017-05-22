Анжелы и Димоны. Почему Исинбаевой не место в РУСАДА

Несколько дней назад заместитель генерального директора ВАДА Роб Келер практически в ультимативной форме заявил, что Елена Исинбаева до конца месяца должна покинуть пост главы наблюдательного совета РусАДА. Дескать, таковы требования дорожной карты по восстановлению организации в правах. Подобный диктат со стороны «западных партнёров» у нас давно принято воспринимать в штыки. Этак если их будем слушать, то они и уборщицу в туалете лаборатории будут за нас назначать.

Россия вновь оказывается перед выбором — идти на обострение отношений и отстаивать свою позицию или утереться, проглотить слёзы и подставить под удар другую щеку. Так видится ситуация обывателю на эмоциях. В рубрике «Анжелы и Димоны» мы с привычным цинизмом эти эмоции отбрасываем и пытаемся разобраться, как в этой ситуации лучше поступить на благо всего российского спорта, пока пациент ещё жив.

Абсолютный ноль. Зачем отнимать мировой рекорд у Исинбаевой Борцы с допингом в лёгкой атлетике предлагают обнулить мировые рекорды. И начать устанавливать новые – абсолютно чистые и безупречные.

Суть претензий

В начале неплохо разобраться в мотивации ВАДА. Дело-то не в том, что Исинбаева критиковала доклад Макларена, выступала против отстранения российских легкоатлетов, да и в канун Олимпиады много чего говорила на эмоциях, а в чётких критериях, которые учредители ВАДА определили для возвращения в семью её заблудшей российской дочки. Это доступ к данным биологических паспортов Московской лаборатории, пропуски допинг-офицерам в закрытые города, изменения в уставе (среди учредителей должны остаться олимпийский и паралимпийский комитеты, чтобы исключить участие государства) и отсутствие конфликта интересов у руководителей организации. С последним как раз и связаны проблемы Исинбаевой.

Лично против её кандидатуры никто ничего не имеет. Дело в том, что она была выбрана на этот пост ОКР и является членом МОК, а потому не может считаться независимой кандидатурой. При этом ВАДА не возражает против её вхождения в наблюдательный совет, но не в ранге президента или вице-президента. Аргументация понятна, хотя и вызывает вопросы. Например, почему руководители ВАДА могут также параллельно занимать посты в МОК? Но так ли принципиально для нас ставить на этот пост именно Исинбаеву?

Исинбаева была выбрана на этот пост ОКР и является членом МОК, а потому не может считаться независимой кандидатурой.

Дипломатия? Нет, не слышали

Перед любым важным и сложным процессом нужно правильно расставить приоритеты. Сейчас для России главная задача — полноценный допуск российской команды на Олимпиаду в Пхёнчхане, защита прав спортсменов, обвиняемых по докладу Макларена, и восстановление в правах РусАДА, после которого мы уже будем считаться полноценными членами спортивной семьи и сможем проводить крупнейшие соревнования у себя в стране. Для их решения великая спортсменка Елена Исинбаева не выглядит идеальной кандидатурой.

Во-первых, у неё нет должного опыта в спортивной политике. Одно дело сражаться с планкой на пятиметровой высоте и совсем другое с соперниками, которые в любой момент могут ударить из-за спины. Во-вторых, Елену Гаджиевну сложно назвать дипломатом. Её спортивная жёсткость реализуется не в последовательном отстаивании позиции, а в эмоциональных заявлениях, которые способны только взорвать и без того накалившуюся ситуацию. По тому же докладу Макларена куда полезнее было бы собрать конкретные ошибки и их систематизировать, а не заявлять, что это сфабрикованный политический заказ. Любое такое высказывание будет только отдалять РусАДА от восстановления в правах.

Трепещи, ВАДА!

Впрочем, таланты прославленной спортсменки всё-таки достойны широкого применения за большой трибуной и такая площадка, слава богу, есть. Там можно возмущённо грозить пальцем нашим политическим противникам, а резкость и противоречивость только приветствуются. Никакое ВАДА своей костлявой рукой не дотянется до величественного здания на Охотном ряду, и искать аргументы нужно будет не для въедливых англосаксов, а для своего родного народа, любящего сермяжную правду без обиняков.

Её спортивная жёсткость реализуется не в последовательном отстаивании позиции, а в эмоциональных заявлениях, которые способны только взорвать и без того накалившуюся ситуацию.

Речь, как вы догадались о Государственной Думе. Свой внутренний выбор Исинбаева сделала, ещё будучи действующей спортсменкой, когда во время чемпионата мира в Москве высказала своё отношение к геям, отдавая себе отчёт в том, как оно будет воспринято у нас и на Западе. В России она уже заработала достаточно вистов, а впереди ещё целых три года, чтобы хорошенько подготовиться к выборам. И вот тогда уж держись Ниггли, трепещи Риди!