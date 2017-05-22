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Гандбол. «Ростов-Дон» стал чемпионом России среди женщин
Фото: rostovhandball.ru
Текст: Андрей Шитихин

Двадцать шесть подряд. «Ростов-Дон» выиграл гандбольное золото

«Ростов-Дон» повторил достижение волейбольного «Зенита», выиграв все матчи чемпионата России, и завоевал золотые медали.
22 мая 2017, понедельник. 22:30. Другие

Чемпионат России по гандболу среди женщин ожидаемо завершился победой «Ростова-Дон». В финале ростовчанки в двух матчах взяли верх над тольяттинской «Ладой». Донская команда во второй раз за последние три года выиграла золото национального чемпионата и в следующем сезоне наверняка замахнётся на Лигу чемпионов.

Гандбол. Чемпионат России, женщины

Финал
«Лада» – «Ростов-Дон» – 26:30 (16:17)
«Ростов-Дон» – «Лада» – 26:18 (14:7)

Серия за 3-е место
«Звезда» – «Кубань» – 31:32 (15:15)
«Кубань» – «Звезда» – 30:24 (19:9)

Полтора тайма на равных

До старта финальной серии прогнозов было множество, и в основном все сходились на одном – «Лада», потерявшая перед началом сезона сразу трёх олимпийских чемпионок, навяжет «Ростову-Дон» бешеную борьбу. Почти наверняка проиграет, но сдаваться точно не будет. Однако тольяттинская команда действовала на равных только полтора тайма в домашней встрече.

«Ростов-Дон» вёл в счете, но «Лада» находила в себе силы отыгрываться. Ну что такое преимущество в один мяч по итогам тайма, когда напряжение зашкаливает и в течение пары-минут всё может повернуться в другую сторону? Волжская команда, не располагающая таким мощным составом, дрогнула только в середине второго тайма, когда Дарья Самохина не реализовала семиметровый, а счёт не стал равным.

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Буквально сразу после этого ростовчанки ушли в отрыв на те самые четыре мяча, которые и остались на табло по итогам встречи. У тольяттинок просто не было сил на очередной подвиг. Тем не менее 26 мячей в свои ворота в нашем чемпионате «Ростов-Дон» пропускает очень редко. У «Лады» оставался только один шанс, чтобы затянуть серию – выиграть в гостях.

Не день «Лады»

Волжанки приехали на берега Дона биться. Левон Акопян сделал ставку на быструю игру в атаке и активные действия в обороне. Но слишком большое желание забить мешало «Ладе»: три-четыре передачи в позиционной атаке – и бросок. Видимо, даже главный тренер тольяттинской команды не ожидал, что его подопечные будут так торопиться.

Большая часть бросков была не подготовлена, и Катрин Лунде, не слишком удачно начавшая гостевой матч, дома с такими атаками справлялась без всяких проблем. В обороне у «Лады» дела тоже не ладились, а основной вратарь волжанок Елена Уткина не совершила ни одного сейва и досматривала матч со скамейки запасных.

«Лада», видимо, просто перегорела, когда раз за разом не получалось то, что задумано. Дарья Дмитриева пыталась завести подруг по команде, но мяч просто валился у всех из рук. Даже сложно вспомнить, когда тольяттинки в нынешнем сезоне забивали всего 7 мячей за тайм. Но именно это и произошло в Ростове-на-Дону, после чего второй тайм потерял всякий спортивный смысл.

В любом случае «Лада» сменила прошлогоднюю бронзу на серебро и в следующем сезоне совершенно точно сыграет в еврокубках. В каком именно турнире – станет известно позже. Возможно, ФГР, как в прошлом сезоне с «Ростовом-Дон», попросит у ЕГФ разрешения для волжанок сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Но выступать в еврокубках будет уже другая команда, так как основные игроки Тольятти Елизавета Малашенко и Дарья Самохина подписали контракты с «Астраханочкой», занявшей в чемпионате шестое место.

Непобедимый чемпион

22 мая был не день «Лады», но таким его сделал «Ростов». Команда Фредерика Бужана играла великолепно, особенно в обороне. Тольяттинки совершали неподготовленные броски, с которыми легко справлялась Лунде, когда мяч до неё долетал. Но так бросать соперниц вынуждали ростовские гандболистки.

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Игру в обороне во втором матче финала в исполнении хозяек площадки можно назвать эталонной. Бужан проанализировал то, что произошло в Тольятти, и дома его команда в защите смещалась чуть вправо, чтобы закрыть Дмитриеву и Дарью Самохину – лидеров «Лады». И это у «Ростова» получилось.

В атаке же ростовчанки играли мощно, красиво, разнообразно. В какой-то момент в конце первого тайма они даже ослабили хватку – показалось, что ростовчанкам стало неинтересно выигрывать таким образом. Во второй половине встречи интриги не было: преимущество хозяек составляло 12 мячей, и лишь в концовке тольяттинки сумели избежать двузначной разницы.

«Ростов-Дон» выиграл все 26 матчей чемпионата России в нынешнем сезоне – 20 на предварительном этапе и 6 в плей-офф. Более убедительную победу в турнире одержать просто невозможно. Ростовская команда уже сделала в нынешнем сезоне хет-трик, завоевав Суперкубок России, выиграв чемпионат и Кубок ЕГФ, но может пополнить коллекцию трофеев – в конце недели в Ростове-на-Дону состоится «Финал четырёх» Кубка России.

А в следующем сезоне «Ростову-Дон» точно играть в Лиге чемпионов, и к этому турниру команда начала готовиться уже сейчас, усиливая состав.

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Бронза Трефилова

Третье место в чемпионате заняла краснодарская «Кубань», которую перед началом сезона возглавил Евгений Трефилов. Сезон у кубанской команды получился очень неровным, состав постоянно менялся: зимой к Трефилову перешли сразу шесть игроков волгоградского «Динамо».

Но до медалей «Кубань» всё же добралась. В серии за бронзу краснодарские гандболистки сломили сопротивление звенигородской «Звезды». В первом матче для выявления победителя потребовалось аж четыре овертайма, а во втором всё было решено за один. «Кубань» последний раз становилась призёром чемпионата страны в 2000-м, 17 (!) лет назад.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ЖГК Звезда ЖГК Кубань ЖГК Лада ЖГК Ростов-Дон
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